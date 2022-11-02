Порошенко передав буржуйки та генератори підрозділу ППО на Дніпропетровщині. ФОТО

Петро Порошенко привіз буржуйки та генератори у підрозділ протиповітряної оборони на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Путін розраховує на холодну зиму, він думає, що залякає нас. Не залякає. Найперше, завдяки цим хлопцям. А щоб їм було ще тепліше і вони завжди були заряджені, ми з командою передали їм буржуйки та генератори", – зазначив Порошенко.

"Лише за минулий день вони збили два іранські дрони, які російська армія відправляла на нашу енергетичну інфраструктуру", – повідомив політик.

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Як повідомили у ГО "Справа Громад", волонтери спільно з Фондом Порошенка вже замовили виробництво 1500 буржуйок. Волонери наголошують – на фронт потрібні десятки тисяч пічок, тому цей проект буде розширюватись.