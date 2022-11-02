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Херсонщина (5366) Гуменюк (804) ЗСУ (7201)

Окупанти намагаються створити враження, що по всій лінії фронту на Херсонщині відбувається потужне укріплення, - ОК "Південь"

рф,армія,водій

ЗСУ продовжують давати гідну відсіч росіянам на усіх напрямках. Українські захисники продовжують військову операцію, яка вимагає інформаційної тиші, наскільки це можливо в умовах проведення таких активних бойових дій.

Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За її словами, стан та положення військ ворога такий, що вони продовжують оборонну операцію і продовжують тримати рубежі довкола обласного центру. 

"Але для тих, хто чекає від нас потужних і добрих новин – потрібно набратись ще трохи терпіння. Ми готуємо інформацію, яка того варта", - наголосила Гуменюк.

За словами речниці ОК "Південь", росіяни продовжують маневри своїх підрозділів, які створюють певне враження.

"Слід додати, що росіяни намагаються це враження нам нав'язати, зокрема – переміщення фортифікаційних споруд, також вони переміщують ДВТ (довготривала вогнева точка. - Ред.)", - пояснила речниця ОК "Південь".

Гуменюк додала, що переміщення росіян триває по всій території тимчасово окупованої Херсонщини, війська РФ створюють враження про оборонні споруди потужні по всій лінії оборони.

"Але ми спостерігаємо і бачимо конкретику, знаємо де вони розташовані і для чого, тому і використовуємо це в своїй роботі", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що ЗСУ продовжують контрбатарейне протистояння та артилерійський вогневий контроль – він досить результативний.

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Да Бог, ждем хороших новостей от ЗСУ. Главное - сберечь жизни наших парней, даже если для этого нужно подольше подождать.
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02.11.2022 22:32 Відповісти
Враження нехай створють скільки їм заманеться, аби укріплень не створили!
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02.11.2022 22:45 Відповісти
Подивимось скільки ті ДВТ протримаються. Щось мені каже не дуже довго.
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02.11.2022 22:51 Відповісти
Я так розумію,що недавно вони по ГЕС гатили,щоб ймовірно зруйнувати дамби й залити водою лівий берег,щоб угрупування на правому березі мали надійний тил на лівому)Типу відступати вже нема куди.
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02.11.2022 23:01 Відповісти
Гуменюк додала, що переміщення росіян триває по всій території тимчасово окупованої Херсонщини, війська РФ створюють враження про оборонні споруди потужні по всій лінії оборони. "Але ми спостерігаємо і бачимо конкретику, знаємо де вони розташовані і для чого ..."

Подвесила интригу. Так для чего они возводят оборону? Для красоты?
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02.11.2022 23:13 Відповісти
 
 