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Зеленський (22448) обстріл (27098) росія (63594) продовольство (331)

Вранці РФ запустила крилаті ракети, вони фактично пролетіли через маршрути "зернового коридору", - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що агресія Росії проти України призвела до глобально продовольчої кризи.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього ранку російський літак запустив крилаті ракети неподалік Зміїного. І вони фактично пролітали через маршрути "зернового коридору". Кожентакий російський запуск, а вони майже щоденні, прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів, працювати разом, щоб зменшити російську загрозу", - наголосив президент.

За словами Зеленського, щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає.

"Якби російського нападу на Україну не було, то не було б навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи. Бо кожна російська ракета, яка б'є по наших портах, елеваторах із зерном, електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку б'є по рівню життя десятків мільйонів людей у багатьох країнах", - додав глава держави.

Також дивіться: Раніше Росія вимагала гарантій безпеки від США, а тепер - від України, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+13
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02.11.2022 23:10
+9
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02.11.2022 23:09
+6
а почему 100 миллионов не выделили из 60млр. на асфальт?то есть зэ-банда в выборе между переломом в войне и асфальтом выбрала -асфальт?думай-тэ
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02.11.2022 23:08
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02.11.2022 23:06 Відповісти
а почему 100 миллионов не выделили из 60млр. на асфальт?то есть зэ-банда в выборе между переломом в войне и асфальтом выбрала -асфальт?думай-тэ
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02.11.2022 23:08 Відповісти
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02.11.2022 23:09 Відповісти
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02.11.2022 23:10 Відповісти
Яркий пример очередного договорняка с террористами. Зато рашисты будут визжать, топать ногами и обвинять Украину, когда мы собьем ети ракеты или обстреляем корабли которые их запускают. Сколько нужно еще миру понять что НЕЛЬЗЯ договариваться с кремлевскими мразями
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02.11.2022 23:13 Відповісти
Да можно с ними договариваться. Просто надо знать как. В конкретном случае после заявления о вьіходе из зернового договора нанести еще два удара по кораблям чф, потом спросить, готовьі ли они вернуться, если нет, еще два удара. И так далее. Но цивилизованньій мир так уже не умеет разговаривать, и если не научится снова, его ждет крах.
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02.11.2022 23:46 Відповісти
Вы что то путаете. Называете беспредельшиков потакающим террористам цивилизованным миром. Цивилизация- ето есть строгие законы которым все обязаны подчиняться, а те которые не подчиняются должны быть или изолированы или уничтожены. Мы же уже давно наблюдаем как так называемая *цивилизация* потакает и даже задабривает преступников и беспредельщиков, прощает им массовые убийства и тд. Тоесть, является ихними сообщниками. А ето уже не может быть цивилизацией.
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03.11.2022 00:07 Відповісти
Ничего не путаю. Именно так проходили переговорьі с Адольфом и Императором Хирохито.
На данньій момент цивилизация находится в коме, противостоять беспредельшикам не может. Не может даже остановить єкоактивистов, уничтожающих в музеях старинньіе картиньі. Впереди или радикальньіе изменения или крах.
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03.11.2022 00:16 Відповісти
Ну, так какие ты гарантии им давал?
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02.11.2022 23:33 Відповісти
Ти ж казав що зупиниш війну, тільки Порох заважає.
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02.11.2022 23:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1587756015423995906 Эрдоган убедил фуйла )))
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02.11.2022 23:43 Відповісти
На світанку 2 листопада сили ППО над морем збили три російські ракети Х-59, які випустили по Одещині. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь.
За даними військових, росіяни намагалися атакувати південь області з літаків Су-30 з напрямку Чорного моря.
https://suspilne.media/307906-ppo-zbila-tri-rosijski-raketi-aki-vipustili-po-odesini
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02.11.2022 23:47 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3947333.html Деякі наївні до сих пір слухають брехливу потвору Абдристовича



Нагадаю, що кацапи позавчора запустили 55 ракет. З яких 46 були збиті засобами ПВО.
Ось чого варта "аналітика" і прогнози цього жополиза ЗЕленого клоуна.
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02.11.2022 23:51 Відповісти
 
 