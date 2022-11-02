Окупанти не забрали тіла пілотів збитого КА-52 на Херсонщині, хоча й приїжджали на місце падіння, - Бутусов

Російські окупанти вирішили не забирати тіла своїх пілотів на Херсонщині. Українські захисники готові передати останки загарбників.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні воїни 9-го стрілецького батальйону під час наступу в районі села Біляївка Херсонської області виявили уламки російського бойового вертольота Ка-52, збитого в жовтні, швидше за все, зенітниками або 128-ї гірничо-штурмової або 60-ї мотопіхотної бригади. Потужна система захисту від ракетних атак не захистила Ка-52, і знову вкотре не спрацювали катапультні крісла вертольота, які постійно розхвалювали російські медіа як такі, що не мають аналогів у світі.

Найбільше українських воїнів здивувало, що росіяни не забрали з місця падіння останки обох пілотів. Противник контролював цю місцевість, вони приїжджали на місце падіння, судячи зі слідів коліс, але останки еліти російської армійської авіації, що згоріли, офіцерів, їхні товариші кинули гнити в полі", - розповів журналіст.

За словами Бутусова, українські захисники готові передати останки окупантів

"Якщо це когось цікавить, звісно, ​​в Росії, в обмін на наших полонених та останки загиблих українських воїнів на окупованій території", - підсумував він.

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