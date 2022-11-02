Раніше Росія вимагала гарантій безпеки від США, а тепер - від України, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський зазначив, що російська агресія проти України зазнала провалу.
Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви. 252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України.
Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору.
Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною. Вічна слава всім нашим героям! Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну! Слава Україні!" - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
А чи не тому, що з такими керманичами Україну легко обдурити?
мільйони українців воюють та працюють
мільйони людей по світу допомагають
ми переможемо....
а чому ми???
от як раз ці мільйони, але без вас, переможуть
від вас лише збитки, розмінування, зради,здачі всілякі
палки в колеса, деребан бюджету
то що спільного між тими мільйонами людей та вами
а ніхрена....
послухай народ та дай відповіді на
незручні запитання?!!
Брехло