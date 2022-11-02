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Мелітополь (767) окупація (6537) телефон (526) Федоров Іван (640)

Мешканці Мелітополя відписуються від українських каналів, бо окупанти перевіряють телефони, – Федоров

телефон,смартфон

Російські окупанти у Мелітополі почали зупиняти мешканців міста на вулицях та перевіряти їхні соцмережі. У разі виявлення українського контенту власника телефону можуть оштрафувати або забрати в полон.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю Бабелю розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Вони видали якийсь там наказ і після його видачі вони надали собі право: якщо людина йде по вулиці, вони можуть просто її зупинити і попросити показати вміст телефону. І якщо вони там знаходять український контент в месенджерах або ще десь, то це для них є підставою для штрафу, або щоб забрати людину просто в полон", – сказав він.

За словами Федорова, є тенденція відписки від українських Telegram-каналів та груп. "Люди просто налякані, тому що у них можуть перевірити телефон і будуть карати за те, що вони просто читають їх контент", — пояснив мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти почали вивозити в Росію дітей з Мелітополя, - мер Федоров

"Їх мета – зробити вакуум, щоб жодна інформація, якої вони не хочуть, не надавалася, і вони сьогодні намагаються це зробити. І як тільки вони зроблять, то будуть надавати тільки пропаганду", — підкреслив він.

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Ті хто має декілька телефонів тоді їм легше приховувати від окупантів свої підписки тобто один можна з собою не носити а носити той телефон де нічого немає.
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02.11.2022 18:29 Відповісти
Освобождайте , уже наконец, Юг ,который сдал д'ерьмак и его подручные , люди уже не могут терпеть террор мразей рашистских !Сколько можно обещать контрнаступление ,кацапские выродки только укрепляются и укрепляются ! Если , смогли подорвать вертолеты на территории РФ , почему нельзя подорвать на своей территории Балецкого и всех гуаляйтеров
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02.11.2022 18:57 Відповісти
Судячи по попереднім подіям маю відчуття, що наступний удар буде по Донецьку
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02.11.2022 19:01 Відповісти
А чого ж ви чекали від окупантів
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02.11.2022 18:58 Відповісти
а мозгов нет просто оставить телефон дома или сказать его у меня нет если спрося или у всех он должен быть?
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02.11.2022 19:13 Відповісти
мабуть мелітопольцям потрібно виходити з дому з дисковим телефоном з шнуром
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02.11.2022 21:30 Відповісти
 
 