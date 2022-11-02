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Крим (14082) окупація (6537) росія (63594) Червоний Хрест (399) Лубінець Дмитро (553)

Російський Червоний Хрест вкрав майно в українського за мовчазної згоди Міжнародної Федерації, - Лубінець

хрест,червоний

Російський Червоний Хрест вкрав майно в українського представництва, а саме - 10 приміщень в окупованому Криму, автомобілі та оргтехніу.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський Червоний Хрест вкрав майно українського Товариства за мовчазної згоди Міжнародної Федерації. Українське Товариство Червоного Хреста мало на території Криму 10 приміщень у власності, загальною площею 641 квадратний метр, а також 6 автомобілів та оргтехніку для роботи персоналу. Все це майно було "окуповане" Російським Червоним Хрестом", - розповів він.

За словами омбудсмена, він звернувся до Міжнародної Федерації із листом, в якому просив пояснити "окупацію" росіянами майна Товариства Червоного Хреста в Україні та передачу його Російському Червоного Хреста на відповідність їх принципів.

"Станом на сьогодні, відповіді я не отримав. Можу зробити висновок, що фінансові внески Росії до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця цінніші за самі цінності організації. Чи вважати ці дії Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця визнанням законності анексії Кримського півострова і чи знають про таку позицію донори та волонтери Міжнародного руху Червоного Хреста з усього світу?" - підсумував Лібнець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український Червоний Хрест вимагає жорстких заходів проти російського за збір грошей для сімей мобілізованих

Автор: 
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Топ коментарі
+10
блд...почему об єтом не говорили в 2014?! та єту тему качать конкретно надо!
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02.11.2022 21:59
+10
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02.11.2022 22:07
+9
Эх, зря я не ***** камнем по их машине.....
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02.11.2022 21:56
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Занавєс...
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02.11.2022 21:56 Відповісти
Эх, зря я не ***** камнем по их машине.....
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02.11.2022 21:56 Відповісти
ну!!!...я ж говорил - ну хоть плюньте ))))
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02.11.2022 22:00 Відповісти
Очень зря! Теперь живите с этим..
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02.11.2022 22:10 Відповісти
"Російський Червоний Хрест" это что-то из разряда антихриста... они с-300 не освещают там, и не кормят ли чмобиков?
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02.11.2022 21:58 Відповісти
блд...почему об єтом не говорили в 2014?! та єту тему качать конкретно надо!
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02.11.2022 21:59 Відповісти
Гутерреш у бомбосховищі сидів - і всім велів.
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02.11.2022 21:59 Відповісти
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02.11.2022 22:07 Відповісти
Красиво - з кабака і на концерт.
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02.11.2022 22:09 Відповісти
До асфальту долетів? Чи в якесь вікно вітром занесло?
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02.11.2022 22:10 Відповісти
москву вже замело
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02.11.2022 22:12 Відповісти
Тепер зрозуміло на "чий млин воду ллє" отой "міжнародний хрест"!
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02.11.2022 22:15 Відповісти
А що можна хотіти від зброду, у якого крадена історія?
А всілякі там федераціі рашисти скуповували десятиліттями.
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02.11.2022 22:16 Відповісти
А ані внє палітікі. Ані тут ващє гуманітарная арганізация, мір дружба жвачка...
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02.11.2022 22:36 Відповісти
Красный крест и параша вещи не совместимые.
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02.11.2022 22:40 Відповісти
пошкреби червоний хрест з полумісяцем
получиш червоний молоток з серпом
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02.11.2022 23:06 Відповісти
8 років війна а наші юристи й досі чешуться замість подавати позови.

а ворни точно наші??
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02.11.2022 23:11 Відповісти
Не вкрав.«Кража»- таємне заволодіння чужим майном.
В даному випадку грабіж.
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03.11.2022 04:36 Відповісти
 
 