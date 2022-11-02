Росіяни вбили понад 40 журналістів від початку повномасштабного вторгнення, - НСЖУ

НСЖУ вимагає безпеки та захисту прав журналістів на прифронтових територіях.

Про це повідомляє Національа спілка журналістів України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України окупанти вбили щонайменше 43 медійників. За верифікованими даними НСЖУ, серед загиблих – 8 журналістів, які виконували професійні обов’язки; 13 медійників – цивільних жертв; 22 представників ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

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