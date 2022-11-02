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Новини Війна
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Сумська область (3246) Живицький Дмитро (466)

Інформація про можливий наступ окупантів на Сумщину не відповідає дійсності, - ОВА

рф

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький спростував інформацію про можливий наступ окупантів на Сумщину.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Соцмережами шириться інформація, щодо можливого наступу ворога на Сумщину. Але вона НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ! За інформацією командування ОТУ Суми, ситуація стабільна та контрольована. Ворог здійснює провокаційні обстріли - захисники і захисниці дають гідну відсіч таким діям. Наразі ознак формування військових частин чи угруповань на нашому напрямку не виявлено!" - наголосив він.

Також, за словами Живицького, є попередження від військових, що із 00:00 3 листопада 2022 року будуть проводитись навчання.

"Можливо, ви будете спостерігати більш інтенсивний рух військової техніки, більшу кількість особового складу зі зброєю на вулицях населених пунктів. Це планові заходи, а не привід для хвилювань!" - додав очільник обладміністрації.

Також читайте: Окупанти випустили 8 мін по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині

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у Голови ОВА своє бачення, у Забродського своє....
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02.11.2022 19:45 Відповісти
Шашлыки стынут!
Какой на напад?! 😕
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02.11.2022 21:48 Відповісти
ПРОСТО _ ПІШОВ у слід за кораблем... 24.02. ти теж так думав женераль? Ще один Де-Голь...Що тобі **** не так...Тобі вчора, осел, було сказано - існує де-кілька варіантів, ген.штаб без тебе розбереться, нічого зрадницького у словах народного депутата, Героя України, генерала Забродського не було. Ти ба заспокійливик - ти сам де був у лютому, в Кіровограді? Заткни пельку і працюй
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02.11.2022 19:48 Відповісти
Знову почалась підготовка до шашликів.
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02.11.2022 19:49 Відповісти
В Багдаде все спокойно! Сколько Зеля боялся потерять перед вторжением? 7 миллиадов баксов? То есть жизнь среднестатистического украинца была оценена в 7млрд/40 млн.=в 175 долларов. Ничего не напоминает?
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02.11.2022 20:27 Відповісти
"За словами Михайла Забродського, противник у 2023 році може створити два потужні ударі угруповання на Запорізькому та Сумському напрямках, зокрема, завдяки боєздатним частинам, що відійдуть із Херсона. Ці угруповання можуть спробувати завдати двох одночасних ударів на напрямках Суми-Полтава-Дніпро та Запоріжжя-Дніпро, а угруповання РФ на Донбасі має сковувати дії ЗСУ і унеможливлювати використання військ на інших напрямках."
Джерело:
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02.11.2022 20:53 Відповісти
Таке саме я чув від цих П И З Д У Н І В , ще до 24 лютого.
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03.11.2022 08:03 Відповісти
 
 