"Влада" Придністров’я звинуватила Кишинів у провокуванні "гуманітарної кризи" після того, як "Газпром" вдвічі скоротив Молдові постачання газу

У Придністров’ї через енергетичну кризу тролейбуси ходитимуть лише в години пік, а гарячу воду включатимуть лише вранці на кілька годин.

Про це повідомляє видання NewsMaker із посиланням на "владу" не визнаного самостійним регіону Молдови, інформує Цензор.НЕТ.

"Обсяги газу, які йдуть у Придністров'ї з 1 листопада, не осмислюються. Їх не вистачить не тільки для промисловості, а й навіть для населення та соціальних об'єктів. Ми на межі гуманітарної кризи. Вже немає енергоконтракту, зупинено найбільших споживачів газу, стоять ММЗ, РЦК, зупинять Тіротекс, цегельний завод та інші підприємства", - сказав "міністр економічного розвитку" Придністров’я Сергій Оболонік.

За його словами, через зупинення підприємств тисячі людей можуть залишитись без роботи.

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Для економії енергоресурсів гарячу воду в будинки мешканців лівобережжя подаватимуть лише вранці з 6:30 до 8:30. Тролейбуси в Тирасполі та Бендерах ходитимуть у години пік. Школярам продовжать канікули ще на тиждень. У "держустановах" планують запровадити скорочений робочий день. Працюватимуть лише підприємства, які забезпечують продовольчу безпеку.

Опалення до будинків побутових споживачів будуть подавати у звичайному режимі.

Як зазначив Оболонік, тарифи для населення не зміняться. Усі обмеження почнуть діяти з 3 листопада.

Напередодні "влада" Придністров'я на засіданні Ради безпеки звинуватила Кишинів у "безпрецедентних і віроломних діях" у зв'язку з тим, що Moldovagaz на 40% скоротив постачання газу до придністровського регіону. У зв'язку з цим "глава" регіону Вадим Красносільський запропонував продовжити до 1 грудня режим НС в економіці. Красносільський також доручив підготувати нові звернення на адресу президента Росії, Держдуми, Ради Федерації та "Газпрому".

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Нагадаємо, на листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу. Це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.