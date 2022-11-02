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Порошенко (15080) волонтери (1310)

Порошенко передав буржуйки та генератори підрозділу ППО на Дніпропетровщині. ФОТО

Петро Порошенко привіз буржуйки та генератори у підрозділ протиповітряної оборони на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав буржуйки та генератори підрозділу ППО на Дніпропетровщині 01

"Путін розраховує на холодну зиму, він думає, що залякає нас. Не залякає. Найперше, завдяки цим хлопцям. А щоб їм було ще тепліше і вони завжди були заряджені, ми з командою передали їм буржуйки та генератори", – зазначив Порошенко.

"Лише за минулий день вони збили два іранські дрони, які російська армія відправляла на нашу енергетичну інфраструктуру", – повідомив політик.

Порошенко передав буржуйки та генератори підрозділу ППО на Дніпропетровщині 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав десантникам буржуйки, вантажівки, пікапи та машини швидкої. ФОТО

Як повідомили у ГО "Справа Громад", волонтери спільно з Фондом Порошенка вже замовили виробництво 1500 буржуйок. Волонери наголошують – на фронт потрібні десятки тисяч пічок, тому цей проект буде розширюватись.

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Топ коментарі
+39
ПЕТРО-МОЛОДЕЦЬ А ЛЮСЯ АРЕСТОВИЧ БУЛА ШЛЮХА-І ЗАРАЗ ШЛЮХА
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02.11.2022 19:14
+39
Да сколько ж можно то барыжничать,притянул буржуйки.
Народу нужен щас асфальт,дорожная плитка,скверики и видосики.
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02.11.2022 19:21
+36
Дякую, П'ятий! (і за ППО над Києвом- особливо)
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02.11.2022 19:17
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ПЕТРО-МОЛОДЕЦЬ А ЛЮСЯ АРЕСТОВИЧ БУЛА ШЛЮХА-І ЗАРАЗ ШЛЮХА
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02.11.2022 19:14 Відповісти
Гетьман
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02.11.2022 19:16 Відповісти
гімно ранком тобі з дзеркала рожу корче
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02.11.2022 19:46 Відповісти
Цікаво: а коли ЗЕ і "95 квартал" почне так "піаритись"?

Ф - фантастика
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02.11.2022 19:17 Відповісти
ГЛБ (Гундосый, Лысый, Бородатый) совсем не для благотворительности. Скорее для гадотворительности.
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02.11.2022 19:25 Відповісти
я знаю, я знаю ответ на этот вопрос - перед выборами! Перед выборами начнут гречку раздавать же.
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02.11.2022 19:40 Відповісти
Дякую, П'ятий! (і за ППО над Києвом- особливо)
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02.11.2022 19:17 Відповісти
Киевская область сейчас больше всех остальных сидит без света )
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02.11.2022 19:25 Відповісти
Київ теж сидить годинами зі свічками за упокой ху@ла !!
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02.11.2022 19:33 Відповісти
Це тому, шо в 19 році, людина відкрила небо - дала наказ дбр та сбу зняти клістрони з всіх систем ППО шести областях України. А зараз воно волає - закрийте нам небо, а хто не закриває, той посібник той сторони.
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02.11.2022 20:43 Відповісти
так что в этом ты хочешь Пороха обвинить бот?
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02.11.2022 20:49 Відповісти
Ховайте від Тимошенки.
Зараз напи*ить та буде казати що вони нові і на передовій не потрібні.
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02.11.2022 19:18 Відповісти
В ОПі.
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02.11.2022 19:22 Відповісти
Тимошенко Кирило , а не Юля😕
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02.11.2022 19:35 Відповісти
та бабця твоя - шлюха кремлевская
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02.11.2022 20:51 Відповісти
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02.11.2022 21:32 Відповісти
Декорація, каблЮки.
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02.11.2022 22:22 Відповісти
Да сколько ж можно то барыжничать,притянул буржуйки.
Народу нужен щас асфальт,дорожная плитка,скверики и видосики.
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02.11.2022 19:21 Відповісти
А що передав на фронт найвеличніший клоун? Навіть шампур з шашликами зажилив.
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02.11.2022 19:21 Відповісти
Ну як шо...Асфальт на 65 млрд буде класти на передову щоб добре танками було їздити.
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02.11.2022 19:23 Відповісти
Так вот откуда деньги на дороги оказывается:
"Замглавы "Укравтодора" Андрей Ивко пояснил, что на восстановление автодорог еще предстоит потратить 900 млрд гривен, эти деньги собираются брать из замороженных активов России"
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02.11.2022 19:35 Відповісти
буржуйка від буржуя
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02.11.2022 19:23 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.11.2022 19:24 Відповісти
, а в моєму кондуїті ти - один з тих, які ще нещодавно прославляли і Зелю, і дермака, і Люсю... Що помінялось? На подляковій ботоферміз тобою не розрахувались?
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02.11.2022 19:25 Відповісти
То норм буржуйка. Я зараз гріюся біля такої ж. Теж від Фонду Порошенка.
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02.11.2022 19:26 Відповісти
"барига знов піариться", не шо б як зелені скиздить все шо погано ше лежить
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02.11.2022 19:29 Відповісти
Порох в очередной раз.......государственик.Да......я марафон не смотрю,но со слов тех кто смотрит там про Порошенко табу!!!
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02.11.2022 19:29 Відповісти
може б і ти розказав, як допомогаєш, чи тільки пердіть навчився?
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02.11.2022 19:48 Відповісти
Яка викривлена логіка...
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02.11.2022 19:41 Відповісти
дороги треба робити, тільки не красти як навіжені...
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02.11.2022 19:43 Відповісти
а скільки б якихось "хімарсів",чи ще там всяких війскових новинок купив за вартість новенької Павлоградську траси,щоб рашист не думав носа сувати в Україну і не потрібно було б побитих , покалічених воїнів возити до Дніпра?Якщо кругом України ворог стягує війска і зброю , а Ти не забезпечуєш армію для захисту України від ворога, а асвальтуєш дороги,не дивлячись на те,що Тебе попереджають,що буде рашист нападати,то чи не співучасник Ти рашистського нападу?
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02.11.2022 20:14 Відповісти
ні Обама, ні Трамп навіть не збирались продавати Україні гармати, РСЗВ та іншу суттєву зброю. Хіба що Джавеліни та катери Порох випросив.
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02.11.2022 21:34 Відповісти
Де і в кого купляв "суттєву зброю" Алієв?
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02.11.2022 23:41 Відповісти
відповім,в Ізраїлі,а тепер питання? дохрена нам продає зброї Ізраїль і тоді і зараз? ну ще Туреччина.
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03.11.2022 03:33 Відповісти
а тепер Тобі питання?дохрена "зе" хотів купити зброї для захисту України(крім Ізраїлю і Туреччини) ,асвальтуючи дороги,або виготовити трохи власної зброї.Чи виділялося фінансування під закупівлю озброєнь для України???
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03.11.2022 10:11 Відповісти
Всё пиарится Петр Алексеевич!
А мог бы сражаться где-нибудь на фронтах в ОП на джипе для волонтеров или в батальоне "монако".....
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02.11.2022 19:29 Відповісти
Там где Ахметов с двумя сыновьями кацапов бьют?
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02.11.2022 19:37 Відповісти
Респект Пороху!
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02.11.2022 19:30 Відповісти
Ау, зебилы, тут порошенко пиарится, ату его, фас, псы!
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02.11.2022 19:37 Відповісти
Зараз зебіли підтягнуться і стане весело 😠
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02.11.2022 19:39 Відповісти
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02.11.2022 19:40 Відповісти
Ооо, мій Гетьман!!!Дякую, Петре Олексійовичу!!!
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02.11.2022 19:40 Відповісти
шановні, і не забувайте що Резніченко був призначений Головою дніпропетровської ОДА при Пороху! Зєля його ПЕРЕпризначив! Зрада, блд))))
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02.11.2022 19:42 Відповісти
у пороха монобільшості не було-кабмін с премєром обирають-президент підписує!нагадати хто був у кабміні та хто був премєром?
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02.11.2022 19:47 Відповісти
там навіть не в монобільшості проблема з перепризначенням Резніченка. До речі, в передвиборчу кампанію Резніченко агітував за Пороха, за що був Зелею знятий з посади. І перепризначений тільки через 1,5роки, в грудні 2020року.
Там справа в тому, що при Пороху таких корупційних діянь з боку голів ОДА не було. Так, різноманітні звинувачення були, навіть на Москаля, на Туку - але нічого не підтвердилося. До речі, не факт, що підтвердиться звинувачення Схем і на Резніченка - Седлецька з командою не раз палилися на фейках. Так що зачекаємо.
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02.11.2022 20:42 Відповісти
виникає питання: на яких умовах перепризначений? Я б, наприклад, маратися не став...Ну і все ж, мені пам'ятається така свята людина як Савченко
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02.11.2022 21:54 Відповісти
а ти не Резніченко. І не авантюристка Пуля; яка, до речі, зараз реально на фронті воює. Ти - ніхто з дивану.
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02.11.2022 23:14 Відповісти
не позорься зелебот иди лучше на украденом тахо с кирюшей тимошонкой покатайся
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02.11.2022 20:55 Відповісти
......а есть другие люди, они только умеют ни хера не делать и членом по роялю играть.
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02.11.2022 19:47 Відповісти
Цікаво.Хтось забув,що це президент ?
Не хочете написати,що це волонтер,хоча б олігархом підписуйте...😏
Порівняти:
"Шоумен та волонтер Сергій Притула 2 листопада оголосив черговий мегазбір коштів на 50 британських бронетранспортерів Spartan."
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02.11.2022 19:48 Відповісти
что за тупой пост - и еще твой притула чужие бабки только кляничт
а Порощенко свои половину докладывает
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02.11.2022 20:57 Відповісти
Хтось може собі уявити, щоб ЗЄ-шобла хоч с фотоапаратами, хоч з кінокамерами, хоч з галафонами під час війни робила хоч щось для ЗСУ, а не тільки для себе?
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02.11.2022 20:50 Відповісти
он правильно делает - а то потом твоя зеленая шобла скажет что это они обеспечили ЗСУ всем необходимым - и хрен докажешь что это песдежь
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02.11.2022 20:59 Відповісти
а щоб потім таке бидло як ти не скавчало що він нічого не передав,зразу бидлу писок затикає
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03.11.2022 03:37 Відповісти
а зеля передал зсу дулю с маком и билеты на 95 квартал в последний ряд
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02.11.2022 20:22 Відповісти
Дякую пане Президенте! Всі були спокійні за Верховного з 2014 по 2019 рік, а сьогодні всі слідкують за руками Верховного, який продовжує "велике крадівництво" і мародерство того, що дають друзі - гуманітарку.
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02.11.2022 20:44 Відповісти
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02.11.2022 20:45 Відповісти
а кто автор поста?
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02.11.2022 21:02 Відповісти
сгинь кацапская морда - иди играй своим зеленым членом на пианино буратино ты наш обрезанный
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02.11.2022 21:03 Відповісти
Завтра в 10 фонд Притули починає новий збір грошей вам туди там не піар і не відмивання там борець за фронт .....
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02.11.2022 21:07 Відповісти
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02.11.2022 21:34 Відповісти
та не, он не пиарится же, вы не понимаете, это другое
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02.11.2022 21:51 Відповісти
і нахрена він на них виліз? це тіпа не піар.крім того вони стоять в цеху а не на передку,відчуй різницю,з фото від Пороха і його команди.
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03.11.2022 03:40 Відповісти
ты знаешь где бабки которые проплатили ? срочно перешли - я в ресторан хочу сходить
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02.11.2022 21:11 Відповісти
Якщо 5-й Президент не був ухилянтом на відміну від пів на шостого преЗЕдента, то й розуміється на тому, що справді потрібно нашим воїнам!
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02.11.2022 22:12 Відповісти
доказуха "Петя украл 8 миллиардов" - з Г+Г?
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02.11.2022 23:11 Відповісти
А ви пробували с фактами доказувати, вину доказує прокурор ....а назначає суд,..
Може вам не Петра треба згадувати при якому бажанні би ви і як не хотіли але завдяки що він зробив в 2014 ми мали змогу хоч якось відбитись в 2022 від орди...

Розкажіть нам краще історію що тоді би зробив сам Зе в 2014 ????
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03.11.2022 02:49 Відповісти
ану ану бидло давай про 8 ярдів подробиці,давай факти бидлота,бо поки що є факти по зелі і його хазяїну бені.
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03.11.2022 03:42 Відповісти
 
 