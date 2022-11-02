Порошенко передав буржуйки та генератори підрозділу ППО на Дніпропетровщині. ФОТО
Петро Порошенко привіз буржуйки та генератори у підрозділ протиповітряної оборони на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Путін розраховує на холодну зиму, він думає, що залякає нас. Не залякає. Найперше, завдяки цим хлопцям. А щоб їм було ще тепліше і вони завжди були заряджені, ми з командою передали їм буржуйки та генератори", – зазначив Порошенко.
"Лише за минулий день вони збили два іранські дрони, які російська армія відправляла на нашу енергетичну інфраструктуру", – повідомив політик.
Як повідомили у ГО "Справа Громад", волонтери спільно з Фондом Порошенка вже замовили виробництво 1500 буржуйок. Волонери наголошують – на фронт потрібні десятки тисяч пічок, тому цей проект буде розширюватись.
Будь ласка, зачекайте...
Ф - фантастика
Зараз напи*ить та буде казати що вони нові і на передовій не потрібні.
Народу нужен щас асфальт,дорожная плитка,скверики и видосики.
"Замглавы "Укравтодора" Андрей Ивко пояснил, что на восстановление автодорог еще предстоит потратить 900 млрд гривен, эти деньги собираются брать из замороженных активов России"
А мог бы сражаться где-нибудь на фронтах в ОП на джипе для волонтеров или в батальоне "монако".....
Там справа в тому, що при Пороху таких корупційних діянь з боку голів ОДА не було. Так, різноманітні звинувачення були, навіть на Москаля, на Туку - але нічого не підтвердилося. До речі, не факт, що підтвердиться звинувачення Схем і на Резніченка - Седлецька з командою не раз палилися на фейках. Так що зачекаємо.
Не хочете написати,що це волонтер,хоча б олігархом підписуйте...😏
Порівняти:
"Шоумен та волонтер Сергій Притула 2 листопада оголосив черговий мегазбір коштів на 50 британських бронетранспортерів Spartan."
а Порощенко свои половину докладывает
Може вам не Петра треба згадувати при якому бажанні би ви і як не хотіли але завдяки що він зробив в 2014 ми мали змогу хоч якось відбитись в 2022 від орди...
Розкажіть нам краще історію що тоді би зробив сам Зе в 2014 ????