Зеленський провів розмову з Ердоганом: Подякував за збереження "зернової угоди" та обговорив кроки щодо повернення полонених

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час телефонної розмови з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував за активну участь у збереженні "зернової угоди", а також за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначив президент.

За словами Зеленського, він також обговорив із Ердоганом подальші кроки з повернення наших полонених і політв’язнів.

"У цьому питанні для нас також важлива підтримка Туреччини", - додав глава держави.

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