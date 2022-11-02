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Окупанти не забрали тіла пілотів збитого КА-52 на Херсонщині, хоча й приїжджали на місце падіння, - Бутусов

херсонщина

Російські окупанти вирішили не забирати тіла своїх пілотів на Херсонщині. Українські захисники готові передати останки загарбників.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні воїни 9-го стрілецького батальйону під час наступу в районі села Біляївка Херсонської області виявили уламки російського бойового вертольота Ка-52, збитого в жовтні, швидше за все, зенітниками або 128-ї гірничо-штурмової або 60-ї мотопіхотної бригади. Потужна система захисту від ракетних атак не захистила Ка-52, і знову вкотре не спрацювали катапультні крісла вертольота, які постійно розхвалювали російські медіа як такі, що не мають аналогів у світі.

Найбільше українських воїнів здивувало, що росіяни не забрали з місця падіння останки обох пілотів. Противник контролював цю місцевість, вони приїжджали на місце падіння, судячи зі слідів коліс, але останки еліти російської армійської авіації, що згоріли, офіцерів, їхні товариші кинули гнити в полі", - розповів журналіст.

За словами Бутусова, українські захисники готові передати останки окупантів

"Якщо це когось цікавить, звісно, ​​в Росії, в обмін на наших полонених та останки загиблих українських воїнів на окупованій території", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уламки російського вертольота КА-52 та фрагменти тіл двох ворожих пілотів знайшли українські бійці на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+62
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02.11.2022 23:53
+12
Тварини не ховають одне одного.
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03.11.2022 00:20
+11
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03.11.2022 00:33
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Нахрена вони потрібні кацапам? Там навіть нема чого Ашоту на шаурму продати.
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02.11.2022 23:53 Відповісти
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02.11.2022 23:53 Відповісти
Одесса 👍❤️💙💛 👏👏👏
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03.11.2022 03:58 Відповісти
Odessa = CCCP 🤢
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07.11.2022 12:22 Відповісти
А на....уя?
Его Высоко Преосвященство, им обещал на небе полное блаженство....парам пам пам
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03.11.2022 00:09 Відповісти
Не знаю якого наступу сьогодні, але це селище визволене не сьогодні і не учора.
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03.11.2022 00:10 Відповісти
Тварини не ховають одне одного.
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03.11.2022 00:20 Відповісти
Судя по этой и другим сводками, российская армия и органы власти, совершенно не торопятся забирать своих павших.
Кажется, речь идет уже о тысячах тел разбросанных по украинской земле, где то, частично собранными украинскими органами.
Удивительное пренебрежение к своим солдатам и их родственникам.
По видимому, это также часть стратегии войны.
Чем меньше заботы и внимания к павшим и гражданам, тем большие жертвы может позволить жестокий режим.
Но когда режим начнет падать, никто не поможет и даже, не обратит внимание на это падение. Рухнет как подкошенный.
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03.11.2022 00:25 Відповісти
Нет тела нет проблемы , лишние расходы на "Жигули"
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03.11.2022 04:01 Відповісти
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03.11.2022 00:33 Відповісти
Саме головне - ЗВІДКИСЬ-же ті воші взялися? НЕ з неба-ж впали? Якби були "заброшены из секретных американских лабораторий бандеравцами" то були-б заражені відразу тифом чи чумою А так - звичайний педікульоз! А це значить, що мобілізовані тягнуть вошей з дому! А раз тягнуть з дому - значить у них вся сім"я - вошива! Казала мати - у їх час, в школах, регулярно приходили медсестри і оглядали дітей При виявленні у дитини гнид чи вошей обробляли всю сім"ю та садибу Уже в наш час інформація про вошей була "пад запретам"! Дитина один раз принесла з дитсадка - у вересні казашата повернулися з літніх кочів"їв і принесли вошей у дитсадок Був скандал! А зараз в Росії всім все "похєр"
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03.11.2022 07:44 Відповісти
Нашо ти їм підказуєш? Тепер ще й бойові воші будуть. На гнидах гниди. Каламбур...
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03.11.2022 08:05 Відповісти
Окупанти не забрали тіла пілотів збитого КА-52 на Херсонщині Джерело:
Не забрали бо гімно не того сорту, кацапи гурмани у лайні.
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03.11.2022 00:45 Відповісти
Забери , а тоді рідні плати... нехай валяються.
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03.11.2022 01:04 Відповісти
Твари
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03.11.2022 01:11 Відповісти
може з підходом мобіків дали команду не забирати тіла, "бєзвєсті прапал" як у Другу Світову
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03.11.2022 03:10 Відповісти
де ви бачили, щоб зомбі забирало тіла інших зомбі.... це не входить в їхню біологічну програму....
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03.11.2022 05:04 Відповісти
Не здивована
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03.11.2022 05:57 Відповісти
Они приезжали за блоком опознавания "СВОЙ-ЧУЖОЙ"
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03.11.2022 06:30 Відповісти
спистили и продали )
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03.11.2022 08:14 Відповісти
Собакам на корм оставили. Русише швайне,хуле
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03.11.2022 07:14 Відповісти
Цензор, зніміть премію вашим редакторам і журналістам за неграмотність: не 128 гірничо-штурмова бригада, а 128 ГІРСЬКО-штурмова бригада. Гірничий-це у шахтах і кар'єрах, а гірський-це у горах, у Карпатах🧐🧐
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03.11.2022 07:32 Відповісти
a meni podobayetsya
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07.11.2022 12:24 Відповісти
обычная лапотная практика. Называется "пропал без вести"
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03.11.2022 08:13 Відповісти
свинособаки лаптестана сваих не брасают...............
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03.11.2022 08:56 Відповісти
Да просто дело в санкциях, у них даже мешков для умерших нет. Может Иран им поможет))
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03.11.2022 09:12 Відповісти
Разделили белые "Лады" между собой.
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03.11.2022 09:51 Відповісти
единственное аналогов в мире нет у свинособак,так это их анальные пробки куда их хлопцы ЗСУ херячат!
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04.11.2022 15:24 Відповісти
 
 