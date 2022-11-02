Координатор "Великого будівництва" Голик є "зв’язковим" голови Дніпропетровської ОВА Резніченка з ОП в питаннях координації "великої відбудови", - ЗМІ

Компанія голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка орендує офіс у бізнес-центрі, яким співволодіє Юрій Голик.

Про це повідомила журналістка "Схем" Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Юрій Голик. У ЗМІ його зазвичай називають "куратором" "Великого будівництва". Сам він себе характеризує як "консультант" президентського проєкту. Тепер же він так само інтегрований у процеси відбудови інфраструктури України.

Так ось, Голик та Резніченко – давні соратники. Вони перетнулися ще в двохтисячних, коли Резніченко був віце-президентом медіахолдингу УМХ Ложкіна, а Юрій Голик – очолював рекламний напрямок холдингу на Луганщині, потім перевівся у головний офіс.

Окрім тривалого подальшого спільного кар’єрного шляху, деякі формальні зв’язки Резніченка та Голика простежуються і станом на зараз. Наприклад, компанія Резніченка орендує в Дніпрі офіс у бізнес-центрі яким співволодіє Голик. Або ж ще цікава деталь: і матір Голика, і матір Резніченка зареєстровані як фізичні особи-підприємці, вказуючи в державному реєстрі... однаковий номер мобільного телефону", - розповіла вона.

В розслідуванні "Схем" йшлося про те, що Голик – це зв’язок, який "робить очільника Дніпропетровщини набагато ближчим до Офісу Президента в питаннях координації "великої відбудови", аніж будь-який очільник іншої області України".

За словами Седлецької, виявлені факти зв’язку голови Дніпропетровської ОВА з найбільшим підрядником дорожніх робіт в цій області "Схеми" виклали у запитах на ім’я президента Володимира Зеленського (який призначав Резніченка), а також на ім’я заступника керівника ОП Кирила Тимошенка.

"Запитали ми й про те, чому Юрій Голик, людина без офіційної посади (а отже яка не несе відповідальності як держслужбовець) - має допуск до високих кабінетів та залучений в процеси управління державою - зокрема відбудови її інфраструктури. Наразі Офіс президента, пославшись на війну, повідомив нашу редакцію про "неможливість надання інформації" та "потребу відстрочити розгляду запиту" до закінчення воєнного стану", - підсумувала журналістка.

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка.

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