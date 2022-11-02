Рашисти завершили "евакуацію" з правого берега Херсонщини: Рух транспорту через Дніпро обмежено

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині завершили "евакуацію" цивільного населення з правого берега області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Евакуацію з правобережної частини Херсонської області завершено, транспортний рух через Дніпро обмежено", - цитує видання так звану "владу".

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