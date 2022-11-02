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Запоріжжя (2191) обстріл (27098) Старух (199)

ППО не встигає збивати російські ракети над Запоріжжям, вони долітають за 45-50 секунд, - голова ОВА Старух

запоріжжя,запорізька

Сили протиповітряної оборони не встигають збивати російські ракети над Запоріжжям, тому що місто розташоване дуже близько до лінії зіткнення, а ракети, які використовує армія РФ для цих обстрілів, є дуже швидкими.

Про це розповів голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У нас особлива ситуація у зв'язку з тим, що ми дуже близько до лінії зіткнення і тому ракети в нас летять не стільки крилаті, а С-300, які більше кілометра в секунду летять. Це (проліт до Запоріжжя. - Ред.) 45-50 секунд у них займає, тому що Запоріжжя поруч із лінією зіткнення і вони прилітають дуже швидко. Не завжди встигає ППО спрацювати і сирена фактично включається на 10-15 секунд раніше, ніж вибухи. Тому у нас ситуація в цьому плані складна", – пояснив очільник обладміністрації.

Російські війська регулярно обстрілюють Запоріжжя, завдаючи шкоди цивільній та критичній інфраструктурі.

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Топ коментарі
+25
Асфальтний купол не допомагає.
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02.11.2022 19:33
+19
Ето как пытаться зубами поймать кулак. Дело бессмысленное. Нужно бить в ответ в морду. Начать хотябы с севастопольской бухты и аеродромах Бульбосрани
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02.11.2022 19:35
+14
Та то нічьо-важна шо Старух с кампанієй встиг розікрасти гуманітарку...
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02.11.2022 19:36
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Асфальтний купол не допомагає.
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02.11.2022 19:33 Відповісти
лише, якщо закопатися під нього...
судячи з обсягів фінансування, там має бути кілька шарів багатометрових...
під мостом на Хортицю не радив би шукати прихисток
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02.11.2022 19:38 Відповісти
А тебе мабуть захищає асфальтний купол? Ти звідки зебіл?
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02.11.2022 19:49 Відповісти
Значить таки чистий зебіл)
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02.11.2022 20:40 Відповісти
У вас в там в ЗАПОРОЖЬЕ одни ГНИДЫ ПОДРАШИСТНЫЕ Старух ,ты лично ГУМАНИТАРКУ ВОРОВАЛ КОНТЕЙНЕРАМИ ,МОТОР СИЧ ПОСТАВЛЯЛА ОРУЖИЕ ТЕРРОРИСТАМ , а СБУ ШНИКИ КРЫШЕВАЛИ БИЗНЕС НА КРОВИ Вас -же запорожцев бомбили ,а старая мразь Богуслаев говорил , что не в обиде на садистов *****🤑 КАК ВАС ВЫРОДКОВ ЗЕМЛЯ НОСИТ⁉️
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02.11.2022 20:31 Відповісти
мотор сич поставляла оружие? совсем дура? гниды есть везде, кристально чистая вика
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02.11.2022 21:58 Відповісти
Ну гуманитарку он ****..т еще быстрее, чем ракеты летят.
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02.11.2022 22:25 Відповісти
troll idiot, stop posting nonsense
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02.11.2022 20:52 Відповісти
Ви чмирі дибілоїдні , як ви заї...бали з тим асфальтом. В Зелі більше як 85% підтримки. ( За Зеленского не голосував , а за Порошенка)
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02.11.2022 23:34 Відповісти
Ето как пытаться зубами поймать кулак. Дело бессмысленное. Нужно бить в ответ в морду. Начать хотябы с севастопольской бухты и аеродромах Бульбосрани
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02.11.2022 19:35 Відповісти
Хочуть зробити з Запоріжжя другий Маріуполь.
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02.11.2022 19:36 Відповісти
Та то нічьо-важна шо Старух с кампанієй встиг розікрасти гуманітарку...
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02.11.2022 19:36 Відповісти
Пускають з території ЗАЕС
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02.11.2022 19:38 Відповісти
навряд чи... там відносно легко знайти та точково знешкодити пускові...
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02.11.2022 19:41 Відповісти
вроде такое не утверждали, но исходя из кацапской логики, странно, что пока еще нет такой информации.
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02.11.2022 19:43 Відповісти
шта? 🥴 1км за 1сек = около 50км за 50сек, шонеясно (с)?
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02.11.2022 20:08 Відповісти
у вас в мирном Ковентри совсем другая арифметика, поэтому не стоит здесь рассказывать о скорости ракет 5В55 и откуда они летят. Будете выглядеть как минимум глупо, а как максимум - странно.
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02.11.2022 20:23 Відповісти
ты куксик надолго сюда...?
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02.11.2022 20:43 Відповісти
Угу, учитывая дальность поражения С 300 в 200 км
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03.11.2022 00:12 Відповісти
Где "тут"? В статье речь идет об ударах ракетами С 300.
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03.11.2022 11:16 Відповісти
где-то ездят ПУ между Днепрорудным и Першотравневым по Р37. Для коптеров далеко, передвигают ПУ ночью, когда "глаза" на земле не видят. ((
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02.11.2022 19:41 Відповісти
ЗРК "Ирис-Т" своеобразный защитный экран на площади добрых 200 квадратных километров
Высота цели до 20 км,расстояние до 40 км.
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02.11.2022 19:51 Відповісти
с300 вдвое быстрее ракеты ирис. не все так просто.
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02.11.2022 20:27 Відповісти
А старух з некрасовою можуть гуманітаркою їх відганяти
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02.11.2022 19:55 Відповісти
Ну это так и будет. Причем здесь ПВО..? Если не будете отвечать выстрелом на выстрел то и дальше будете п....зды получать. Раша просто сровняет Украину с землей.
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02.11.2022 20:01 Відповісти
треба перепахати місця вильоту - це ж не так далеко, якщо 50 сек
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02.11.2022 20:02 Відповісти
Це 50+км - тільки хаймарси і дістануть. C300 має швидкість 1км/сек
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02.11.2022 20:24 Відповісти
50 секунд - приблизительно 70, максимум 80 км (в зависимости от модификации ракеты). Радиолокация при этом не нужна, поэтому определить точку вылета можно только "глазами" с неба или с земли.
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02.11.2022 20:30 Відповісти
Це все тому що це ППО не є комп'ютеризоване та не автоматизоване. Для того ж C-ram цього часу хватить на збиття якщо не сотень так десятків цілей в залежності від типу та покоління.
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02.11.2022 20:10 Відповісти
когда летом начались обстрелы Николаева ракетами 5В55, тогда надо было просить у США пару батарей древних "центурионов" по три установки. Тогда можно было бы избежать половину долётов по Николаеву, поставив с востока три комплекса, а три сейчас бы работали в на юго-востоке Запорожья. Всё равно у армии США сейчас нет таких задач для использования этих C-RAM. А вместо этого резников будет регулярно между атаками "шахедов2, а потом и "арашей" рассказывать сказания о "вампирах", которые мы получим весной. А 5В55 и при "вампирах" будут продолжать долетать в Николаев, Запорожье и Херсон, потому что "вампиры" не для этой задачи, а во вторых ракет для С-300 у кацапов как говна за баней.
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03.11.2022 00:11 Відповісти
Я надіюсь на те що прислухаються до голови ПЖ. Він їх не раз нахвалював, називав себе їх фанатом та явно розуміє наскільки сильно вони потрібні. І він багато разів через свої ресурси писав що ми хочемо отримати їх у США, але поки що тиша. Хоча ті ж м113 які він просив у лютому-березні вже поступають у війська та воюють.
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03.11.2022 03:16 Відповісти
значит бить по местам пуска
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02.11.2022 20:15 Відповісти
Бог віддасть русні долг за теракти. А наша армія допоможе зробити це швидше.
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02.11.2022 20:47 Відповісти
В эти минуты вновь началась ракетная экзекуция города. Потенциальные цели - котельные Запорожья, в ознаменование, так сказать, начала отопительного сезона. Дай Бог запорожцам пережить эту ночь.
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02.11.2022 21:30 Відповісти
По времени получается 50-100 км от места запуска. Если известно где они кучкуется, можно пробовать их химарснуть.
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02.11.2022 21:47 Відповісти
там, где ПУ тусуется - как правило нет интернета, а население по большей части сидит не вісовываясь. Получается - только глубокой аэроразведкой, которой на подавляющем количестве направлений практически нет.
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02.11.2022 23:27 Відповісти
по суті це як москальське полювання на гаймарсів тільки навпаки - треба зрозуміти де місце запуску і придумати як уї*ати раніше ніж вони здриснуть.
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02.11.2022 23:43 Відповісти
скоріш за все це хлоп бреше. ворог пускає ракети з чорного моря, з кораблів а слова про 45 секунд то відмазка бо не збиваємо.
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02.11.2022 23:45 Відповісти
 
 