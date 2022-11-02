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Новини Війна
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Іран (1974) Литва (2265) ППО (2928) Арвідас Анушаускас (66)

Росія планує розмістити іранські ракети біля північного кордону України, тому необхідно посилити ППО в регіоні, - Міноборони Литви

ракети,іран,балістичні

Україні необхідно надати нові системи протиракетної оборони, а проти Ірану потрібно ввести нові санкції.

Про це повідомив у твіттері литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія планує розмістити іранські ракети біля північного кордону України, то потреба в системах протиракетної оборони в усьому регіоні ще більша. Як і необхідність економічних санкцій проти іранського режиму", - наголосив він.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що Росія використовує у війні проти України іранські ударні безпілотники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постачання систем ППО до України є нашим пріоритетом, - Пентагон

5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ.

Тепер, згідно з даними CNN, Іран готується відправити РФ близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.

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Топ коментарі
+16
А может нада стрельнуть Хаймарсом по мозырьскому НПЗ и посмотреть как у бульбофюрера выпадет прямая кишка из жопы?
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02.11.2022 20:02
+6
саме час зрівняти тегеран з землею
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02.11.2022 20:03
+6
да надо уничтожать на территории белорусии толерантность по отношению к врагу очень дорого стоит населению и стране
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02.11.2022 20:11
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А может нада стрельнуть Хаймарсом по мозырьскому НПЗ и посмотреть как у бульбофюрера выпадет прямая кишка из жопы?
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02.11.2022 20:02 Відповісти
Гродно Азот еще же есть совсем близко, а это аммиак. Не повезло бульбофюреру с расположением стратегических предприятий, все под прострелом. Та и стоимость с-400 здоровенной ракеты огромная, выбей боекомплект и дальше там воздух будет таким же дырявым, как и его жопа.
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02.11.2022 20:07 Відповісти
Гродно в Біларусі чи не єдине місто, де вата в меншості.
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02.11.2022 20:21 Відповісти
Тому що переважають римо-католики
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02.11.2022 20:36 Відповісти
Там ще є недалечко гомельські ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2...
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02.11.2022 20:27 Відповісти
Значит если меня ******* собираются,то надо сжать зубы,шоб не выбили и шлем одеть.
Других вариантов не рассматривали?
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02.11.2022 20:03 Відповісти
Иди в свою ватную жопу . Не прокатило .
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02.11.2022 20:14 Відповісти
саме час зрівняти тегеран з землею
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02.11.2022 20:03 Відповісти
Это не наш участок . Арабы сами справятся . Восток - дело тонкое .
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02.11.2022 20:11 Відповісти
Ракеты там поставят и оттуда иранцы по Украине стрелять будут?
Кацы так и пытаются от руцких свиней стрелки перевести
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02.11.2022 20:13 Відповісти
тоталітарні режими в дієспроможності криють демократію як бик вівцю, хочете балістичні ракети, будь ласка, дрони - та хоч завтра, за цей час демократи навіть місце зустрічі не погодять
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02.11.2022 20:10 Відповісти
Я з вами згоден на 1000000%!Всі виродки творять що хочуть,і нічого їм за це не буває,переважно.
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02.11.2022 20:24 Відповісти
А колись демократія розміщала ядерні Першінги і Грифони в Європі.
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02.11.2022 20:27 Відповісти
республіканці то були)
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02.11.2022 20:32 Відповісти
Я знаю. Я мав на увазі під словом демократія, країну США.
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02.11.2022 20:37 Відповісти
у ******** демократій є дві гілки, більш-меньш адекватні консерватори (республіканці тощо) і зовсім хворі на голову демократи демократії

останні дуже мені нагадують Ільіча Леніна в плані обіцянок безкоштовного сиру у крамницях
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02.11.2022 20:36 Відповісти
Нічого дивного . Тоталітарним режимам нема чого втрачати , людські життя для них - лайно , тому вони не бояться розпалити світову війну , навіть навпаки - прагнуть цього .
Демократичним країнам втрачати є що , саме тому вони й бояться війни , і на жаль - діють через міру обережно ,, хоч їх армії ( як і економіки і все інше )- могутніші за армії тоталітарних . .
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02.11.2022 21:12 Відповісти
головне усвідомлювати межу після якої "боятися" собі дорожче
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02.11.2022 21:16 Відповісти
да надо уничтожать на территории белорусии толерантность по отношению к врагу очень дорого стоит населению и стране
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02.11.2022 20:11 Відповісти
Перечислю 3000грн за адрес иранского муслима в Украине..
Нехрен меня шахедить.
Носяру алахскую розквашу.
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02.11.2022 20:15 Відповісти
Іранці , які живуть тут ненавидять аятолл ще сильніше, ніж ти.
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02.11.2022 20:23 Відповісти
а ніхто не цікавився що кацапи дають Ірану натомість? думаю таки ядерну бомбу

і США з політикою "не треба провокувати" тоді опиняться в повній дупі, бо у всіх хто їх не любить буде по ядерній боєголовці
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02.11.2022 20:21 Відповісти
Можливо, золото.
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02.11.2022 21:27 Відповісти
Так если я руцкой водкой отравлюсь,то виноваты сруцькие?
Не пойму логики,при чем тут Иран?
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02.11.2022 20:21 Відповісти
А оце вже ДУЖЕ погано. Після цього мопеди нам можуть здатися просто комариними укусами...
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02.11.2022 20:21 Відповісти
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02.11.2022 20:25 Відповісти
Будуть випалювати нам тил, в тому числі західну Україну, потрібно щось робити з білорашкою.
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02.11.2022 20:35 Відповісти
 
 