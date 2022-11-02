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Вінницька область (986) монастир (41) обстріл (27098)

Під час обстрілу 31 жовтня на Вінниччині було пошкоджено стародавній монастир, є загиблий

молдова

Унаслідок нещодавньої масованої ракетної атаки по Україні у Вінницькій області постраждав Лядівський Усекновенський скельний чоловічий монастир - один із найстаріших монастирів України, розташований на березі Дністра на кордоні з Молдовою. Один послушник загинув. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Могилів-Подільської єпархії УПЦ.

"Вранці 31 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку по всій території України. У результаті в Лядовському Усікновенському скельному чоловічому монастирі під час літургії було пошкоджено іконостас, впало панікадило і вибило вікна. На жаль, від вибухової хвилі загинув послушник монастиря Вадим. Послушники монастиря просять всіх піднести молитви за упокій душі померлого", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об’єкти, постраждалих немає, - ОВА

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Був там у минулому році... русня це абсолютне зло
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02.11.2022 22:33
+4
Збивати треба за любих умов. Повітряний вибух нанесе менше шкоди ніж попадання у ціль або любий об'єкт на землі. При цьому сам боєзаряд у повітрі може і не спрацювати. Падаючи уламки - це супутні втрати і нічого з цим не поробиш.
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02.11.2022 22:50
+4
Повітряну тривогу для кого оголошують тлумок?
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02.11.2022 22:51
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Був там у минулому році... русня це абсолютне зло
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02.11.2022 22:33 Відповісти
Збита ракета пошкодила монастир, вбила в ньому людину, та пошкодила будинки на іншому березі Дністра, який сам по собі не дуже маленька річка.
Друга збита ракета з того ж залпу в Томашполі вщент зруйнувала приватний будинок, знесла дах з іншого, та винесла шибки в житловій двоповерхівці поруч.
Ось мені цікаво, який сенс їх збивати, якщо руйнування від уламків не менше, ніж від вибуху бойової частини? Особливо коли уламки вбивають цивільних, а сама вона б цілком вирогідно впала б на якийсь закинутий сарай у промзоні?
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02.11.2022 22:34 Відповісти
Повітряну тривогу для кого оголошують тлумок?
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02.11.2022 22:51 Відповісти
Яка *** тривога в селі? Та й андроєд один раз з 20-ти волати починає.
Воно ******* над головою десь о 8.30, ще всі спали. Я ледве не обісрався, прокинувся, одразу 24 лютого згадав. Це майже сусіднє від Томашполя село.
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02.11.2022 22:58 Відповісти
не вірю, що можна бути таким тупим і жалітися на наше ППО, яке зря збиває ракети. Навіть для розгону зради це занадто тупо
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02.11.2022 22:53 Відповісти
в даному випадку вони летіли в Новодністровську ГЕС, і їх пряме влучання могло би наробити багато шкоди енергетиці. Звісно ж такі цілі будуть збиватися, а супутня шкода - це обставина, яку ніхто не враховує. Оголошують тривогу, а далі "кто не спрятался, я не виноват".
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03.11.2022 08:26 Відповісти
Збивати треба за любих умов. Повітряний вибух нанесе менше шкоди ніж попадання у ціль або любий об'єкт на землі. При цьому сам боєзаряд у повітрі може і не спрацювати. Падаючи уламки - це супутні втрати і нічого з цим не поробиш.
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02.11.2022 22:50 Відповісти
Будет гадам за такое дело - мало не покажется.
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03.11.2022 01:44 Відповісти
Цікаво - монастир якої конфесії?
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03.11.2022 06:20 Відповісти
МП
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03.11.2022 06:43 Відповісти
 
 