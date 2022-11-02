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Рашисти завершили "евакуацію" з правого берега Херсонщини: Рух транспорту через Дніпро обмежено

херсон

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині завершили "евакуацію" цивільного населення з правого берега області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Евакуацію з правобережної частини Херсонської області завершено, транспортний рух через Дніпро обмежено", - цитує видання так звану "владу".

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02.11.2022 18:42 Відповісти
В районе Херсона и Николаева назревает что-то мегамасштабное. Но не ясно кто начнёт. Очевидно, что орки хотят, чтобы начали ВСУ.
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02.11.2022 19:01 Відповісти
Пора выпускать БОЕВЫХ КОМАРОВ...
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02.11.2022 19:22 Відповісти
ФСЬО? Закончілі? Браво! Тепер починайте готуватись дременути - бо по тонкому льоду....таке
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02.11.2022 19:08 Відповісти
кацапам треба буде туди по 10-20 Шерпів підігнати. У нас такі по торф'яному кар'єру ганяли (а там 2 м води і крутий берег). Так шерпи, як криголами, ішли під берегом метрів двісті, ламаючи лід, бо на припічок не могли видертись, аж до того місця, де був берег пологіший - там і виїхали...
Карочє, будемо таким чином давати кацапам шанс перебратися по тонкому льоду на той берег Дніпра. Ну а за місце в шерпі вони вже якось один одного самі перестріляють
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02.11.2022 20:39 Відповісти
Ні,ніяких шерпів, будуть на кригах плисти на другий берег....якщо допливуть...
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02.11.2022 21:20 Відповісти
Почему всё время их отступления была жива эта переправа ?! Кто и по какому сговору дал им уйти ?

Севастопольскую бухту - с операторами з сотни километров - ВСУ подводными, надводными и летательными дронами атаковать может...

А если гондонную переправу в зоне досягаемости арты... а - так же - подводных, надводных и летательных дронов три недели не расхерячили - значит не хотели. Иного - технологического - ответа нет.
Кто за это ответит ?
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02.11.2022 21:47 Відповісти
 
 