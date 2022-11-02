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Резніченко (517) Седлецька (93) Голик (131)

Координатор "Великого будівництва" Голик є "зв’язковим" голови Дніпропетровської ОВА Резніченка з ОП в питаннях координації "великої відбудови", - ЗМІ

голик

Компанія голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка орендує офіс у бізнес-центрі, яким співволодіє Юрій Голик.

Про це повідомила журналістка "Схем" Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Юрій Голик. У ЗМІ його зазвичай називають "куратором" "Великого будівництва". Сам він себе характеризує як "консультант" президентського проєкту. Тепер же він так само інтегрований у процеси відбудови інфраструктури України.

Так ось, Голик та Резніченко – давні соратники. Вони перетнулися ще в двохтисячних, коли Резніченко був віце-президентом медіахолдингу УМХ Ложкіна, а Юрій Голик – очолював рекламний напрямок холдингу на Луганщині, потім перевівся у головний офіс.

Окрім тривалого подальшого спільного кар’єрного шляху, деякі формальні зв’язки Резніченка та Голика простежуються і станом на зараз. Наприклад, компанія Резніченка орендує в Дніпрі офіс у бізнес-центрі яким співволодіє Голик. Або ж ще цікава деталь: і матір Голика, і матір Резніченка зареєстровані як фізичні особи-підприємці, вказуючи в державному реєстрі... однаковий номер мобільного телефону", - розповіла вона.

В розслідуванні "Схем" йшлося про те, що Голик – це зв’язок, який "робить очільника Дніпропетровщини набагато ближчим до Офісу Президента в питаннях координації "великої відбудови", аніж будь-який очільник іншої області України".

За словами Седлецької, виявлені факти зв’язку голови Дніпропетровської ОВА з найбільшим підрядником дорожніх робіт в цій області "Схеми" виклали у запитах на ім’я президента Володимира Зеленського (який призначав Резніченка), а також на ім’я заступника керівника ОП Кирила Тимошенка.

"Запитали ми й про те, чому Юрій Голик, людина без офіційної посади (а отже яка не несе відповідальності як держслужбовець) - має допуск до високих кабінетів та залучений в процеси управління державою - зокрема відбудови її інфраструктури. Наразі Офіс президента, пославшись на війну, повідомив нашу редакцію про "неможливість надання інформації" та "потребу відстрочити розгляду запиту" до закінчення воєнного стану", - підсумувала журналістка.

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка.

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Топ коментарі
+43
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02.11.2022 21:35
+33
Шоб вы понимали, Панове....во время войны коррупция становится гос.изменой и оказанием помощи врагу. Только с этой точки зрения это можно сейчас рассматривать. Все остальное - от лукавого.
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02.11.2022 21:37
+27
"Бандюкович". Друга серія. "ЗатоПоржали".
Антиукраїнське кримінальне угрупування на чолі держави.
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02.11.2022 21:41
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Тобто-великого крадівництва...
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02.11.2022 21:34 Відповісти
Мля, а скільки таких рєзніченків, насірових та їм подібних зараз при владі?! Просто ще не "засвітилися"...
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02.11.2022 23:37 Відповісти
Має бути Закон , що агентурна діjльність, (корегувальники ракетних обстрілів)..., корупціj під час віїни караєтьсj смертною карою I Ті хто крадуть зараз і їх кришують під час такої біди, це люті вороги українського народу , щоб їх Бог І люди скарали лютими карами... АміньІ
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03.11.2022 05:56 Відповісти
гниды...
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02.11.2022 21:34 Відповісти
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02.11.2022 21:55 Відповісти
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02.11.2022 21:35 Відповісти
жрут и жрут, все никак не нажрутся.
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02.11.2022 21:36 Відповісти
Всі у бородату бабусю.
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02.11.2022 21:43 Відповісти
единственный страх который сможет остановить воровство бабла - страх смерти , все остальное демагогия.
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02.11.2022 21:43 Відповісти
демагогия ты, кое где из гранатомета расстреливают, но красть не перестают...
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02.11.2022 21:44 Відповісти
Корисніше конфіскація майна у родичів та близьких за несплату податків. Історією доведено, що смертна кара близької людини не може тягатися з загрозою втрати особистого майна. Один такий приклад і самі будуть здавати шахраїв.
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02.11.2022 21:50 Відповісти
"Запомните, джентльмены: эту страну погубит коррупция!" (с) Человек с бульвара Капуцинов
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03.11.2022 01:36 Відповісти
Шоб вы понимали, Панове....во время войны коррупция становится гос.изменой и оказанием помощи врагу. Только с этой точки зрения это можно сейчас рассматривать. Все остальное - от лукавого.
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02.11.2022 21:37 Відповісти
короче , война в стране ,гибнут люди , а зелень уже схематозников расставляет на видбудову , бабло европейское пилить , ******* .
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02.11.2022 21:41 Відповісти
"Бандюкович". Друга серія. "ЗатоПоржали".
Антиукраїнське кримінальне угрупування на чолі держави.
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02.11.2022 21:41 Відповісти
Зате він свій "в доску".Все інше-"не на часі".
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02.11.2022 21:42 Відповісти
не перестаю поражаться, какие 73% долмоемы... и не осознают
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02.11.2022 21:43 Відповісти
Вони упороті.
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02.11.2022 21:46 Відповісти
Пам'ятаю як деякі захищали голову Запорізької ОДА Рєзніченка
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02.11.2022 22:13 Відповісти
ти брешеш, хоча би тому, що нічого точно не пам'ятаєш
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02.11.2022 23:55 Відповісти
а я не припиняю дивуватися, скільки можна ще юзати цю байку про 73%? Хто казав за 73%? все ще досі вірите що то була правда? тоді чому ціла країна бореться, якщо 73% какая_разніца?
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03.11.2022 09:11 Відповісти
Не верьте, это все Спартс придумала...
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02.11.2022 21:48 Відповісти
Про неё мы ещё услышим..американцы такого не прощают...
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02.11.2022 22:13 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що вона візьме за горло це плісняве бидло.
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02.11.2022 22:28 Відповісти
по всем опросам, в январе уже республиканцы в сенате будут править. Через неделю весь расклад увидим. Борис Пинкус, руководитель Республиканской партии по 45-му округу ничего страшного не предвещает в плане помощи
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03.11.2022 08:17 Відповісти
Найвеличніший отримував свою долю з великого крадівництва.
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02.11.2022 21:48 Відповісти
Одна з багатьох звичайних робочих схем великого крадівництва. Якщо б в Україні існували телебачення і судова система, злодюжки хоча б трохи шифрувалися, а зараз це тупе бидло навіть не розуміє, що не так, і чим ми незадоволені. Ви чули, що висирав на днях Лещенко, виправдовуючи крадівництво гуманітарки?
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02.11.2022 21:48 Відповісти
Зелені антимайданівські Бариги
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02.11.2022 21:55 Відповісти
Казали ж вам, що чорті скіки років тому, що Рєзніченко та йому подібні продажні тварюки як і їх господарі, а ви тоді - потужний реформатор з команди потужних реформаторів! Ну хоч зараз доходити стало
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02.11.2022 22:10 Відповісти
Знову в штанці зебілам нагадив?
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02.11.2022 22:29 Відповісти
Хто?
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02.11.2022 22:49 Відповісти
Не знаєте про кого пишете?
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02.11.2022 23:01 Відповісти
тепер зрозуміло на яких умовах Резніченко знов став головою ОДА...
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02.11.2022 22:02 Відповісти
Координатором всілякої Великої ху#ні є перший в історії людства маленький «найвеличніший всіх часів і народів»!
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02.11.2022 22:06 Відповісти
накуй це озвучувати, як що всі свідомі люди вже знають
ОП веде стовідсотковий котроль за розпилом бюджету
країною керує єрмакотатарівське угрупування
янелох тільки підписує що положать на стіл
та показує відосики
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02.11.2022 22:57 Відповісти
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03.11.2022 01:14 Відповісти
всегда есть причинно-следственная связь во всем --- когда тебя с экрана тв на г+г поздравляет не законнообраный президент с новым годом . а дешевый квартальный шут . у тебя будут проблемы . когда ты посмотрев сериал ..слуга народа.. голосуеш за голобородька --- у тебя будут проблемы . когда ты сажаеш в ВР безуглу . юзика . тищенка . трухина ---- у тебя будут большие проблемы . когда ты сажаеш в ВР медведчука . кыву. рабиновича . волошина . королевскую . шуфрича --- в твой дом придет война . всегда есть причинно-следственная связь во всем
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03.11.2022 06:45 Відповісти
там только одна связь. Мафия с времён кучмы рулит. А коломойский, порошенко, гонтарева...... это слагаемые. от перестановки которых ни хера не менятся
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03.11.2022 08:22 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXiMPnqWZvY41ZKMsEBayC90qILkBh9MzwtLfiN419QIRm5XLlCD7OHqAClbZQbd7tvQntZfzktvKmej3elHBXgA59fEC5wfFcnmaSQbWu_9mNgrH40Eo9u6O9rlZwM8fidJiOpNMCrZm0TtX-uss_4&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02MWZLEUNgf5EvXAHZWrZ7m1feCxBEqtAwMj1iTFe6uqnW3o1aX3CH7rrG6UtK9bWNl?__cft__[0]=AZXiMPnqWZvY41ZKMsEBayC90qILkBh9MzwtLfiN419QIRm5XLlCD7OHqAClbZQbd7tvQntZfzktvKmej3elHBXgA59fEC5wfFcnmaSQbWu_9mNgrH40Eo9u6O9rlZwM8fidJiOpNMCrZm0TtX-uss_4&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

В одному світі кожної години у стрічці біль та кров, гинуть на фронті, йдуть у бій, збирають по 100 гривень на машини та дрони на фронт, на зимову форму, на оптику, на операції, на все.

В іншому світі керівник Дніпропетровської облдержадміністрації разом з заступником голови офісу президента оформлюють на фірму подруги голови ОДА 1,5 мільярди для ремонту шляхів в одній області під час тотальної війни, тому що з приватної фірми заробляють потрібні люди у владі.

В іншому світі президент України кожного вечора благає про допомогу та гроші у всього світу та у громадян, але зачитуючи красиві тексти президент чудово знає, що гроші платників податків йдуть не на армію, а на компанії його підлеглих.

Як це в принципі можливо під час війни за виживання цілої нації?

Чи Верховний голвнокомандувач не знає, що віддали 2,3 мільярди фітнес-тренеру, в той час коли влада не здатна забезпечити людей на фронті в окопах під вогнем багатьма необхідними речами? Чи можна повірити, що президент не знає, яка фірма отримала найбільше грошей від його великого будівництва? Влада мусить:

1. Відсторонити негайно усіх причетних на період розслідування, зупинити усі витрати на партійно-дорожнє будівництво під час війни.

2. Негайно повернути усі гроші, які ще не витратила пані тренерка, на забезпечення та озброєння армії!

Хочу подякувати журналістам за оприлюднення фактів, і НАБУ та САП за швидкий початок розслідування. Думаю, наші західні партнери хочуть побачити, що ті гроші, які потрапляють у бюджет, йдуть на виживання та перемогу, а не на такі схеми. Бо тут усі ознаки корупції. Бо це може призвести до підриву довіри наших союзників та друзів.

Думаю, Захід перестав закривати очі на корупцію в українській владі під час війни, і не дозволить витрачати гроші іноземної допомоги на чергові схеми. Якщо у владі зараз прокинеться самозбереження, то сам президент має має підтримати САП та НАБУ, і зробити цю історію максимально прозорою.
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03.11.2022 08:14 Відповісти
Зелёные пилили и будут пилить Помощь! В любом виде. Деньгами, строительством, гуманитаркой, машинами!
Очень надеюсь что республиканцы их оттянут от корыта, в январе. И помощь будет идти напрямую по назначению. Например туркам за мосты и дороги под американским контролем
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03.11.2022 08:20 Відповісти
"велике крадівництво" було, є й буде.
Зє-біли радіють.
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03.11.2022 09:15 Відповісти
*Запитали ми й про те, чому Юрій Голик, людина без офіційної посади (а отже яка не несе відповідальності як держслужбовець) - має допуск до високих кабінетів та залучений в процеси управління державою - зокрема відбудови її інфраструктури. Наразі Офіс президента, пославшись на війну, повідомив нашу редакцію про "неможливість надання інформації"*
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03.11.2022 09:20 Відповісти
 
 