Російський Червоний Хрест вкрав майно в українського за мовчазної згоди Міжнародної Федерації, - Лубінець

Російський Червоний Хрест вкрав майно в українського представництва, а саме - 10 приміщень в окупованому Криму, автомобілі та оргтехніу.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський Червоний Хрест вкрав майно українського Товариства за мовчазної згоди Міжнародної Федерації. Українське Товариство Червоного Хреста мало на території Криму 10 приміщень у власності, загальною площею 641 квадратний метр, а також 6 автомобілів та оргтехніку для роботи персоналу. Все це майно було "окуповане" Російським Червоним Хрестом", - розповів він.

За словами омбудсмена, він звернувся до Міжнародної Федерації із листом, в якому просив пояснити "окупацію" росіянами майна Товариства Червоного Хреста в Україні та передачу його Російському Червоного Хреста на відповідність їх принципів.

"Станом на сьогодні, відповіді я не отримав. Можу зробити висновок, що фінансові внески Росії до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця цінніші за самі цінності організації. Чи вважати ці дії Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця визнанням законності анексії Кримського півострова і чи знають про таку позицію донори та волонтери Міжнародного руху Червоного Хреста з усього світу?" - підсумував Лібнець.

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