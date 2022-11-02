Росія планує розмістити іранські ракети біля північного кордону України, тому необхідно посилити ППО в регіоні, - Міноборони Литви
Україні необхідно надати нові системи протиракетної оборони, а проти Ірану потрібно ввести нові санкції.
Про це повідомив у твіттері литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо Росія планує розмістити іранські ракети біля північного кордону України, то потреба в системах протиракетної оборони в усьому регіоні ще більша. Як і необхідність економічних санкцій проти іранського режиму", - наголосив він.
Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що Росія використовує у війні проти України іранські ударні безпілотники.
5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ.
Тепер, згідно з даними CNN, Іран готується відправити РФ близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети, та більше ударних дронів.
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Других вариантов не рассматривали?
Кацы так и пытаются от руцких свиней стрелки перевести
останні дуже мені нагадують Ільіча Леніна в плані обіцянок безкоштовного сиру у крамницях
Демократичним країнам втрачати є що , саме тому вони й бояться війни , і на жаль - діють через міру обережно ,, хоч їх армії ( як і економіки і все інше )- могутніші за армії тоталітарних . .
Нехрен меня шахедить.
Носяру алахскую розквашу.
і США з політикою "не треба провокувати" тоді опиняться в повній дупі, бо у всіх хто їх не любить буде по ядерній боєголовці
Не пойму логики,при чем тут Иран?