Молдова дуже вразлива перед Росією, у безпеці можна буде почуватися у разі приєднання до Євросоюзу, - Санду
Президент Молдови Майя Санду переконана, що закладений у Конституції статус нейтралітету не захищає країни, але змінити його можна лише за широкої підтримки народу.
Про це вона заявила в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас немає парламентської більшості, щоби змінити Конституцію. Щоб змінити цей стан, потрібна народна підтримка. Багато часу політичний дискурс у Молдові був на підтримку нейтралітету, який, як бачимо, нас не захищає. Ми маємо серйозну загрозу безпеці з боку Росії, з якою ми стикаємося щодня. Разом з тим ми - демократична держава, ми хочемо зміцнювати демократію, і нам важливо, що думають громадяни", - сказала Санду.
За її словами, "влада дотримується конституційного принципу нейтралітету, оскільки таке волевиявлення громадян".
"Молдова залишається дуже вразливою перед Росією. У Молдови немає парасольки безпеки у вигляді НАТО, і ми не можемо розв'язати цю проблему відразу. Навіть якщо у нас немає цієї парасольки безпеки, ми можемо знайти рішення, які забезпечать нашим громадянам більше впевненості та безпеки. Молдова, як і раніше, вразлива, і ми вважаємо, що тільки тоді, коли вона приєднається до великої європейської родини, ми зможемо почуватися в безпеці", - сказала Санду.
Будь ласка, зачекайте...
У Молдові немає кордонів з Рашкою, навіть виходу до узбережжя немає, де міг би висадитись рашистський десант.
Рашистські літаки через територію України не прорвуться.
Обстрілювати Молдову ракетами Рашка не буде, їй ракет і на Україну не вистачає.
А гнійник "Приднестрів'я" можна легко блокувати і через 1-2 місяця всі рашисти, що там сидять добровільно здадуться у полон.
Хотіла би вона безпеки - тягнула би країну у НАТО.
А так, вона хоче просто ГРОШЕЙ від ЕС!
Это все что будет....Тут я тоже считаю, что лучше провести мгновенную военную операцию, но, опять таки, значит запад добро не дает...
а говорит как есть
на самом деле нейтралитет не защищает нас от нападения!
да у нас нет границы с РФ
но это не говорит о том что могут быть и нападения и провокации
поскольку ранее три ракеты пролётное над Молдовой и на днях одна упала прямо на границе - говорит о том что есть вероятность что и на нашу територию могут прилететь и ракеты и дроны итд
имено это имела ввиду президент Санду
по этому скорейшее вступление в ЕС - может обезопасить нашу територию
а ещё самый лучший вариант- это воссоединение с нашими братьями румынами по другую сторону Прута!
Молдова всегда веками была частью Большой Румынии от которой нас разделили после пакта Рибентроп Молотов большевики
и мы должны вернуться на свою родину
так как это зделали ГДР и ФРГ после падения Берлинской стены
и воссоединившись с Румынией мы становимся мгновенно и частью ЕС и частью НАТО - тем самым решается вопрос безопасности
за все эти 30 лет Москва через своих эмиссаров в Молдове развалила армию .
точно так как в Украине до Зеленского так же украинская армия была развалена ( думаю ничего нового)
это была тактика Кремля что бы ослабить и Украину и Молдову, развалить их армии, тем самым что бы легко справиться с нами!
только после прихода Санду к власти - нашу армию начали укомплектовываться натовским вооружением и наши военные регулярно проводят учения с натовскими инструкторами
но на хорошее оснащение армии требуется огромные средства и этих средств у Молдовы не имеются пока
а так же создать мошьную армию за короткое время как Санду пришла к власти- невозможно
тем более сеголня при большом кризисе по всей Европе
обязательно учтём твоё мнение
в Молдове более 3 млн
немного ошибся в математике
пооучаеттся где то десятая часть населения и то меньше наверное
сам или ***** - ватноголовый
в первый же день войны когла беженцы хлынули к молдавским границам - все молдаване приезжали круглосуточно на таможни и забирали к себе домой беженцев
предоставили крышу над головой, накормили и делятся последним куском хлеба
до сегодняшнего дня более 500 тыс беженцев живут в молдавских семьях!!!
это самый большой процент беженцев на душу населения
Президент Санду много раз выступала на разных форумах , в ООН в Европарламенте итл и всегда осуждала агресию росии и придерживала Украину и всегда признавала суверенитет соседней страны!!!
все молдаване подерживают Украину ибо мы сами прошли через приднестровскую войну и воевали с кацапами раньше чем Украина!
пр этому закрой епало своё
все эти проценты на выборах в пользу Додона- « нарисовала» Кремлевские кураторы
сегодня этот Додон есть никто в Молдове
даже его Кремлевские друзья кинули его
по этому не стоит на него заострять какое то внимание
в 1992 г мы воевали с русней в Приднестровье
и за нас никто ничего не робив
если бы тогдашний Президент Снегур не подписал перемирие с Ельциным - мы погнали сепаров до самой Одессы!!
я знаю что говорю
Тогда все молдаване встали на защиту и никто никуда не убежал !!
мы в ЕС можем вступит без проблем без Приднестровья
называется замороженный временный конфликт
тем самым временно до решения вопроса ставиться граница на замок как положено!
тем самым этот сепарский загон становиться просто блокируемым заповедником - и через очень короткое время выдохнеться
но я думаю что как только плешивый бункерный Кремлевский попадёт в Гаагу - то и с Приднестровьем решиться вопрос в тот же день
надесь это произойдёт очень скоро