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МЗС рф (948) росія (63594) ядерна зброя (1110)

Росія може застосувати ядерну зброю, "коли під загрозу поставлено існування держави", - МЗС РФ

рф,зброя,ядерна

У ядерній війні не може бути переможців, але Росія може застосувати відповідну зброю, якщо виникне відчуття, що під загрозою її існування.

Про це йдеться у "Заяві Російської Федерації про запобігання ядерній війні", оприлюдненій Міністерством закордонних справ Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"Як постійний член Ради Безпеки ООН та однієї з ядерних держав відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї Російська Федерація несе особливу відповідальність у питаннях зміцнення міжнародної безпеки та стратегічної стабільності.

При здійсненні політики в галузі ядерного стримування Росія суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців і яка ніколи не має бути розв'язана. Російські доктринальні установки у зазначеній сфері гранично чітко окреслені, вони мають суто оборонну спрямованість і допускають розширювального тлумачення. Реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням ЗМЗ, або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлено існування держави", - йдеться у документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї, - Білий дім

Зазначається, що Росія нібито "виходить із незмінної актуальності діючих домовленостей та розуміння в галузі скорочення та обмеження ядерних озброєнь, зниження стратегічних ризиків та загрози міжнародних інцидентів та конфліктів, що загрожують ескалацією на ядерний рівень".

"Повною мірою підтверджуємо прихильність до спільної заяви лідерів п'яти держав, які володіють ядерною зброєю, про запобігання ядерній війні та недопущення гонки озброєнь від 3 січня 2022 р. нашої національної безпеки, першочерговим завданням стає недопущення будь-якого військового зіткнення ядерних держав", - стверджують у МЗС РФ.

Там закликають інші країни "ядерної п'ятірки" "на ділі продемонструвати свою готовність працювати над вирішенням цього пріоритетного завдання та відмовитися від небезпечних спроб утискати життєво важливі інтереси один одного, балансуючи на межі прямого збройного конфлікту та заохочуючи провокації зі ЗМЗ, що здатне призвести до катастрофічних наслідків".

"Росія продовжує виступати за формування оновленої, стійкішої архітектури міжнародної безпеки на основі забезпечення передбачуваності та глобальної стратегічної стабільності, а також дотримання принципів рівноправності, неподільної безпеки та взаємного обліку докорінних інтересів сторін", - резюмують у заяві.

Також читайте: Китай чинить опір переговорам щодо ядерного стримування, - Пентагон

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Топ коментарі
+28
Цим ви кацапи остаточно поставите крапку своєму існуванню.
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02.11.2022 18:52
+19
Зеленському уже давно було слід заявити, що зараз ми претендуємо лише на звільнення своїх міжнародно визнаних територій. А якщо буде застосовано ядерну зброю, то українська армія зупиниться лише у кремлі
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02.11.2022 18:56
+18
Бити кацапа і не оглядатись !!!!!!!!!!!!!!! сволота москальська !!!!!!!!!!!!!
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02.11.2022 18:56
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Тот сброд , с кем воюем .
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02.11.2022 19:02 Відповісти
Не прошло и недели как куйло отрекался от ядреной бимби - и вот снова...
... заколдованый квадрат - пора Байдену снова напомнить об ответке - и о том, что накуй постоянно педалировать тему ядруной бымби если не собираешся ее применять.
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02.11.2022 19:14 Відповісти
Шото за "понос" викладений письмовий,нічого не можливо зрозуміти.
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02.11.2022 19:31 Відповісти
По-нос и по-горло навалял вчера Эрдоган вашему плешивому...
Еще раз - у вашего куйла "заело" пластинку - но Эрдоган объяснит лично Б айдену как эту пластинку прекратить проигрывать...
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02.11.2022 19:34 Відповісти
під загрозу існування державу (*********) поставив сам *****. Так дайте йому по кумполу тією бомбою.
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02.11.2022 20:49 Відповісти
Коли Воронезька Народна Республіка повстане за вихід із Рашки Федераскі
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02.11.2022 19:05 Відповісти
це такий вислів, коли вони хочуть напасти то кажуть "видим угрозу государству"
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02.11.2022 19:33 Відповісти
Цим ви кацапи остаточно поставите крапку своєму існуванню.
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02.11.2022 18:52 Відповісти
Ха они могу 1 в случае нанесения России ядерного удара от ядерной страны и 2 ответить ядерной стране смотри пункт 1 ..все остальное влажные мечты ***** и его ************
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02.11.2022 20:40 Відповісти
Тобто коли Росія програє війну вона застосує ядерну зброю.
Але Росію неодноразово попереджали про наслідки вони в це не вірять
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02.11.2022 18:53 Відповісти
Цікаво, а по москві будуть бити? Бо кінець нинішньої путінської ерефії станеться через військове захоплення кремля, скоріш за все об'єднаними силами Пригожина з Кадировим. В кожного вже є мінімум по 10 тис. слухняних солдат із бойовим досвідом, а також чи не сотні одиниць техніки... Ніяке фсо не зупинить тисячі відморозків на БТРах, штурмуючих червону площу...

До речі, як раз згадав, що кілька днів тому писали, що витекла інфа від тих вагнерівців, що втекли до Лондона нещодавно, вони багато цікавого розповіли. Так от, Вагнер періодично своїх найманців перевіряє на детектор брехні, щоб бути впевненими у вірності. І там з-явилося таке цікаве запитання: "Вы готовы, в случае необходимости, вести боевые действия для защиты ЧВК (!) на территории росии? В том числе против граждан росии? В том числе на улицах москвы?"
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02.11.2022 19:52 Відповісти
Коли ви вже відчуєте, що Вам всунули по нєхочю. Пугала ядерна. Вішайтесь по одному.
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02.11.2022 18:55 Відповісти
кацапи !!!пішли нах.... зі своєю ***...ю
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02.11.2022 18:55 Відповісти
Если что , Китаю достанется чистая земля от Урала до Камчатки .
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02.11.2022 18:55 Відповісти
чиста РАДИОАКТИВНА земля
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02.11.2022 19:35 Відповісти
Пошел он на хер, тот Китай. Пусть японцы и Штаты забирают.
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02.11.2022 23:00 Відповісти
Кацапи лякають, що у разі гіпотетичної загрози їхньому існуванню застосують зброю, застосування якої гарантовано припинить їхнє існування

л - логіка
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02.11.2022 18:55 Відповісти
Так держава може и на Анадыре существовать прекрасно-никакой загрозы +воздух чистый.
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02.11.2022 18:56 Відповісти
Зеленському уже давно було слід заявити, що зараз ми претендуємо лише на звільнення своїх міжнародно визнаних територій. А якщо буде застосовано ядерну зброю, то українська армія зупиниться лише у кремлі
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02.11.2022 18:56 Відповісти
На уралі, бо туди вже дійдуть китайці.
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02.11.2022 19:01 Відповісти
Тобто, вас , кацапів, таки можна знищити?!
Визнаєте?!
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02.11.2022 18:56 Відповісти
Бити кацапа і не оглядатись !!!!!!!!!!!!!!! сволота москальська !!!!!!!!!!!!!
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02.11.2022 18:56 Відповісти
а если Башкортостан решит отделиться от тф, то ****** по Уфе тактическим ЯО?
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02.11.2022 18:57 Відповісти
Та там щось Калмикія заворушилася кілька днів тому Деталей не знаю, але шум пройшов, що вимагають нібито незалежності
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02.11.2022 19:02 Відповісти
Та то Конгрес калмицького народу з-за кордону вимагає. Вони майже всі повтікали
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02.11.2022 19:07 Відповісти
Чутно і за таке, там дійсно тільки декларативна форма тих, хто виїхав, і то непогано "восток дєло тонкоє"
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02.11.2022 19:09 Відповісти
значит по Элисте захерачат. Но Воронеж всё равно в приоритете.
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02.11.2022 19:31 Відповісти
Цікаве питання! Особливо, якщо враховувати, що в Башкортостані знаходиться та сама гора Ямантау із головним бункером ху#ла!
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02.11.2022 19:18 Відповісти
Прямо с языка снял. Когда субъекты РФ уплывёт в разные стороны связи с разрушением прогнившей центральной власти, будет палить ядрённой бимбой по своим? Так Владивостоку и Анадыру тоже достанется.
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02.11.2022 21:14 Відповісти
а если эта проблема возникнет изнутри... тоже примут лекарство вовнутрь?...
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02.11.2022 18:57 Відповісти
Нууу тоді їх точно не буде
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02.11.2022 18:57 Відповісти
А що таке російська держава? Московську область можна їм залишити.
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02.11.2022 18:58 Відповісти
Залишити тільки московський кремль - обладнати музей психіатрії.
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02.11.2022 20:40 Відповісти
У орды по-определению нет своей державы. Где территория проживания рюзьге?
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02.11.2022 18:59 Відповісти
але загроза існує в любому випадку..
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02.11.2022 18:59 Відповісти
То чому у 1991 році не шарахнули по Москві?

Тоді існування Роісі було у більшій небезпеці. Ядерний удар, як і зараз, навряд би допоміг, але було б що згадати.
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02.11.2022 19:00 Відповісти
Після такої риторики США та Великобританія, повинні нам повернути ЯЗ, посилаючись на неможливість з їх сторони виконати гарантії по будапештському меморандуму... вони не будуть вв'язуватись у війну з РФ просто повернуть Україні те що у неї було...
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02.11.2022 19:00 Відповісти
наче вірно, але є нюанс
ЯЗ, в обмін на "гарантії" ми передали кацапам!
тож, по озвученій вами логіці, повернути ЯЗ нам повинні кацапи
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02.11.2022 19:22 Відповісти
Кацапії нічого не допоможе, як срср. Кацапія піде в погибель.
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02.11.2022 19:00 Відповісти
фули ***** другим угрожает, а ватники радостно подпёрдывают? пусть ватаны заглянут в свою дупу, а там видно как от их угроз она пи*дой накроется и пёрднуть не успеете....
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02.11.2022 19:02 Відповісти
Загрозу існування ерефії продукує пуйло з кремлівськими терористами-функціонерами, отже удар тактичною (а краще стратегічною) яз повинен бути нанесений по москві!!!
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02.11.2022 19:02 Відповісти
т.е. срашка может спокойно отжимать любые территории по соседям, быстренько их признавать своими и при любой попытке отбить их у нее она будет верещать об угрозе существованию своей говени и опять и снова угрожать применить ядерное оружие ???? так да???
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02.11.2022 19:03 Відповісти
та влупіть вже по своїй території
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02.11.2022 19:04 Відповісти
Та застосовуйте, вже задовбали своїми погрозами.
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02.11.2022 19:05 Відповісти
россия устроена путиным так что он это страна а ее народонаселение биомусор ядерного удара которым пугает мир ***** не будет даже под всеми страшилками кремлевского карлика этот приказ никто не выполнит...
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02.11.2022 19:05 Відповісти
"чёто они очкуют" ))
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02.11.2022 19:05 Відповісти
Никакой она не член Совбеза - членом Совбеза ООН был СССР.
А Россию туда никто не приглашал и тем более - не избирал.
С А М О З В А Н Ц Ы
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02.11.2022 19:06 Відповісти
Возомнили себе міссіонерами -- світ іде не туди а вони правильні .
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02.11.2022 19:06 Відповісти
вас, ніхто не хоче знищити, вас всі *******, тому і хочемо, щоб ви, поскоріше, опинились в раю.
в такому, окремому, расіянському раю...
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02.11.2022 19:06 Відповісти
Тобто, зараз?
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02.11.2022 19:07 Відповісти
Що знову лякають, щоб ми не перемогли?
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02.11.2022 19:07 Відповісти
Параша це ракова пухлина, яка повинна бути знищена, а той гнилий народ поколіннями треба перевиховувати і контролювати, поки не стануть схожі на людей.
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02.11.2022 19:08 Відповісти
Їх ніхто не перевиховає, вони не здатні до перевиховання.
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02.11.2022 20:54 Відповісти
Росія, як країна-терорист, своїм існуванням, наявністю ядерної зброї ставить під сумнів нинішню систему світової безпеки, тому весь цивілізований світ має прикласти максимум зусиль для знищення цього міжнародного терориста. Скаженого пса треба усипити, поки не накоїв лиха.
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02.11.2022 19:09 Відповісти
було б добре жити і ніколи не чути про рашку
побудувати забор, рови і щоб жодний мутант у світ не просочився.
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02.11.2022 19:12 Відповісти
тоді всадіть ту ядерну боєголовку в путінський зад, бо він єдина небезпека для парашії.
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02.11.2022 19:11 Відповісти
Тобто, в любий момент.
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02.11.2022 19:12 Відповісти
кацапія вже почала зникати ще 24-го лютого! пуйло запустив цей процес і він неминучий! ************ це не доходить а от американці зрозуміли. Після нашої перемоги процес розпаду рашки буде тривати роками і прогресувати! Прецедентів такої великої війни не було (в ядерний період)! Та от старому довбойобу якому захотілось у войнушку пограть бо воно Чмо не знало ніколи шо таке війна (шось доказать комусь хотіло комплекси грали) і шо люба такого масштабу війна має дуже сильні і довготривалі наслідки. Раковому карліку на старості років стало скучно-понти рішив поколотить-ну тепер ьуде весело. І кишка у ублюдка тонка ядерку використать-воно хоче жить і далі брехать як воно це робило все своє нікчемне життя, купаючись в багатстві і славі серед своєї вати. Не вийде. Процес пішов
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02.11.2022 19:12 Відповісти
это будет конец в истории росии
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02.11.2022 19:15 Відповісти
Книжный магазин :
- а у вас есть карта росии ?
- а вам за какое число ?
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02.11.2022 19:16 Відповісти
Так чё, кацапня, "вторая армия в мире" уже всё?
****** накрылась?
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02.11.2022 19:18 Відповісти
нах..нехай йдуть кацапи а европейці нехай поміняють памперси
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02.11.2022 19:18 Відповісти
То есть как сейчас в Украине и тогда можно оружие массового поражения применять?
Видите,ничего и придумывать не надо,просто за кацапами повторять.
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02.11.2022 19:24 Відповісти
Заявления кремлёвской банды не стоят ломаного гроша.
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02.11.2022 19:27 Відповісти
А знищення України то це нормально??? Значить Україна теж має право застосувати "ядерку" даже і брудну!!!
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02.11.2022 19:29 Відповісти
Чогось не рвуть себе перед полоном кацапи , вони ж рабські створіння і готові в будь якому випадку працювати на нового хазяїна якщо той кине кістку . Ніякого застосування ЯЗ не буде )!
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02.11.2022 19:30 Відповісти
Брешуть знову! Не вірте не одному слову! КДБ, кажуть одне, роблять третє!
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02.11.2022 19:31 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63470759 Згідно з джерелами New York Times в американському уряді, російське командування вело дискусії про те, як і коли Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні .

Повна стаття на ВВС - за вищенаведеною ссиллю
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02.11.2022 19:48 Відповісти
вот ядерные ***********........................да идите ***** свинособаки..........................
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02.11.2022 19:48 Відповісти
дык надо было бомбить Маскву Хйла сразу же за кацапской же конституцией во время оккупации Крыма, можно ядеркой чтобы не убег. тогда бы угрозы не было. ну а теперь есть шанс что весь кацапстан ухайдокается.
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02.11.2022 19:50 Відповісти
Воронеж напрягся
А Липецк уже в штаны наложил. Там чмобики из Чувашии отказываются бесплатно убивать украинцев... Явная угроза путинскому государству!
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02.11.2022 19:54 Відповісти
"Київ за 3 дні" - під загрозою існування парашки. Тобто напав, а коли дали по зубах, то витягуєш ядрьону бомбу. У рашки потрібно відібрати як ядрьоні бомби, так і всю зброю за винятком вил та сокир.
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02.11.2022 20:00 Відповісти
хай собі мацкву розстріляють - там загроза
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02.11.2022 20:00 Відповісти
"якщо виникне відчуття, що під загрозою її існування"-тобто не треба реальної загрози, фактів. Путін відчує СОБІ якусь загрозу-дасть наказ кидати ядерку на Україну, бо "Нет Путина-нет России".
Ідіоти. Всі 140 млн.
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02.11.2022 20:07 Відповісти
Самая большая угроза России исходит от нынешней власти, они не совсем точны в формулировке. Точнее было бы сказать в случае угрозы существования власти Путина. Что касается России, она только выдохнет без этих мразей.
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02.11.2022 20:07 Відповісти
Тоді вам п*зда...
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02.11.2022 20:13 Відповісти
Кому ви нах** потрібні?!
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02.11.2022 20:20 Відповісти
Загроза для російської держави - це путін. Його треба знищити ядерним ударом
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02.11.2022 20:22 Відповісти
Невже вгатять по Пуйлу???
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02.11.2022 20:56 Відповісти
США І АНГЛІЯ-гаранти недоторканості українських границь згідно з Будапештським папером.Рашист поставив під загрозу існування держави України.Негайно поверніть Україні хоча б з 10 ядерних боєголовок .в комплекті з носіями.Прийшов час Українв застосувати ядерну зброю.адже над існуванням української держави висить рашистська загроза.
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02.11.2022 20:58 Відповісти
Пора уже выкинуть мордор из Совбеза ООН что б не кичились вяличием мрази.
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02.11.2022 21:02 Відповісти
Единственная угроза для существования недоимперии - это плешивый обнуленыш. Поэтому чтобы хоть как-то спасти ее от развала, мышенью для ядерной бомбы может быть только бункер обнуленыша
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02.11.2022 21:03 Відповісти
pH rušņa
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02.11.2022 21:09 Відповісти
Мне кажется, что в кремле уже поставили под угрозу само существование расеи.
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02.11.2022 22:00 Відповісти
Немає ніякої "держави"у кацапів. Є стадо біснуватих на проклятій території.
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02.11.2022 23:59 Відповісти
То то государства, а у вас болото.
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03.11.2022 01:40 Відповісти
пришло время ******* и высушить это болото,такая нечисть не имеет право на существование
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03.11.2022 08:15 Відповісти
Сейчас все происходит в каком-то нездоровом виде. Впервые в истории территории присоединяются до того как были захвачеными. А угроза существованию нападающему государству происходит на территории государства на которое напали...
Это какое-то клоунство....
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03.11.2022 09:48 Відповісти
Я згідний. Треба використати ядерну зброю по бункеру карлика і по йго посіпакам тому, що саме вони загрожують існуванню тієї країни.
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03.11.2022 10:40 Відповісти
 
 