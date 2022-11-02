Вранці РФ запустила крилаті ракети, вони фактично пролетіли через маршрути "зернового коридору", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що агресія Росії проти України призвела до глобально продовольчої кризи.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього ранку російський літак запустив крилаті ракети неподалік Зміїного. І вони фактично пролітали через маршрути "зернового коридору". Кожентакий російський запуск, а вони майже щоденні, прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів, працювати разом, щоб зменшити російську загрозу", - наголосив президент.

За словами Зеленського, щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає.

"Якби російського нападу на Україну не було, то не було б навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи. Бо кожна російська ракета, яка б'є по наших портах, елеваторах із зерном, електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку б'є по рівню життя десятків мільйонів людей у багатьох країнах", - додав глава держави.

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