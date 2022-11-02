Не можна йти на компроміс із Путіним та шукати якусь "брудну" угоду з ним, це лише підштовхне його до подальшої агресії, - Джонсон
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон застеріг західних лідерів від намагання спонукати Україну до підписання мирної угоди з Росією на невигідних умовах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що небезпека полягає в тому, що ми спробуємо піти на компроміс і знайти якусь угоду, якусь "брудну" угоду з Путіним, спробуємо спонукати українців торгувати частиною своєї території, що лише підштовхне Путіна до подальшої агресії", - сказав Джонсон.
За його словами, компроміси на умовах Путіна неможливі особливо тому, що своєю підтримкою України країни Заходу вперше за тривалий час довели свою відданість цінностям свободи та демократії.
"Нагорода за твердість і продовження підтримки України є абсолютно величезною, тому що вперше за десятиліття ми показали, що ми справді віримо в демократію та свободу, і що ми справді готові підтримувати ці цінності в Європі. Тож українська перемога може стати абсолютно переломним моментом для світу", - підсумував колишній британський прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
І є інші спілки та блоки. І все це працює.
Але є один не дуже афішований і зовсім неофіційний альянс "П'ять Очей", Five Eyes, FVEY, куди входять США, Великобританія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Союз англомовних країн, п'ять синів однієї мами, і пішли вони до дупи всі інші німці, французи, іспанці, італійці, шведи та ін. та ін.
Але. У мантрах Заходу про те, що Україна сама визначає, коли і як завершувати війну є лукавство. Вони чудово розуміють, що військові успіхи України безпосередньо залежать від кількості озброєнь, що поставляються Заходом.
І достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
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https://www.youtube.com/watch?v=sKDaAYwtyLw
-Арестович (починаючи з 41:00 інтерв'ю) прямо говорить про: Захід навмисно не дає нам танки та артилерію в нормальній кількості - воліючи за рахунок українських життів та руйнувань затягувати війну та вимотувати-перемелювати рашу.
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https://www.youtube.com/watch?v=2tGiGoI_HEM
- з 17:20 - Генерал СЗР говорить про те ж - що Захід боїться давати озброєння у потрібній кількості Україні - воліючи вимотувати рашу: "якби давали - то війна закінчилася б до серпня 2022 року"
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Якщо Захід, як заявляє Джонсон, насправді хоче швидше закінчити війну, -що заважає Заходу поставляти нам більшу кількість потрібного озброєння?