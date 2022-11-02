"Влада" Придністров’я звинуватила Кишинів у провокуванні "гуманітарної кризи" після того, як "Газпром" вдвічі скоротив Молдові постачання газу
У Придністров’ї через енергетичну кризу тролейбуси ходитимуть лише в години пік, а гарячу воду включатимуть лише вранці на кілька годин.
Про це повідомляє видання NewsMaker із посиланням на "владу" не визнаного самостійним регіону Молдови, інформує Цензор.НЕТ.
"Обсяги газу, які йдуть у Придністров'ї з 1 листопада, не осмислюються. Їх не вистачить не тільки для промисловості, а й навіть для населення та соціальних об'єктів. Ми на межі гуманітарної кризи. Вже немає енергоконтракту, зупинено найбільших споживачів газу, стоять ММЗ, РЦК, зупинять Тіротекс, цегельний завод та інші підприємства", - сказав "міністр економічного розвитку" Придністров’я Сергій Оболонік.
За його словами, через зупинення підприємств тисячі людей можуть залишитись без роботи.
Для економії енергоресурсів гарячу воду в будинки мешканців лівобережжя подаватимуть лише вранці з 6:30 до 8:30. Тролейбуси в Тирасполі та Бендерах ходитимуть у години пік. Школярам продовжать канікули ще на тиждень. У "держустановах" планують запровадити скорочений робочий день. Працюватимуть лише підприємства, які забезпечують продовольчу безпеку.
Опалення до будинків побутових споживачів будуть подавати у звичайному режимі.
Як зазначив Оболонік, тарифи для населення не зміняться. Усі обмеження почнуть діяти з 3 листопада.
Напередодні "влада" Придністров'я на засіданні Ради безпеки звинуватила Кишинів у "безпрецедентних і віроломних діях" у зв'язку з тим, що Moldovagaz на 40% скоротив постачання газу до придністровського регіону. У зв'язку з цим "глава" регіону Вадим Красносільський запропонував продовжити до 1 грудня режим НС в економіці. Красносільський також доручив підготувати нові звернення на адресу президента Росії, Держдуми, Ради Федерації та "Газпрому".
Нагадаємо, на листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу. Це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.
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шо-то это мне напоминает?
Жрите и не подавитесь)
А от допомогти розігнати той гадючник було б варто. Після успішної операції ми б могли отримати "нову Польщу" в союзники в особі Молдови і Румунії. Головне, що в такому б разі вата з молдаван вивітрилася б моментально і уже б ніколи не було загрози повернення Додона (мінібульбофюрера) до влади.
Им бы еще гавкать за газ.
Сидите тихо, ждите когда Украина с парашей и Белоруссией разберется, очередь дойдет и до вас. Этот гнойник будет выдавлен.