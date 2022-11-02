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Молдова (2018) нейтралітет (23) росія (63594) Євросоюз (12775) Мая Санду (246)

Молдова дуже вразлива перед Росією, у безпеці можна буде почуватися у разі приєднання до Євросоюзу, - Санду

санду

Президент Молдови Майя Санду переконана, що закладений у Конституції статус нейтралітету не захищає країни, але змінити його можна лише за широкої підтримки народу.

Про це вона заявила в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає парламентської більшості, щоби змінити Конституцію. Щоб змінити цей стан, потрібна народна підтримка. Багато часу політичний дискурс у Молдові був на підтримку нейтралітету, який, як бачимо, нас не захищає. Ми маємо серйозну загрозу безпеці з боку Росії, з якою ми стикаємося щодня. Разом з тим ми - демократична держава, ми хочемо зміцнювати демократію, і нам важливо, що думають громадяни", - сказала Санду.

За її словами, "влада дотримується конституційного принципу нейтралітету, оскільки таке волевиявлення громадян".

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"Молдова залишається дуже вразливою перед Росією. У Молдови немає парасольки безпеки у вигляді НАТО, і ми не можемо розв'язати цю проблему відразу. Навіть якщо у нас немає цієї парасольки безпеки, ми можемо знайти рішення, які забезпечать нашим громадянам більше впевненості та безпеки. Молдова, як і раніше, вразлива, і ми вважаємо, що тільки тоді, коли вона приєднається до великої європейської родини, ми зможемо почуватися в безпеці", - сказала Санду.

Автор: 
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Топ коментарі
+15
Чекаємо на заяву кацапні, що Фет Фрумос двоюрідний брат Бандери.
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02.11.2022 21:51
+12
"Бреше як дихає".
У Молдові немає кордонів з Рашкою, навіть виходу до узбережжя немає, де міг би висадитись рашистський десант.
Рашистські літаки через територію України не прорвуться.
Обстрілювати Молдову ракетами Рашка не буде, їй ракет і на Україну не вистачає.
А гнійник "Приднестрів'я" можна легко блокувати і через 1-2 місяця всі рашисти, що там сидять добровільно здадуться у полон.
Хотіла би вона безпеки - тягнула би країну у НАТО.
А так, вона хоче просто ГРОШЕЙ від ЕС!
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02.11.2022 21:56
+10
Ще одне покоління неляканих ідіотів, які важають, що нейтралітет захищає від іскандерів не гірше за асфальт.
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02.11.2022 21:55
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02.11.2022 21:46 Відповісти
Чекаємо на заяву кацапні, що Фет Фрумос двоюрідний брат Бандери.
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02.11.2022 21:51 Відповісти
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02.11.2022 22:00 Відповісти
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02.11.2022 22:01 Відповісти
Спочатку треба вирішити питання придністров'я.
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02.11.2022 21:52 Відповісти
Ще одне покоління неляканих ідіотів, які важають, що нейтралітет захищає від іскандерів не гірше за асфальт.
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02.11.2022 21:55 Відповісти
"Бреше як дихає".
У Молдові немає кордонів з Рашкою, навіть виходу до узбережжя немає, де міг би висадитись рашистський десант.
Рашистські літаки через територію України не прорвуться.
Обстрілювати Молдову ракетами Рашка не буде, їй ракет і на Україну не вистачає.
А гнійник "Приднестрів'я" можна легко блокувати і через 1-2 місяця всі рашисти, що там сидять добровільно здадуться у полон.
Хотіла би вона безпеки - тягнула би країну у НАТО.
А так, вона хоче просто ГРОШЕЙ від ЕС!
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02.11.2022 21:56 Відповісти
в Молдові уже є рашистский десант, якого вистачить, щоб захопити всю владу в Молдові.
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02.11.2022 22:03 Відповісти
щоб роз*бати придністров'я достатньо 30 тисяч . Зайти вночі , і вся місцева погань перефарбується без жодного пострілу. Молдова гальмує.
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02.11.2022 22:25 Відповісти
Не треба нічого роз*бувати, не треба ніяких 30 000 вояків. Треба просто вмить розірвати усі (економічні, політичні, гуманітарні) зв'язки з цією раковою пухлиною та за 2-3 місяці проблема "пмр" почне швидко випаровуватися. Своі діі бажано погодити з владою Украіни; гадаю, украінці ім не відмовлять.
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02.11.2022 22:56 Відповісти
На что в ответ мордор на весь мир объявит что срусских морят голодом, демтнстративно направят ядерку на Молдову и прямо-таки скажут, что мы поплывем пряяямо на берех Молдовы, бо орков обижают, оолодом морють, и пусть попробуют кто-товлезти....И поверьте, всякие Оланды и им подобные Меркели тут же начнут рассксзывать и Украине и Молдове, что это не гуманно...Ну максимум кинут пару сотен лярдов в успокоение...
Это все что будет....Тут я тоже считаю, что лучше провести мгновенную военную операцию, но, опять таки, значит запад добро не дает...
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03.11.2022 10:01 Відповісти
Ну, до того, шо москалі постійно усім погрожують та шантажують, весь світ вже звик. Це не новина і на це не треба навіть увагу звертати. А стєсняюсь вас спросіть: чиїми силами ви збираєтеся проводити мгновєнную воєнную опєрацию? Молдавськими чи українськими? Якщо нашими, тоді одразу гайда до військомату. А я не пропоную наших хлопців класти у чужу землю; нам ше треба свою від наволочі кацапської визволити.
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03.11.2022 20:54 Відповісти
Санду никогда не бреше своему народу
а говорит как есть
на самом деле нейтралитет не защищает нас от нападения!
да у нас нет границы с РФ
но это не говорит о том что могут быть и нападения и провокации
поскольку ранее три ракеты пролётное над Молдовой и на днях одна упала прямо на границе - говорит о том что есть вероятность что и на нашу територию могут прилететь и ракеты и дроны итд
имено это имела ввиду президент Санду
по этому скорейшее вступление в ЕС - может обезопасить нашу територию
а ещё самый лучший вариант- это воссоединение с нашими братьями румынами по другую сторону Прута!
Молдова всегда веками была частью Большой Румынии от которой нас разделили после пакта Рибентроп Молотов большевики
и мы должны вернуться на свою родину
так как это зделали ГДР и ФРГ после падения Берлинской стены
и воссоединившись с Румынией мы становимся мгновенно и частью ЕС и частью НАТО - тем самым решается вопрос безопасности
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03.11.2022 08:30 Відповісти
Приєднуйтеся до Румунії і не скигліть.
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02.11.2022 21:58 Відповісти
Там така ідіотська вата в Молдові, ви навіть уявити не можете!
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02.11.2022 22:02 Відповісти
Чого це не можем - в нас така країною керує вже 30 років.
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02.11.2022 22:12 Відповісти
Так. Федерація, конфедерація, будь що. І румунські літаки вже літають над складами в Ковбасній і над Тирасполем
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02.11.2022 22:03 Відповісти
Ой, а що сталося? Ціни на газ, та поза "ми внє палітікі" вже не діє як заспокійливе?
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02.11.2022 22:08 Відповісти
Ага, ми вже догралися в "нейтралітет"!
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02.11.2022 22:10 Відповісти
Думаю, що невдовзі можуть з'явитись нові анекдоти.
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02.11.2022 22:23 Відповісти
Армию надо создавать глупышка.
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02.11.2022 22:39 Відповісти
На протяжении 30 лет до того как Санду стала президентом - Молдовой правили проросийские президенты поставленные Москвой у руля- Лучинский , Воронин, Додон и вся остальная вата!!!
за все эти 30 лет Москва через своих эмиссаров в Молдове развалила армию .
точно так как в Украине до Зеленского так же украинская армия была развалена ( думаю ничего нового)
это была тактика Кремля что бы ослабить и Украину и Молдову, развалить их армии, тем самым что бы легко справиться с нами!
только после прихода Санду к власти - нашу армию начали укомплектовываться натовским вооружением и наши военные регулярно проводят учения с натовскими инструкторами
но на хорошее оснащение армии требуется огромные средства и этих средств у Молдовы не имеются пока
а так же создать мошьную армию за короткое время как Санду пришла к власти- невозможно
тем более сеголня при большом кризисе по всей Европе
обязательно учтём твоё мнение
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03.11.2022 08:39 Відповісти
мало хто знає що свій шлях у політиці порошенко починав на боці молдаван коли хабарями з молдови вмовив Київ віддати українські землі молдові і ті отримали вихід до моря а ми отримали конкурента.
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02.11.2022 23:09 Відповісти
Это было сделано под давлением ЕС. К тому же Молдова отдала большую часть своей земли за клочок украинской. Для информации та часть Украины южнее Бессарабии вплоть до моря исконно молдавские земли, там даже названия всех сел и городов молдавские. Но Молдова не имеет официальных притензий на исторические земли. Так что не надо поднимать эту тему кто кому что должен.
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03.11.2022 21:09 Відповісти
До ЄС Молдову з пмр в складі не приймуть. Хоча би тому, що в тому анклаві не діють закони Молдови, не діятимуть євросоюзівські. А там - чи не третина населення всієї країни проживає.
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02.11.2022 23:24 Відповісти
В ПМР на сегодня в этом загоне сепарском около трёхсот с небольшим тысяч остались
в Молдове более 3 млн
немного ошибся в математике
пооучаеттся где то десятая часть населения и то меньше наверное
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03.11.2022 08:42 Відповісти
Як вона казала спочатку війни проти України "ми не будемо вводити санкції, це нанесе шкоду нашій економіці", Молдова йди *****
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03.11.2022 02:24 Відповісти
Харьковский
сам или ***** - ватноголовый
в первый же день войны когла беженцы хлынули к молдавским границам - все молдаване приезжали круглосуточно на таможни и забирали к себе домой беженцев
предоставили крышу над головой, накормили и делятся последним куском хлеба
до сегодняшнего дня более 500 тыс беженцев живут в молдавских семьях!!!
это самый большой процент беженцев на душу населения
Президент Санду много раз выступала на разных форумах , в ООН в Европарламенте итл и всегда осуждала агресию росии и придерживала Украину и всегда признавала суверенитет соседней страны!!!
все молдаване подерживают Украину ибо мы сами прошли через приднестровскую войну и воевали с кацапами раньше чем Украина!
пр этому закрой епало своё
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03.11.2022 08:49 Відповісти
Вона в першому турі йшла з Додоном (36,16%) у неї, проти (32,61%) у Додона. Це країна часів раннього Яника, десь в районі Помаранчевої революції. Тому критикуючи Санду зважайте на обставини.
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03.11.2022 04:39 Відповісти
Додона сегодня таскают по судам и светит немалый срок с конфискацией за предательство и воровство и коррупцию в крупных размерах
все эти проценты на выборах в пользу Додона- « нарисовала» Кремлевские кураторы
сегодня этот Додон есть никто в Молдове
даже его Кремлевские друзья кинули его
по этому не стоит на него заострять какое то внимание
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03.11.2022 08:53 Відповісти
Молдові щоб вступити до ЕС треба вирішити проблему з Придністрів'ям, тобто визнати його незалежність. Лише в такому разі у них не буде спірних територій. Молдоване, або так, або деокуповуйте. Не все ж за вас українці мають робити.
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03.11.2022 08:18 Відповісти
Не надо украинцам что то робити за молдаван
в 1992 г мы воевали с русней в Приднестровье
и за нас никто ничего не робив
если бы тогдашний Президент Снегур не подписал перемирие с Ельциным - мы погнали сепаров до самой Одессы!!
я знаю что говорю
Тогда все молдаване встали на защиту и никто никуда не убежал !!
мы в ЕС можем вступит без проблем без Приднестровья
называется замороженный временный конфликт
тем самым временно до решения вопроса ставиться граница на замок как положено!
тем самым этот сепарский загон становиться просто блокируемым заповедником - и через очень короткое время выдохнеться
но я думаю что как только плешивый бункерный Кремлевский попадёт в Гаагу - то и с Приднестровьем решиться вопрос в тот же день
надесь это произойдёт очень скоро
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03.11.2022 09:01 Відповісти
Молдові треба було об'єднуватися з Румунією і усе вирішилося б автоматично а не обирати комуняку гандона президентом...
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03.11.2022 08:52 Відповісти
А вони займались 30 років хрін знає чим ,вибирали гандона президентом, а замість того ,щоб об"єднатись з Румунією причепились до Подністров"я яке Сталін подарував їм в 1940 році ,яке історично ніколи не було частиною Молдовського князівства .
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03.11.2022 13:05 Відповісти
 
 