Під час обстрілу 31 жовтня на Вінниччині було пошкоджено стародавній монастир, є загиблий
Унаслідок нещодавньої масованої ракетної атаки по Україні у Вінницькій області постраждав Лядівський Усекновенський скельний чоловічий монастир - один із найстаріших монастирів України, розташований на березі Дністра на кордоні з Молдовою. Один послушник загинув.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Могилів-Подільської єпархії УПЦ.
"Вранці 31 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку по всій території України. У результаті в Лядовському Усікновенському скельному чоловічому монастирі під час літургії було пошкоджено іконостас, впало панікадило і вибило вікна. На жаль, від вибухової хвилі загинув послушник монастиря Вадим. Послушники монастиря просять всіх піднести молитви за упокій душі померлого", - йдеться у повідомленні.
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Друга збита ракета з того ж залпу в Томашполі вщент зруйнувала приватний будинок, знесла дах з іншого, та винесла шибки в житловій двоповерхівці поруч.
Ось мені цікаво, який сенс їх збивати, якщо руйнування від уламків не менше, ніж від вибуху бойової частини? Особливо коли уламки вбивають цивільних, а сама вона б цілком вирогідно впала б на якийсь закинутий сарай у промзоні?
Воно ******* над головою десь о 8.30, ще всі спали. Я ледве не обісрався, прокинувся, одразу 24 лютого згадав. Це майже сусіднє від Томашполя село.