УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4159 відвідувачів онлайн
Новини Війна
611 2
журналістика (1715) НСЖУ (52) росія (63594) смерть (6709) вбивство (3033)

Росіяни вбили понад 40 журналістів від початку повномасштабного вторгнення, - НСЖУ

війна,журналісти

НСЖУ вимагає безпеки та захисту прав журналістів на прифронтових територіях.

Про це повідомляє Національа спілка журналістів України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України окупанти вбили щонайменше 43 медійників. За верифікованими даними НСЖУ, серед загиблих – 8 журналістів, які виконували професійні обов’язки; 13 медійників – цивільних жертв; 22 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських пропагандистів треба судити як воєнних злочинців, - журналісти Польщі

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
странные журналисты, которые веруют что коцорылые в press стрелять не будут...
показати весь коментар
02.11.2022 22:44 Відповісти
от кого нсжу вымагает? точно не от раши, это не принято, наверное от украины...
показати весь коментар
02.11.2022 22:47 Відповісти
 
 