Інформація про можливий наступ окупантів на Сумщину не відповідає дійсності, - ОВА

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький спростував інформацію про можливий наступ окупантів на Сумщину.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Соцмережами шириться інформація, щодо можливого наступу ворога на Сумщину. Але вона НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ! За інформацією командування ОТУ Суми, ситуація стабільна та контрольована. Ворог здійснює провокаційні обстріли - захисники і захисниці дають гідну відсіч таким діям. Наразі ознак формування військових частин чи угруповань на нашому напрямку не виявлено!" - наголосив він.

Також, за словами Живицького, є попередження від військових, що із 00:00 3 листопада 2022 року будуть проводитись навчання.

"Можливо, ви будете спостерігати більш інтенсивний рух військової техніки, більшу кількість особового складу зі зброєю на вулицях населених пунктів. Це планові заходи, а не привід для хвилювань!" - додав очільник обладміністрації.

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