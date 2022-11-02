Рашисти завершили "евакуацію" з правого берега Херсонщини: Рух транспорту через Дніпро обмежено
Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині завершили "евакуацію" цивільного населення з правого берега області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
"Евакуацію з правобережної частини Херсонської області завершено, транспортний рух через Дніпро обмежено", - цитує видання так звану "владу".
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Будь ласка, зачекайте...
Карочє, будемо таким чином давати кацапам шанс перебратися по тонкому льоду на той берег Дніпра. Ну а за місце в шерпі вони вже якось один одного самі перестріляють
Севастопольскую бухту - с операторами з сотни километров - ВСУ подводными, надводными и летательными дронами атаковать может...
А если гондонную переправу в зоне досягаемости арты... а - так же - подводных, надводных и летательных дронов три недели не расхерячили - значит не хотели. Иного - технологического - ответа нет.
Кто за это ответит ?