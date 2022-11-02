Під час обстрілу 31 жовтня на Вінниччині було пошкоджено стародавній монастир, є загиблий

Унаслідок нещодавньої масованої ракетної атаки по Україні у Вінницькій області постраждав Лядівський Усекновенський скельний чоловічий монастир - один із найстаріших монастирів України, розташований на березі Дністра на кордоні з Молдовою. Один послушник загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Могилів-Подільської єпархії УПЦ.

"Вранці 31 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку по всій території України. У результаті в Лядовському Усікновенському скельному чоловічому монастирі під час літургії було пошкоджено іконостас, впало панікадило і вибило вікна. На жаль, від вибухової хвилі загинув послушник монастиря Вадим. Послушники монастиря просять всіх піднести молитви за упокій душі померлого", - йдеться у повідомленні.

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