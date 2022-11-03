Чіткі слова Пекіна на адресу Москви є важливими для Статуту ООН та його принципів, - Шольц
Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц сподівається, що Китай знайде "чіткі слова" для Росії у зв’язку з її війною проти України та погрозами застосувати ядерну зброю.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung перед візитом до Китаю 3-5 листопада.
"Війна Росії проти України брутально ставить під сумнів міжнародний порядок миру та безпеки", - наголосив Шольц.
Він зазначив, що РФ навіть вдається до погроз застосування ядерної зброї, тим самим, "погрожуючи перейти "червону лінію, що зачепить все людство."
"Ще на початку року в заяві з іншими постійними членами Ради Безпеки ООН Китай чітко позиціонував себе проти використання чи навіть погроз застосування ядерної зброї. Як постійний член Ради Безпеки Китай несе особливу відповідальність. Чіткі слова Пекіна на адресу Москви є важливими – для Статуту ООН та його принципів", - зазначив очільник німецького уряду.
За його словами, до таких принципів належить, зокрема, "збереження територіальної цілісності всіх держав".
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зеля - лжец и только слепой это отрицает.
Китай ищет выгоду, как Украина недавно в недорогой энергии из рфии, но без лжи. так что это другое
https://formiche.net/author/gabrielecarre1/ Габриэль Каррерhttps://formiche.net/author/gabrielecarre1/ | 10.11.2022-
https://formiche.net/sezione/esteri/ Иностранный
Разрываясь между линией Меркель и критикой таких вопросов, как права человека и Украина, канцлер готова уйти в начале ноября. Вот почему Пекин делает ставку на Берлин
Экономическое отделение от Китая было бы «неправильным», заявил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц . Несколькими часами ранее https://www.politico.eu/article/germanys-scholz-to-travel-to-china-on-november-3-4/ Politico подтвердил https://twitter.com/noahbarkin/status/1578614933805498368 то, что в последние дни предсказывал Ноа Баркин , старший приглашенный научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла и управляющий редактор Rhodium Group: 3-4 ноября Шольц будет в Китае, главном коммерческом партнере Германии, в сопровождении делегацией предпринимателей. Он станет первым лидером G7, посетившим Китайскую Народную Республику с начала пандемии Covid-19, и первым, кто встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.после съезда Коммунистической партии в середине октября, на котором он в третий раз станет лидером.
Как отмечает Politico , канцлер «ходит по тонкой грани между продолжением тесных экономических отношений с Пекином его предшественницы Ангелы Меркель », заместителем которой он был, и «занятием более критической позиции по таким вопросам, как права человека или молчаливая поддержка Китая». за войну России против Украины». По словам главы берлинского правительства, сотрудничество с Китаем в борьбе с изменением климата имеет важное значение. Он надеется, что Пекин сможет стать партнером климатического клуба, идею которого он выдвинул в прошлом году для продвижения защиты климата среди крупнейших экономик мира. Прежде всего, Шольц выступает против усилий США по разъединениюиз Китая. Во время своей первой поездки в Азию, Японию этой весной, он сказал журналистам, что Германия «выступает за открытые, справедливые и основанные на правилах рынки». В то же время он предупредил, что немецкие компании должны избегать «зависимости от цепочек поставок одной страны» - ссылка на важность некоторых видов китайского экспорта, таких как редкоземельные минералы, для экономики Германии и Запада.
Как всегда помнит Politico , в конце прошлого года Шольц вызвал много недоумения и критики, когда в телефонном разговоре с Си обсудил «углубление» экономических отношений с Китаем и выразил надежду, что инвестиционное соглашение между Европейским Союз и Китай, решительно поддержанные в конце 2020 года Францией и Германией за несколько недель до инаугурации Джо Байдена в Белом доме, «вступают в силу как можно скорее», даже если ратификация была заблокирована из-за проблем, связанных с человеческим фактором . права.
Кто знает, возымели ли выступления Ши Миндэ , бывшего посла Китая в Германии, который в сентябре провел несколько дней в Берлине, встречаясь с рядом правительственных чиновников, в том числе с Вольфгангом Шмидтом , руководителем аппарата Шольца, и некоторыми представителями промышленности. По словам источника, которого цитирует Баркин, послание дипломата можно резюмировать в нескольких словах: «Если вы продолжите этот путь с Китаем, вы пожалеете об этом». «Он ясно дал понять, что Германия должна успокоиться, иначе мы останемся позади», - сказал другой источник. Письмо, недавно отправленное Роберту Хабеку, заместитель канцлера и министр финансов от Торгово-промышленной палаты Германии, повторил сообщение китайского дипломата: наложение вето на соглашение https://formiche.net/2022/10/cosco-amburgo/ о входе Cosco в порт Гамбурга серьезно подорвало бы имидж Германии как квадратной экономической державы и имело бы испортились отношения с Китаем.
«Шольц следит за тем, чтобы коммерческие интересы превалировали. Точно такое же отношение привело Германию к зависимости от России, о чем мы теперь сожалеем», - https://twitter.com/ulrichspeck/status/1577652873801916418 прокомментировал аналитик Ульрих Шпек . 2 ноября, то есть накануне визита Шольца в Китай, в Мюнстере состоится встреча министров иностранных дел «большой семерки» для обсуждения, в том числе, «Партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций» - альтернативы пекинскому Шелковому пути. Отметив это переплетение повесток дня, Тайсон Баркер из Немецкого совета по международным отношениям https://twitter.com/tysonbarker/status/1578708833471696897 резко сказал : «Кратко о политике Германии в отношении Китая».
В июле https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3185853/china-denies-inviting-european-leaders-meet-xi-sources-confirm газета South China Morning Post опубликовала приглашения из Пекина Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону , а также лидерам Италии и Испании. Сначала в Пекине назвали приглашения «ложными новостями», но затем Ван ВэньбиньПресс-секретарь МИД заявил на пресс-конференции, что у него «нет информации, которой он мог бы поделиться по этому поводу». Слова, которые заставляли нас думать, что отрицание уже не таково. Поскольку Италия и Испания, похоже, не учитываются, все внимание теперь приковано к Шольцу и Макрону, которые, похоже, к концу года будут работать над отдельными поездками. На самом деле текущая повестка дня ноябрьской поездки президента Франции в Азию не включает Китай (откуда три года назад в Париж прибыл макси-заказ Airbus, обрадовавший Елисейский дворец).
https://formiche.net/2022/08/estonia-lettonia-pechino-prova-ue-parigi-berlino/ Как сообщалось в последние недели на Formiche.net , после многочисленных прощаний в формате 17+1, восточноевропейского формата сотрудничества с Китаем, Си сосредоточился на прямом диалоге с Францией и Германией. В ущерб Евросоюзу. «Китай быстро потерял интерес» к формату сотрудничества, «когда понял, что Германия и Франция не обращают внимания на мнение восточноевропейских стран», - https://twitter.com/leemakiyama/status/1557948717994491907 пояснил Хосук Ли-Макияма , директор Европейского центра международной политической экономии. Он также «понизил уровень своих отношений с Брюсселем и установил (де-факто) ЕС2 + 1, только Франция / Германия».
Комментируя известие о поездке Шольца, Михаэль Шефер , бывший президент BMW Foundation Герберт Квандт и бывший посол в Китае, https://twitter.com/Michael40272889/status/1579025195658285057 написал : «То, что необходимо прямо сейчас (после съезда Коммунистической партии), - это демонстрация сильного европейского единства». Визит Шольца, как и визит Макрона, похоже, не идет в том же направлении. «Идеальным вариантом была бы совместная встреча», - также с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен , «на саммите G20», - https://twitter.com/noahbarkin/status/1579030246833426432 вторит Баркин. . «Никакой промышленной делегации. Нет коммерческого соглашения. Двусторонних пока нет. Это возможность послать сообщение о единстве Европейского Союза, как обещано в коалиционном соглашении. Перспектива поездки Шольца негативна для Берлина, Евросоюза и координации между союзниками», - заключил он.
https://www.youtube.com/watch?v=GK7Y8Ylk2PY
Це припущення призвело до десятиліть торгівлі та взаємодії між Вашингтоном та Пекіном.
Замість спільних норм і цінностей Китай тепер пропонує свою модель процвітаючого авторитаризму як відмінну альтернативу.
Він наполегливо працює в міжнародних органах через свої спецслужби та широку пропагандистську діяльність для просування своєї системи, стверджуючи, що демократії занепадають.
Але у Вашингтоні думка про те, що Китай становить серйозну загрозу, стала однією з небагатьох тем сильного двопартійного консенсусу. Але що, безсумнівно, вірно на початку третього терміну пана Сі, так це те, що світ переживає момент глибоких змін.
А в Китаї, як і в Росії, Америка стикається з противником, багато в чому створеним самим собою."
BBC
Тут Китай і Росія генетичні братья навєк.