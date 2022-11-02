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Новини Війна
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безпека (886) Зеленський (22448) росія (63594) США (21024) гарантія (254)

Раніше Росія вимагала гарантій безпеки від США, а тепер - від України, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російська агресія проти України зазнала провалу.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Кремлі розказують, що вони вимагали гарантій безпеки від України. Варто на мить зупинитись, щоб обдумати такі їхні заяви. ​252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після восьми місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантій безпеки від України.

​Це справді разючі зміни. Це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Мільйони українців і українок, які воюють і працюють заради нашої свободи. І мільйони людей по всьому світу, які допомагають нам протистояти російському терору.

​Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. І гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною. ​Вічна слава всім нашим героям! Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну! ​Слава Україні!" - зазначив глава держави.

Також читайте: Зеленський провів розмову з Ердоганом: Подякував за збереження "зернової угоди" та обговорив кроки щодо повернення полонених

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Топ коментарі
+23
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02.11.2022 22:52
+15
я до сих пор его видео воспринимаю урывками через текст в новости, слушать этот голос хоть 5 секунд - выше моих сил
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02.11.2022 22:55
+9
А можна не кожен день оці перли бачити й слухати?
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02.11.2022 22:53
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оно, сипатое... ракурс поменяй
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02.11.2022 22:51 Відповісти
только после вас, дермо зеленое
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03.11.2022 01:06 Відповісти
тупорылый, у меня регистрация на год тебя раньше
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03.11.2022 01:07 Відповісти
висрало тіло з коротшою регою,проснись маня ти обісралась)))
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03.11.2022 03:20 Відповісти
Нарешті виспався
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02.11.2022 22:51 Відповісти
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02.11.2022 22:52 Відповісти
А можна не кожен день оці перли бачити й слухати?
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02.11.2022 22:53 Відповісти
я до сих пор его видео воспринимаю урывками через текст в новости, слушать этот голос хоть 5 секунд - выше моих сил
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02.11.2022 22:55 Відповісти
еще бы. в Мороре думали, что он клоун, а оказалось , что он *уйла превратил в клована))))))))))) как такое можно стерпеть))))))))))) не правда ли???
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03.11.2022 05:29 Відповісти
Це прокляте зелене чмо перетворило Україну на руїну своїм недолугим правлінням, а ***** на клоуна перетворив український народ який зараз воює не завдяки а всупереч старань зелупінського! Тобі все зрозуміло зебілоїд?!
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03.11.2022 07:23 Відповісти
Юрий Смадченко, как можно стерпеть нископробные ролики Зеленского по десять раз на дню? Украинцев уже изжога мучает от этих видосиков а если убрать видосики то на деле слуги только мородерством занимаються,обворовывают украинцев так же как и рашисты
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03.11.2022 08:51 Відповісти
это похоже когда злодей кричит держи вора ....... облить грязью и дерьмом ворота не нравящегося конкурента .....хотелось бы конкретики. какую мануфактуру или свечной сводик спионерил нынешний главком?
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06.11.2022 08:08 Відповісти
Та ти шо? Америку він переплюнув!
А чи не тому, що з такими керманичами Україну легко обдурити?
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02.11.2022 22:54 Відповісти
гарантія рф від України що не будем захищать територію держави зрада.
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03.11.2022 04:12 Відповісти
Похоже он реально в бункере травку курит.
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02.11.2022 23:02 Відповісти
слова правильні а текст ні
мільйони українців воюють та працюють
мільйони людей по світу допомагають
ми переможемо....
а чому ми???
от як раз ці мільйони, але без вас, переможуть
від вас лише збитки, розмінування, зради,здачі всілякі
палки в колеса, деребан бюджету
то що спільного між тими мільйонами людей та вами
а ніхрена....
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02.11.2022 23:17 Відповісти
мушу сказати що спічрайтери працюють зовсім непогано
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02.11.2022 23:29 Відповісти
Там є конкретне прізвище - і це не Єрмаков, не Тимошенко і не Подоляк... Забув...
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02.11.2022 23:37 Відповісти
Погоджуюсь. Другий термін він собі вже мабуть забезпечив. Більшість українських дівчат бальзаковського віку на нього мастурбують, для них він герой-коханець: мачо, мученик і єдино можливий захисник всього живого у світі. І ці сеанси монопольного щовечірнього сеансу нарцисизму наче довготривала мелодраматична мильна опера. Постанова та режисура вдалі треба погодитись, спрямовані на примітивні емоційні інстинкти, які не передбачають ніякого критичного мислення
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02.11.2022 23:41 Відповісти
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02.11.2022 23:37 Відповісти
Не дивно, чому ОПа три роки не готувалась до війни. Ось вам і доказ паралельної з реальністю свідомості.
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02.11.2022 23:44 Відповісти
Щось його забагато стало на цензорі. Мудафон тисне?
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03.11.2022 06:58 Відповісти
Ох, мовчало вже б, опудало. Вже сам повірив у свою величність. Виступати з підготованими промовами (які пише якийсь реально талановитий спічрайтер) Вова вміє - ну таке акторське ремесло, відпрацьовувати сценарій. А коли без шпаргалки - страшно слухати, "глибина пустоти" просто вражає. Щось верзе і бекає, просто як яник.
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03.11.2022 07:45 Відповісти
Легко балакати одноосібно, а ти

послухай народ та дай відповіді на

незручні запитання?!!
Брехло
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03.11.2022 08:20 Відповісти
 
 