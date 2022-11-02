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росія (63594) Джонсон Борис (572)

Не можна йти на компроміс із Путіним та шукати якусь "брудну" угоду з ним, це лише підштовхне його до подальшої агресії, - Джонсон

джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон застеріг західних лідерів від намагання спонукати Україну до підписання мирної угоди з Росією на невигідних умовах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що небезпека полягає в тому, що ми спробуємо піти на компроміс і знайти якусь угоду, якусь "брудну" угоду з Путіним, спробуємо спонукати українців торгувати частиною своєї території, що лише підштовхне Путіна до подальшої агресії", - сказав Джонсон.

За його словами, компроміси на умовах Путіна неможливі особливо тому, що своєю підтримкою України країни Заходу вперше за тривалий час довели свою відданість цінностям свободи та демократії.

"Нагорода за твердість і продовження підтримки України є абсолютно величезною, тому що вперше за десятиліття ми показали, що ми справді віримо в демократію та свободу, і що ми справді готові підтримувати ці цінності в Європі. Тож українська перемога може стати абсолютно переломним моментом для світу", - підсумував колишній британський прем'єр.

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Автор: 
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Топ коментарі
+21
Слава Богу за Джонсонюка!
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02.11.2022 20:35
+16
На чиєму боці ангосакси, той переможе, доказано історією.
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02.11.2022 20:36
+14
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02.11.2022 20:39
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Слава Богу за Джонсонюка!
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02.11.2022 20:35 Відповісти
Ну так разрешите для начала стрелять по кацапской территории Натовским оружием.
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02.11.2022 20:35 Відповісти
бовдуре, гешефним асфальтом стріляй.
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02.11.2022 22:29 Відповісти
На чиєму боці ангосакси, той переможе, доказано історією.
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02.11.2022 20:36 Відповісти
Є НАТО, військовий та політичний союз.
І є інші спілки та блоки. І все це працює.
Але є один не дуже афішований і зовсім неофіційний альянс "П'ять Очей", Five Eyes, FVEY, куди входять США, Великобританія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Союз англомовних країн, п'ять синів однієї мами, і пішли вони до дупи всі інші німці, французи, іспанці, італійці, шведи та ін. та ін.
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02.11.2022 20:48 Відповісти
Go, Джонсонюк!!!!

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02.11.2022 20:37 Відповісти
Назву сина Джонсон
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02.11.2022 20:37 Відповісти
...і доньку..Джонсон))
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02.11.2022 20:39 Відповісти
і кішку) і це ім"я буде звучати у моєму домі завжди!
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02.11.2022 20:40 Відповісти
Может начат с Бориса?)))
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02.11.2022 20:40 Відповісти
неможна, бо якийсь кацап неодмінно скаже "исконно руское имя"
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02.11.2022 20:41 Відповісти
Стародавнє ім'я з часів Київської Русі - Борислав, для доці - Борислава а кацапам дорога -за кораблем
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02.11.2022 21:19 Відповісти
якби французьскі та німецькі керманичи мали б такі розумні думки то може путін і не потикнувся б в Україну...
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02.11.2022 20:38 Відповісти
Эх стал бы Джонсонюк ген.секретарем НАТО!!!!
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02.11.2022 20:39 Відповісти
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02.11.2022 20:39 Відповісти
Борис-ти маєш рацію...
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02.11.2022 20:41 Відповісти
Нормальный политик . С мозгами .
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02.11.2022 20:41 Відповісти
Велика подяка, звичайно, Заходу за підтримку.
Але. У мантрах Заходу про те, що Україна сама визначає, коли і як завершувати війну є лукавство. Вони чудово розуміють, що військові успіхи України безпосередньо залежать від кількості озброєнь, що поставляються Заходом.
І достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
-
https://www.youtube.com/watch?v=sKDaAYwtyLw
-Арестович (починаючи з 41:00 інтерв'ю) прямо говорить про: Захід навмисно не дає нам танки та артилерію в нормальній кількості - воліючи за рахунок українських життів та руйнувань затягувати війну та вимотувати-перемелювати рашу.
-
https://www.youtube.com/watch?v=2tGiGoI_HEM
- з 17:20 - Генерал СЗР говорить про те ж - що Захід боїться давати озброєння у потрібній кількості Україні - воліючи вимотувати рашу: "якби давали - то війна закінчилася б до серпня 2022 року"
----
Якщо Захід, як заявляє Джонсон, насправді хоче швидше закінчити війну, -що заважає Заходу поставляти нам більшу кількість потрібного озброєння?
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02.11.2022 20:41 Відповісти
Так, але все таки, своя сорочка завжди ближче до тіла. Хто зна, що забреде в ту нікчемну голову?
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02.11.2022 20:51 Відповісти
Борис! Я тебе люблю!!! Добавлю-ти самий рідний брат для нас!
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02.11.2022 20:42 Відповісти
Хоч до когось почало доходити...
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02.11.2022 20:44 Відповісти
тепер Борис правий ,цілком на всі 100%.
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02.11.2022 20:44 Відповісти
тебе то куйцу какое дело...?
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02.11.2022 21:31 Відповісти
Джонсон вже збагнув з ким він має справу в Україні !
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02.11.2022 21:05 Відповісти
Джонсонюк правий, розумна людина, поважаю!
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02.11.2022 22:17 Відповісти
Ти прав, Боріс!
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02.11.2022 22:25 Відповісти
Тільки смерть кацапів очистить землю від зла.
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02.11.2022 23:37 Відповісти
 
 