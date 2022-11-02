Путін вистрілив собі в ногу, коли вирішив вийти із "зернової угоди", - глава МЗС Великої Британії Клеверлі
Зернову ініціативу варто продовжити без подальших перешкод з боку Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.
"Путін повинен припинити використання продовольства як зброї. Він усвідомив, що вистрілив собі в ногу, коли заборонив суднам заходити в українські порти, щоб вони завантажувалися зерном і годували світ", - пояснив міністр.
За словами Клеверлі, зернову ініціативу варто продовжити після листопада без подальших перешкод з боку Росії.
Топ коментарі
+7 piligrim
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+7 Алекс Скела
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+6 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар02.11.2022 18:13
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Будь ласка, зачекайте...
ну и пи*дуй
та не з нашим щастям ! ))
А пісав Назіров.
російські судна щось перевозили?
Лежит расточитель и творец
Не будет никогда порядка в доме
Где есть непохоренный мертвец...
Автора этого Афоризма к сожалению не запомнил...
Да это и не важно..хоть Цицерон или пророк Магомет,или Пифагор с Геродотом...
Вялика рабZeя ,а посрать по человечки негде..одни капиталисты националисты вокруг,то Зеленский,то Кучма, то какой то Тимошенко..или Лешенко...,вечно тачки крадут из гуманитарочки из стран НАТО...🤣