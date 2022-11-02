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Зеленський (22448) Туреччина (3431) Ердоган (901)

Зеленський провів розмову з Ердоганом: Подякував за збереження "зернової угоди" та обговорив кроки щодо повернення полонених

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час телефонної розмови з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував за активну участь у збереженні "зернової угоди", а також за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначив президент.

За словами Зеленського, він також обговорив із Ердоганом подальші кроки з повернення наших полонених і політв’язнів.

"У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини", - додав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина озвучила вимоги РФ для відновлення зернової угоди

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Топ коментарі
+4
Із широкіх штанін Ердоган показал ятаган-і абасрался в бункєрє Ваван...
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02.11.2022 19:59
+4
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02.11.2022 21:10
+3
тануна..та угода турку й Зе тільки й вигідна
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02.11.2022 19:54
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тануна..та угода турку й Зе тільки й вигідна
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02.11.2022 19:54 Відповісти
не тупи
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02.11.2022 20:04 Відповісти
твоя привілея
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02.11.2022 20:05 Відповісти
в українській мові "привілеЙ"(чоловічий рід)...але вже всі сільгоспвиробники, портовики, переробники, трейдери посміялися з твоєї тупості, тож надалі можеш її не демонструвати
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02.11.2022 20:18 Відповісти
то так..я така ж тупа, як і ти)

смійся й надалі, ********** на кутні скоро повилазять..
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02.11.2022 20:22 Відповісти
отією незрозумілою кацапи тільки й белькочать..
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02.11.2022 20:07 Відповісти
Зе вигідна ? Нехай краще зерно у портах згниє, аграрії збанкрутіють, робочі місця втратяться, держава недополучить мільярди грошей у вигляді надходжень, окрім того може втратити своє місце постачальника агропродукції на світові ринки (я вже мовчу про голод десь там, про який постійно розповідає ООН)-а в усьому цьому зацікавлений, як виявляється-саме Зе ? ) Який навпаки пропонує це зерно і надалі постачати за попередніми домовленостями ? Цікава у вас, антизелених, логіка ))
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02.11.2022 20:15 Відповісти
в магазинах цінники на продукцію з борошна тільки розглядувати скоро будете..й 25 відсотків тієї знижки на вартість куди поділись?

пачку макарон турецьких купувати будете за ціною мішка борошна

гречку й рис - ото тільки на картинках будете бачить
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02.11.2022 20:20 Відповісти
годі свою тупість демонструвати))) Погугли скільки врожай в Україні і скільки потреба, зроби елементарний матиматичний розрахунок і викупи різницю. Нароби макарон в т.ч. з фуражу і лусни від задоволення)))
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02.11.2022 20:22 Відповісти
ну то так, це ж тільки ти можеш щось демонструвати..

викупи різницю по цінах, ті що були хоч місяць тому, запиши, а потім порівняєш через місяць
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02.11.2022 20:27 Відповісти
Якщо не в курсі-підвищення ціни формується не лише з-за попиту. А також з-за інфляції, з-за удорожчання послуг логістики, цін на пальне, страхових ризиків таке інше. Той об'єм зерна, який намолотили аграрії-він з головою перекриває внутрішні потреби України-про це неодноразово розжовували у різних аналітичних новинах, програмах і т.п. То нехай краще зерно згниє ?
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02.11.2022 20:45 Відповісти
зараз мода пішла "антизеленим" бути, а логіка в неї проста: чим гірше-тим краще
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02.11.2022 20:20 Відповісти
Із широкіх штанін Ердоган показал ятаган-і абасрался в бункєрє Ваван...
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02.11.2022 19:59 Відповісти
А зачем Эрдогану с ним разговаривать? Эрдоган сам снял штаны и сам нассал ***** прямо в глаза, показав свой флот и авиацию. Он же не Боневтик. Разоружение страны и рост воровства бюджета на асфальт, а также просто отрицательная подготовка к войне. Самое забавное, что он под давлением неопровержимых улик лично признался как на Библии в том, что знал о войне, знал заранее и ничего не сделал и никого не предупредил, хотя это бы спасло сотни жизней, тысячи, даже десятки тысяч, народ бы сам пошел с лопатами копать Чонгар и Чернобыльские дороги, устроив там десятки баррикадных траншей, размытых водой. Судил о народе по себе, будучи полутрусливым шутом, прислуживающим Бене в обмен на услуги.
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02.11.2022 19:59 Відповісти
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02.11.2022 20:16 Відповісти
Без НАТО он бы себе за шиворот сам нассал и на балалайее ещё Ху.лу бы Мурку сбацал
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02.11.2022 20:16 Відповісти
Яким чином це би спасло тисячі життів ? Х#уйло хіба надсилало листа з поясненнями, куди воно нападе, і треба було звідти евакуювати людей ? Чи треба було евакуювати усю Україну у Європу, чи як ти це собі уявляєш ? Стосовно Чонгару та Чорнобиля, куди народ пішов би траншеї копати-так наступ вівся майже по усьому кордону. І не тільки танками. Під Київ у Гостомель на гвинтокрилах прилетіли та планували туди свої АН-76 саджати з десантом та технікою. Інші міста просто зрівнювали з землею артою, авіацією, градами. До речі, той народ, що пішов би копати траншеї у перші дні дні війни-він вже давно копає ті траншеї-спочатку у ТРО, а потім і у ЗСУ. А ті, хто не хотів копати-трй і не пішов і досі обурюється "незаконними повістками". А дехто взагалі повиїзжав, та з-за кордону авторитетно розповідає як українці мають воювати.
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02.11.2022 20:32 Відповісти
Эрдоган привёл хйуло в чувство.
Дон Карлито стал Карликом Донито.
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02.11.2022 20:19 Відповісти
Яка ціль зерновой згоди ? Зняли вже всі санкції з Путлера ?
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02.11.2022 20:33 Відповісти
Так завжди будемо просити Путлера щоб дав добро Україні чимось торгувати. На більше Зеля не здатний.
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02.11.2022 20:40 Відповісти
Твої пропозиції ?
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02.11.2022 20:53 Відповісти
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02.11.2022 21:10 Відповісти
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03.11.2022 00:35 Відповісти
 
 