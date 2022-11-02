Українська авіація щодня атакує ворожі засоби ППО американськими ракетами HARM, - Повітряні сили

Українська авіація щоденно завдає ударів по російських засобах ППО за допомогою американських ракет HARM. Не один засіб ППО противника знищений саме цими ракетами.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За його словами, знищення російських засобів ППО насамперед якісно впливає на просування піхоти ЗСУ, оскільки ключовим фактором переваги на землі є саме "авіаційна підтримка".

"Якщо в майбутньому в нас з’являться ще кращі подарунки від західних партнерів, то російській ППО буде непереливки, зокрема і комплексам С-300, які продовжують атакувати прифронтові населені пункти, — додав Ігнат.

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