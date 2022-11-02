УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4159 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
857 9
Швейцарія (842) інфраструктура (478) опалювальний сезон (1734) відновлення (525)

Швейцарія надасть Україні $100 млн на відновлення інфраструктури та підготовку до зими

швейцарія

Уряд Швейцарії схвалив надання 100 мільйонів доларів допомоги на відновлення пошкодженої ударами РФ інфраструктури та полегшення гуманітарної ситуації, зокрема, забезпечення питною водою напередодні зими.

Як повідомляє агентство AFP, "Швейцарія допомагає українським енергетичним компаніям закуповувати енергоносії та запасні частини, а також робить внесок у ремонт систем залізничного кріплення для транспортування важких вантажів, таких як зерно", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Також вона надає гуманітарну підтримку для підготовки до зими, наприклад, продукти харчування, утеплювачі.

Уряд визначає, чи може Швейцарія надати подальшу гуманітарну допомогу, таку як генератори, насоси або установки для очищення води. Він звернувся до парламенту з проханням надати додатковий кредит у розмір 76 мільйонів доларів для покриття додаткових витрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина просить Швейцарію дозволити постачати в Україну боєприпаси для Gepard

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох. Щиро дякуємо, і просимо, будь ласка, контролюйте кожен цент.
показати весь коментар
02.11.2022 22:40 Відповісти
Боюсь, що закатають в асфальт, бо, схоже, що після 9 місяців жорстких боїв, асфальтова хвороба зелених прогресує з новою силою.
показати весь коментар
02.11.2022 22:41 Відповісти
пі...си зебені, осягнули, що асфальт це дитяча пісочниця на фоні ******** марафайнів.
показати весь коментар
02.11.2022 22:49 Відповісти
Все просрать, щоб взяти на шару - девіз прислуги Януковича, яка зараз при владі.
показати весь коментар
02.11.2022 22:47 Відповісти
та это зэ-банде на один зуб-то есть на пару км.асфальта
показати весь коментар
02.11.2022 22:49 Відповісти
фу, 100 млн, зелохи уже миллиардами орудуют, и уже все поцы выстроились в очередь на будивныцтво...
показати весь коментар
02.11.2022 22:49 Відповісти
подачки.

швейцарські падли - дайте набої для гепарда, які вас просить передати Україні німеччина.
показати весь коментар
02.11.2022 23:28 Відповісти
Деньги разворуют. Как всегда.
показати весь коментар
03.11.2022 09:21 Відповісти
 
 