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ППО (2928) ракети (3928) Повітряні сили (2345) Ігнат (773)

Українська авіація щодня атакує ворожі засоби ППО американськими ракетами HARM, - Повітряні сили

harm

Українська авіація щоденно завдає ударів по російських засобах ППО за допомогою американських ракет HARM. Не один засіб ППО противника знищений саме цими ракетами.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

За його словами, знищення російських засобів ППО насамперед якісно впливає на просування піхоти ЗСУ, оскільки ключовим фактором переваги на землі є саме "авіаційна підтримка".

"Якщо в майбутньому в нас з’являться ще кращі подарунки від західних партнерів, то російській ППО буде непереливки, зокрема і комплексам С-300, які продовжують атакувати прифронтові населені пункти, — додав Ігнат.

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Українській авіації-вдалого полювання...
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02.11.2022 20:44 Відповісти
Если висят HARM, то на этот универсальный модуль подвески (плюс бортовой компьютер отдельный) можно подвесить и aim-120 со своей ГСН радиолокационной, и может даже гарпун. Или даже AGM-158 JASSM (выигравший у томагавка конкурс за ракету воздух-земля дальнобойную), который даже в новой модификации уже мусором по сути является, заменяют на AGM-158C LRASM. Это и ПВО даст такое, что кацапы даже в Ростове будут очковать летать бомбить нас, вдруг шальная ракета прилетит, ну а эти ракеты с 500кг боевой частью и стелс-технологией просто тут же выиграют войну, т.к. будут уничтожены сотни кацапских самолетов на аэродромах и все склады вооружений. Вполне можно на самый старый самолет поставить любую ракету за счет установки в кабину отдельного бортового компьютера к нему и электропитания к ракете и компьютеру на аккумуляторах. Даже такие вопросы как закачка сжатого газа вполне решаются. Ну а пока надо посмотреть, можно ли ракету из nasams или ракету из берегового гарпуна запустить с этих же мигов, тем более не обязательно это обсуждать с Байденом, можно напрямую у кого-то генерала договориться о новой программе-прошивке из дискеты для этой ракеты в бортовой компьютер или технической информации, там большинство военных с удовольствием готовы убивать русских, все только "за".

Ну и клепать авиамодели из стеклоткани с движками самыми убогими (плюс от фейерверка ракету с фитилем на самолет закрепить для доп скорости в момент подлета к простреливаемым позициям, а фейерверки те самые, которые забрали у конченных одесситов) и полетным контроллером от карманного самолета с алиэкспресс без gps и связи, чисто чтобы прямо летел. Помогать хармам ложными целями, заставлять включать РЛС, и принимать ракеты в себя, чтобы хармы проникали через ПВО.
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02.11.2022 20:57 Відповісти
ты прямо пейсатель...
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02.11.2022 21:32 Відповісти
Нихуясе!
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02.11.2022 22:21 Відповісти
А есть видео ?
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03.11.2022 01:46 Відповісти
 
 