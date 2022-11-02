Координатор "Великого будівництва" Голик є "зв’язковим" голови Дніпропетровської ОВА Резніченка з ОП в питаннях координації "великої відбудови", - ЗМІ
Компанія голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка орендує офіс у бізнес-центрі, яким співволодіє Юрій Голик.
Про це повідомила журналістка "Схем" Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.
"Юрій Голик. У ЗМІ його зазвичай називають "куратором" "Великого будівництва". Сам він себе характеризує як "консультант" президентського проєкту. Тепер же він так само інтегрований у процеси відбудови інфраструктури України.
Так ось, Голик та Резніченко – давні соратники. Вони перетнулися ще в двохтисячних, коли Резніченко був віце-президентом медіахолдингу УМХ Ложкіна, а Юрій Голик – очолював рекламний напрямок холдингу на Луганщині, потім перевівся у головний офіс.
Окрім тривалого подальшого спільного кар’єрного шляху, деякі формальні зв’язки Резніченка та Голика простежуються і станом на зараз. Наприклад, компанія Резніченка орендує в Дніпрі офіс у бізнес-центрі яким співволодіє Голик. Або ж ще цікава деталь: і матір Голика, і матір Резніченка зареєстровані як фізичні особи-підприємці, вказуючи в державному реєстрі... однаковий номер мобільного телефону", - розповіла вона.
В розслідуванні "Схем" йшлося про те, що Голик – це зв’язок, який "робить очільника Дніпропетровщини набагато ближчим до Офісу Президента в питаннях координації "великої відбудови", аніж будь-який очільник іншої області України".
За словами Седлецької, виявлені факти зв’язку голови Дніпропетровської ОВА з найбільшим підрядником дорожніх робіт в цій області "Схеми" виклали у запитах на ім’я президента Володимира Зеленського (який призначав Резніченка), а також на ім’я заступника керівника ОП Кирила Тимошенка.
"Запитали ми й про те, чому Юрій Голик, людина без офіційної посади (а отже яка не несе відповідальності як держслужбовець) - має допуск до високих кабінетів та залучений в процеси управління державою - зокрема відбудови її інфраструктури. Наразі Офіс президента, пославшись на війну, повідомив нашу редакцію про "неможливість надання інформації" та "потребу відстрочити розгляду запиту" до закінчення воєнного стану", - підсумувала журналістка.
Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.
САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка.
Будь ласка, зачекайте...
Антиукраїнське кримінальне угрупування на чолі держави.
ОП веде стовідсотковий котроль за розпилом бюджету
країною керує єрмакотатарівське угрупування
янелох тільки підписує що положать на стіл
та показує відосики
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02MWZLEUNgf5EvXAHZWrZ7m1feCxBEqtAwMj1iTFe6uqnW3o1aX3CH7rrG6UtK9bWNl?__cft__[0]=AZXiMPnqWZvY41ZKMsEBayC90qILkBh9MzwtLfiN419QIRm5XLlCD7OHqAClbZQbd7tvQntZfzktvKmej3elHBXgA59fEC5wfFcnmaSQbWu_9mNgrH40Eo9u6O9rlZwM8fidJiOpNMCrZm0TtX-uss_4&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·
В одному світі кожної години у стрічці біль та кров, гинуть на фронті, йдуть у бій, збирають по 100 гривень на машини та дрони на фронт, на зимову форму, на оптику, на операції, на все.
В іншому світі керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі.
В іншому світі президент України кожного вечора благає про допомогу та гроші у всього світу та у громадян, але зачитуючи красиві тексти президент чудово знає, що гроші платників податків йдуть не на армію, а на компанії його підлеглих.
Як це в принципі можливо під час війни за виживання цілої нації?
Чи Верховний голвнокомандувач не знає, що віддали 2,3 мільярди фітнес-тренеру, в той час коли влада не здатна забезпечити людей на фронті в окопах під вогнем багатьма необхідними речами? Чи можна повірити, що президент не знає, яка фірма отримала найбільше грошей від його великого будівництва? Влада мусить:
1. Відсторонити негайно усіх причетних на період розслідування, зупинити усі витрати на партійно-дорожнє будівництво під час війни.
2. Негайно повернути усі гроші, які ще не витратила пані тренерка, на забезпечення та озброєння армії!
Хочу подякувати журналістам за оприлюднення фактів, і НАБУ та САП за швидкий початок розслідування. Думаю, наші західні партнери хочуть побачити, що ті гроші, які потрапляють у бюджет, йдуть на виживання та перемогу, а не на такі схеми. Бо тут усі ознаки корупції. Бо це може призвести до підриву довіри наших союзників та друзів.
Думаю, Захід перестав закривати очі на корупцію в українській владі під час війни, і не дозволить витрачати гроші іноземної допомоги на чергові схеми. Якщо у владі зараз прокинеться самозбереження, то сам президент має має підтримати САП та НАБУ, і зробити цю історію максимально прозорою.
Очень надеюсь что республиканцы их оттянут от корыта, в январе. И помощь будет идти напрямую по назначению. Например туркам за мосты и дороги под американским контролем
Зє-біли радіють.