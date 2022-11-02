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Велика Британія (5338) зерно (3092) путін (23325) росія (63594) Клеверлі (78)

Путін вистрілив собі в ногу, коли вирішив вийти із "зернової угоди", - глава МЗС Великої Британії Клеверлі

путін

Зернову ініціативу варто продовжити без подальших перешкод з боку Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Путін повинен припинити використання продовольства як зброї. Він усвідомив, що вистрілив собі в ногу, коли заборонив суднам заходити в українські порти, щоб вони завантажувалися зерном і годували світ", - пояснив міністр.

За словами Клеверлі, зернову ініціативу варто продовжити після листопада без подальших перешкод з боку Росії.

Читайте: ООН вітає повернення Росії до "зернової угоди"

Автор: 
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Топ коментарі
+7
краще б вибрав голову...
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02.11.2022 18:17
+7
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02.11.2022 18:27
+6
Бункєрноє уже абасралась пєрєдумала і вєрнулась...
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02.11.2022 18:13
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я выхожу из зерновой сделки

ну и пи*дуй
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02.11.2022 18:12 Відповісти
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02.11.2022 19:13 Відповісти
Бункєрноє уже абасралась пєрєдумала і вєрнулась...
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02.11.2022 18:13 Відповісти
це не дуже добре. знову почнуть затримувати та "перевiряти". йшли б вони "за кораблем"...
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02.11.2022 18:16 Відповісти
Ердоган пинками загнал обратно
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02.11.2022 18:15 Відповісти
далі перших трьох слів в заголовку...більш нічого б і не знати !! )))
та не з нашим щастям ! ))
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02.11.2022 18:16 Відповісти
краще б вибрав голову...
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02.11.2022 18:17 Відповісти
Я теж за!!!
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02.11.2022 19:34 Відповісти
Та там від самострілів вже живого місця не має. Живучий десятий двійник виявився.
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02.11.2022 18:18 Відповісти

А пісав Назіров.

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02.11.2022 18:20 Відповісти
Сам еле вдуплил, шо ... пряма мова:"Главзеб, пол страны без электропитания !!! Нет мочи терпеть эти муки...
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02.11.2022 18:28 Відповісти
Кране б він відстрелив собі голову, або те, що поміж ніг знаходиться, гівно смердюче.
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02.11.2022 18:22 Відповісти
Сначала он обиделся, потом вернулся и попросил гарантировать безопасность его кораблей. Путин сам понимает что он смешит людей? 😁
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02.11.2022 18:22 Відповісти
Краще б ***** собі не в ногу, а в голову поцілив!
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02.11.2022 18:22 Відповісти
Краще б він промахнувся і поцілив собі у голову.
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02.11.2022 18:23 Відповісти
І зникла б купа проблем
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02.11.2022 18:31 Відповісти
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02.11.2022 18:27 Відповісти
Тю, сначала из кабаева бабушку сделать, а из кабаевши , походу, за счет пыни - дедушку.
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02.11.2022 18:33 Відповісти
безумную бабку путятишну давно пора везти в тюремную больницу...перед публичной казнью...

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02.11.2022 18:45 Відповісти
Кацапи звиклди лякати, а фактично вже ніхто їх не боїться. Слабо посперечатися з турками? Бояться турків, як чорт ладана, бо там реальна армія, а не дута по телевізору.
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02.11.2022 18:30 Відповісти
"... коли заборонив суднам заходити в українські порти ..."

російські судна щось перевозили?
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02.11.2022 18:32 Відповісти
Я коли прочитав перші три слова в заголовку так чуть кота свого не розцілував...
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02.11.2022 18:32 Відповісти
убогая бабка путятишна ))

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02.11.2022 18:39 Відповісти
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02.11.2022 18:41 Відповісти
Как крыса с бодуна .
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02.11.2022 18:44 Відповісти
Чомусь почуття, що війна не оркостана і України,а війна у кого яйця крутіші. Жаль,що гинуть українці
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02.11.2022 18:33 Відповісти
На РабZee посреди в повальном дрёме

Лежит расточитель и творец

Не будет никогда порядка в доме

Где есть непохоренный мертвец...
Автора этого Афоризма к сожалению не запомнил...
Да это и не важно..хоть Цицерон или пророк Магомет,или Пифагор с Геродотом...
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02.11.2022 18:43 Відповісти
Пуйло вистрілив собі у єрмака.
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02.11.2022 18:44 Відповісти
В четыре ноги .
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02.11.2022 18:46 Відповісти
Чемоданный срун обиделся, вызвал медведева и одел ему на голову свой саквояж. Медведев обиделся, но поскольку вызвать было некого, ушел в запой
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02.11.2022 18:49 Відповісти
Вот *****...В голову надо себе стрелять, в голову. Все проблемы ног от е#нутой головы.
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02.11.2022 18:49 Відповісти
Так уже было.. сЦарь Николашка возомнил сябя вяликим дебилом всея обосранной РабZeи напал на Японию в 1904 году ,но после Цусимы японцы сделали Николашку дебилов...а после начала Первой Мировой в 1914 году сЦарь и вовсе стал посмешищем для всей Европы...🤣
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02.11.2022 18:53 Відповісти
Все вірно , із- за дурної голови і ногам нема спокою😄
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02.11.2022 18:55 Відповісти
Вяликий рюZкий поэт Шариков Полиграф Полиграфыч точно сказал в 1924 году...
Вялика рабZeя ,а посрать по человечки негде..одни капиталисты националисты вокруг,то Зеленский,то Кучма, то какой то Тимошенко..или Лешенко...,вечно тачки крадут из гуманитарочки из стран НАТО...🤣
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02.11.2022 19:03 Відповісти
Судячи з кількості пострілів , ніг у вилупка сильно докуя. І він сміливо продовжує шмаляти собі в нижню частину. Воно б нехай собі ,та сильно рекошетить...
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02.11.2022 19:04 Відповісти
 
 