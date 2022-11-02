Українська авіація щодня атакує ворожі засоби ППО американськими ракетами HARM, - Повітряні сили
Українська авіація щоденно завдає ударів по російських засобах ППО за допомогою американських ракет HARM. Не один засіб ППО противника знищений саме цими ракетами.
Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
За його словами, знищення російських засобів ППО насамперед якісно впливає на просування піхоти ЗСУ, оскільки ключовим фактором переваги на землі є саме "авіаційна підтримка".
"Якщо в майбутньому в нас з’являться ще кращі подарунки від західних партнерів, то російській ППО буде непереливки, зокрема і комплексам С-300, які продовжують атакувати прифронтові населені пункти, — додав Ігнат.
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Ну и клепать авиамодели из стеклоткани с движками самыми убогими (плюс от фейерверка ракету с фитилем на самолет закрепить для доп скорости в момент подлета к простреливаемым позициям, а фейерверки те самые, которые забрали у конченных одесситов) и полетным контроллером от карманного самолета с алиэкспресс без gps и связи, чисто чтобы прямо летел. Помогать хармам ложными целями, заставлять включать РЛС, и принимать ракеты в себя, чтобы хармы проникали через ПВО.