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газ (10269) криза (418) Молдова (2018) Придністров'я (451) провокація (778) росія (63594)

"Влада" Придністров’я звинуватила Кишинів у провокуванні "гуманітарної кризи" після того, як "Газпром" вдвічі скоротив Молдові постачання газу

рау,придністров’я

У Придністров’ї через енергетичну кризу тролейбуси ходитимуть лише в години пік, а гарячу воду включатимуть лише вранці на кілька годин.

Про це повідомляє видання NewsMaker із посиланням на "владу" не визнаного самостійним регіону Молдови, інформує Цензор.НЕТ.

"Обсяги газу, які йдуть у Придністров'ї з 1 листопада, не осмислюються. Їх не вистачить не тільки для промисловості, а й навіть для населення та соціальних об'єктів. Ми на межі гуманітарної кризи. Вже немає енергоконтракту, зупинено найбільших споживачів газу, стоять ММЗ, РЦК, зупинять Тіротекс, цегельний завод та інші підприємства", - сказав "міністр економічного розвитку" Придністров’я Сергій Оболонік.

За його словами, через зупинення підприємств тисячі людей можуть залишитись без роботи.

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Для економії енергоресурсів гарячу воду в будинки мешканців лівобережжя подаватимуть лише вранці з 6:30 до 8:30. Тролейбуси в Тирасполі та Бендерах ходитимуть у години пік. Школярам продовжать канікули ще на тиждень. У "держустановах" планують запровадити скорочений робочий день. Працюватимуть лише підприємства, які забезпечують продовольчу безпеку.

Опалення до будинків побутових споживачів будуть подавати у звичайному режимі.

Як зазначив Оболонік, тарифи для населення не зміняться. Усі обмеження почнуть діяти з 3 листопада.

Напередодні "влада" Придністров'я на засіданні Ради безпеки звинуватила Кишинів у "безпрецедентних і віроломних діях" у зв'язку з тим, що Moldovagaz на 40% скоротив постачання газу до придністровського регіону. У зв'язку з цим "глава" регіону Вадим Красносільський запропонував продовжити до 1 грудня режим НС в економіці. Красносільський також доручив підготувати нові звернення на адресу президента Росії, Держдуми, Ради Федерації та "Газпрому".

Також читайте: Росія використовує повітряний простір Молдови для обстрілів України, - Повітряні Сили

Нагадаємо, на листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу. Це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

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Топ коментарі
+22
от андоны... т.е. не рашка, которая сократила поставки...а именно Молдова...
шо-то это мне напоминает?
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02.11.2022 22:19
+21
типа молдова должна за свой счет держать коцапов, когда коцапы им газ перекрыли... гениально
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02.11.2022 22:25
+16
Ну так це ж здорово...! навіщо вам газ, якщо у вас мозгов нема?
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02.11.2022 22:19
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наконец раскрыли эту тему ..В Молдову газ дает Румыния ..в ПМР идет два входа газа .Этот с Молдовы и второй от нас ...Вот наш работает или нет кто скажет ? это очень интересно
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02.11.2022 22:19 Відповісти
транзит работает
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02.11.2022 22:27 Відповісти
Ну так це ж здорово...! навіщо вам газ, якщо у вас мозгов нема?
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02.11.2022 22:19 Відповісти
ну вот для этого и надо что бы вакум в башке заполнять
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03.11.2022 07:08 Відповісти
от андоны... т.е. не рашка, которая сократила поставки...а именно Молдова...
шо-то это мне напоминает?
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02.11.2022 22:19 Відповісти
газпром мутит воду, как обычно. Ща появятся вопли "путин введи войска, дай нам бесплатный газ"
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02.11.2022 22:20 Відповісти
там еще ФСБ мутит. Партия Шора качает митингами ситуацию
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02.11.2022 22:29 Відповісти
Завивання на болотах гріє душу.
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02.11.2022 22:21 Відповісти
Такова цена "независимости" от Молдовы.
Жрите и не подавитесь)
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02.11.2022 22:23 Відповісти
типа молдова должна за свой счет держать коцапов, когда коцапы им газ перекрыли... гениально
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02.11.2022 22:25 Відповісти
зато какое савецкое мороженное вкусное! (хотя вместо него уже давно авно на палочке)
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02.11.2022 22:26 Відповісти
Так в Румынии с газом все нормально. Можете там по рыночным ценам закупиться. Не вижу проблем, кроме как дорого. Где взять деньги - продайте что-то ненужное.
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02.11.2022 22:34 Відповісти
Наприклад розпродайте по нормальній ціні свої арсенали Україні )) Всім легше стане ))
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02.11.2022 22:50 Відповісти
якісь сцикливі у нас сусіди, Молдова дрище те Придністровське кодло нахер розігнать і забуть за цю проблему, Грузія теж мне яйця з Абхазько- орковською помийкою. Якісь такі тюті матюті, що капец
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02.11.2022 22:55 Відповісти
Там не им решать , когда наступит время "Х".
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02.11.2022 23:13 Відповісти
підкацапські гауляйтери, замість звинувачень у вас є насправді реально мало часу на те, щоб зібрати свої манатки, скласти зброю і с'їбатись через Румунію у свій лаптєстан. Молдова - кандидат на вступ в ЄС і ваша присутність в Молдові під виглядом так званої пмр дуже небажана. а щоб до вас швидше дійшло, то задайте собі питання - а на фіга до Румунії прибула 101 бригада ПДВ США. )
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02.11.2022 23:13 Відповісти
+ в Польшу, поближе к роисгранице, нафига прибыли Стелсы и начались НАТОвские учения.
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02.11.2022 23:14 Відповісти
якщо молдова поверне видурені порошенком українські землі то ЗСУ спільно з армата романа (збройні сили румунії) вирішать проблєму придністров'я на користь молдови за 72 години.
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02.11.2022 23:20 Відповісти
нам чужого не треба (хоч воно дійсно колись було наше). Є набагато кращі наші втрачені землі в ерефії - от там і заберемо, як Бог дасть.
А от допомогти розігнати той гадючник було б варто. Після успішної операції ми б могли отримати "нову Польщу" в союзники в особі Молдови і Румунії. Головне, що в такому б разі вата з молдаван вивітрилася б моментально і уже б ніколи не було загрози повернення Додона (мінібульбофюрера) до влади.
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02.11.2022 23:59 Відповісти
"ПМР не платит за газ ни «Газпрому», ни Молдавии («Молдова-газ»), а долг записывается на Кишинёв, поскольку де-юре ПМР является частью Молдавии. На сентябрь 2015 долг Молдавии «Газпрому» за газ превысил 5,1 млрд долларов, из них 4,6 млрд долларов - это долг Приднестровья."
Им бы еще гавкать за газ.
Сидите тихо, ждите когда Украина с парашей и Белоруссией разберется, очередь дойдет и до вас. Этот гнойник будет выдавлен.
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03.11.2022 02:59 Відповісти
Ситуацію з цією помийкою Придністров'я, Україна зобов'язана вирішити! Бо саме ми винні в цій ситуації! Великий патріот Кравчук не тільки нас лишив без ядерної зброї, а і пустив москалів до Придністров'я по нашій території. Так що відповідальність на нас, бо інакше ми не краще за бульбашів.
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03.11.2022 07:10 Відповісти
 
 