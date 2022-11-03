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Новини Війна
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Китай (4354) росія (63594) ядерна зброя (1110) Шольц Олаф (1079)

Чіткі слова Пекіна на адресу Москви є важливими для Статуту ООН та його принципів, - Шольц

шольц

Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц сподівається, що Китай знайде "чіткі слова" для Росії у зв’язку з її війною проти України та погрозами застосувати ядерну зброю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung перед візитом до Китаю 3-5 листопада.

"Війна Росії проти України брутально ставить під сумнів міжнародний порядок миру та безпеки", - наголосив Шольц.

Він зазначив, що РФ навіть вдається до погроз застосування ядерної зброї, тим самим, "погрожуючи перейти "червону лінію, що зачепить все людство."

"Ще на початку року в заяві з іншими постійними членами Ради Безпеки ООН Китай чітко позиціонував себе проти використання чи навіть погроз застосування ядерної зброї. Як постійний член Ради Безпеки Китай несе особливу відповідальність. Чіткі слова Пекіна на адресу Москви є важливими – для Статуту ООН та його принципів", - зазначив очільник німецького уряду.

За його словами, до таких принципів належить, зокрема, "збереження територіальної цілісності всіх держав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай про обстріли України: Закликаємо до деескалації

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Топ коментарі
+21
Шольцу не стОит доверять китайцам. Того Китая, который был после Ден Сяопина, больше не существует. Винни-Пух взял уверенный курс назад во времена мао. Западному миру пора понять это и не строить никаких иллюзий по поводу Китая. Китай-это враг.
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03.11.2022 00:53
+18
Если отключат свет, воду и отопление, то это приведет к тому, что Украинцы начнут опять в очереди выстраиваться в военкоматы! То бишь Россия получит результат противоположный от того, какой хочет!
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03.11.2022 00:15
+11
Вірити Китаю не можна. Вони Шольцу говорять "я, я, натюрліхь", а самі підіграють *****. Не дивлячись на те, що ***** їм продовольчу кризу зробив, та їм нічим годувати 200 млн. жебраків.
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03.11.2022 00:15
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Вірити Китаю не можна. Вони Шольцу говорять "я, я, натюрліхь", а самі підіграють *****. Не дивлячись на те, що ***** їм продовольчу кризу зробив, та їм нічим годувати 200 млн. жебраків.
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03.11.2022 00:15 Відповісти
Верить зеле не можно. Более лживого трудно представить. А Китай - совсем другое.
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03.11.2022 00:56 Відповісти
"совсем другое" фактично відкрито заявляє, що поважає "побоювання рашки типу за безпеку", буде допомогати рашці в будь-яких починаннях і у всіх галузях, а нам "совсем другое" виражає свої "співчуття".
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03.11.2022 09:15 Відповісти
вы наверное в оригинале и в один период времени это слышали?

зеля - лжец и только слепой это отрицает.

Китай ищет выгоду, как Украина недавно в недорогой энергии из рфии, но без лжи. так что это другое
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04.11.2022 19:57 Відповісти
Если отключат свет, воду и отопление, то это приведет к тому, что Украинцы начнут опять в очереди выстраиваться в военкоматы! То бишь Россия получит результат противоположный от того, какой хочет!
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03.11.2022 00:15 Відповісти
Шольцу не стОит доверять китайцам. Того Китая, который был после Ден Сяопина, больше не существует. Винни-Пух взял уверенный курс назад во времена мао. Западному миру пора понять это и не строить никаких иллюзий по поводу Китая. Китай-это враг.
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03.11.2022 00:53 Відповісти
Не було ніякого "доброго Китаю Дена". В ті часи вони просто відїдалися та нарощували м'язи після "чеснот військового комунізму". Зараз вони просто вирішили, що настав їх час.
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03.11.2022 10:35 Відповісти
Шольц, кремлівському йбнутому хйлу потрібні не чіткі слова, а чітка куля.
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03.11.2022 00:53 Відповісти
Поездка Шольца в Китай может привести к расколу ЕС

https://formiche.net/author/gabrielecarre1/ Габриэль Каррерhttps://formiche.net/author/gabrielecarre1/ | 10.11.2022-

https://formiche.net/sezione/esteri/ Иностранный



Разрываясь между линией Меркель и критикой таких вопросов, как права человека и Украина, канцлер готова уйти в начале ноября. Вот почему Пекин делает ставку на Берлин

Экономическое отделение от Китая было бы «неправильным», заявил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц . Несколькими часами ранее https://www.politico.eu/article/germanys-scholz-to-travel-to-china-on-november-3-4/ Politico подтвердил https://twitter.com/noahbarkin/status/1578614933805498368 то, что в последние дни предсказывал Ноа Баркин , старший приглашенный научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла и управляющий редактор Rhodium Group: 3-4 ноября Шольц будет в Китае, главном коммерческом партнере Германии, в сопровождении делегацией предпринимателей. Он станет первым лидером G7, посетившим Китайскую Народную Республику с начала пандемии Covid-19, и первым, кто встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.после съезда Коммунистической партии в середине октября, на котором он в третий раз станет лидером.

Как отмечает Politico , канцлер «ходит по тонкой грани между продолжением тесных экономических отношений с Пекином его предшественницы Ангелы Меркель », заместителем которой он был, и «занятием более критической позиции по таким вопросам, как права человека или молчаливая поддержка Китая». за войну России против Украины». По словам главы берлинского правительства, сотрудничество с Китаем в борьбе с изменением климата имеет важное значение. Он надеется, что Пекин сможет стать партнером климатического клуба, идею которого он выдвинул в прошлом году для продвижения защиты климата среди крупнейших экономик мира. Прежде всего, Шольц выступает против усилий США по разъединениюиз Китая. Во время своей первой поездки в Азию, Японию этой весной, он сказал журналистам, что Германия «выступает за открытые, справедливые и основанные на правилах рынки». В то же время он предупредил, что немецкие компании должны избегать «зависимости от цепочек поставок одной страны» - ссылка на важность некоторых видов китайского экспорта, таких как редкоземельные минералы, для экономики Германии и Запада.

Как всегда помнит Politico , в конце прошлого года Шольц вызвал много недоумения и критики, когда в телефонном разговоре с Си обсудил «углубление» экономических отношений с Китаем и выразил надежду, что инвестиционное соглашение между Европейским Союз и Китай, решительно поддержанные в конце 2020 года Францией и Германией за несколько недель до инаугурации Джо Байдена в Белом доме, «вступают в силу как можно скорее», даже если ратификация была заблокирована из-за проблем, связанных с человеческим фактором . права.

Кто знает, возымели ли выступления Ши Миндэ , бывшего посла Китая в Германии, который в сентябре провел несколько дней в Берлине, встречаясь с рядом правительственных чиновников, в том числе с Вольфгангом Шмидтом , руководителем аппарата Шольца, и некоторыми представителями промышленности. По словам источника, которого цитирует Баркин, послание дипломата можно резюмировать в нескольких словах: «Если вы продолжите этот путь с Китаем, вы пожалеете об этом». «Он ясно дал понять, что Германия должна успокоиться, иначе мы останемся позади», - сказал другой источник. Письмо, недавно отправленное Роберту Хабеку, заместитель канцлера и министр финансов от Торгово-промышленной палаты Германии, повторил сообщение китайского дипломата: наложение вето на соглашение https://formiche.net/2022/10/cosco-amburgo/ о входе Cosco в порт Гамбурга серьезно подорвало бы имидж Германии как квадратной экономической державы и имело бы испортились отношения с Китаем.

«Шольц следит за тем, чтобы коммерческие интересы превалировали. Точно такое же отношение привело Германию к зависимости от России, о чем мы теперь сожалеем», - https://twitter.com/ulrichspeck/status/1577652873801916418 прокомментировал аналитик Ульрих Шпек . 2 ноября, то есть накануне визита Шольца в Китай, в Мюнстере состоится встреча министров иностранных дел «большой семерки» для обсуждения, в том числе, «Партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций» - альтернативы пекинскому Шелковому пути. Отметив это переплетение повесток дня, Тайсон Баркер из Немецкого совета по международным отношениям https://twitter.com/tysonbarker/status/1578708833471696897 резко сказал : «Кратко о политике Германии в отношении Китая».

В июле https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3185853/china-denies-inviting-european-leaders-meet-xi-sources-confirm газета South China Morning Post опубликовала приглашения из Пекина Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону , а также лидерам Италии и Испании. Сначала в Пекине назвали приглашения «ложными новостями», но затем Ван ВэньбиньПресс-секретарь МИД заявил на пресс-конференции, что у него «нет информации, которой он мог бы поделиться по этому поводу». Слова, которые заставляли нас думать, что отрицание уже не таково. Поскольку Италия и Испания, похоже, не учитываются, все внимание теперь приковано к Шольцу и Макрону, которые, похоже, к концу года будут работать над отдельными поездками. На самом деле текущая повестка дня ноябрьской поездки президента Франции в Азию не включает Китай (откуда три года назад в Париж прибыл макси-заказ Airbus, обрадовавший Елисейский дворец).

https://formiche.net/2022/08/estonia-lettonia-pechino-prova-ue-parigi-berlino/ Как сообщалось в последние недели на Formiche.net , после многочисленных прощаний в формате 17+1, восточноевропейского формата сотрудничества с Китаем, Си сосредоточился на прямом диалоге с Францией и Германией. В ущерб Евросоюзу. «Китай быстро потерял интерес» к формату сотрудничества, «когда понял, что Германия и Франция не обращают внимания на мнение восточноевропейских стран», - https://twitter.com/leemakiyama/status/1557948717994491907 пояснил Хосук Ли-Макияма , директор Европейского центра международной политической экономии. Он также «понизил уровень своих отношений с Брюсселем и установил (де-факто) ЕС2 + 1, только Франция / Германия».

Комментируя известие о поездке Шольца, Михаэль Шефер , бывший президент BMW Foundation Герберт Квандт и бывший посол в Китае, https://twitter.com/Michael40272889/status/1579025195658285057 написал : «То, что необходимо прямо сейчас (после съезда Коммунистической партии), - это демонстрация сильного европейского единства». Визит Шольца, как и визит Макрона, похоже, не идет в том же направлении. «Идеальным вариантом была бы совместная встреча», - также с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен , «на саммите G20», - https://twitter.com/noahbarkin/status/1579030246833426432 вторит Баркин. . «Никакой промышленной делегации. Нет коммерческого соглашения. Двусторонних пока нет. Это возможность послать сообщение о единстве Европейского Союза, как обещано в коалиционном соглашении. Перспектива поездки Шольца негативна для Берлина, Евросоюза и координации между союзниками», - заключил он.
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03.11.2022 01:06 Відповісти
Ще та гнiда шольц.
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03.11.2022 01:07 Відповісти
будемо останніми віслюками, якщо позволимо себе на це уламати, Шольцу треба, най сам і лягає.
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03.11.2022 09:18 Відповісти
Ердоган дав майстер-клас Заходу, як розмовляти з кремлівським виродком - Піонтковський
https://www.youtube.com/watch?v=GK7Y8Ylk2PY
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03.11.2022 01:11 Відповісти
Хай Шольц спитає в Зеленського, що треба нюхнути, щоб побачити мир в очах совка.
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03.11.2022 01:15 Відповісти
йому достатньо свого коксу...
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03.11.2022 04:28 Відповісти
недодмінно знайде, слова, гроші і ракети
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03.11.2022 03:12 Відповісти
"Чим більше лідер компартії зміцнював авторитарну модель Китаю, тим більше він кидав виклик визначальному припущенню нашої епохи глобалізації - у міру збагачення Китаю він ставав вільнішим.
Це припущення призвело до десятиліть торгівлі та взаємодії між Вашингтоном та Пекіном.

Замість спільних норм і цінностей Китай тепер пропонує свою модель процвітаючого авторитаризму як відмінну альтернативу.
Він наполегливо працює в міжнародних органах через свої спецслужби та широку пропагандистську діяльність для просування своєї системи, стверджуючи, що демократії занепадають.

Але у Вашингтоні думка про те, що Китай становить серйозну загрозу, стала однією з небагатьох тем сильного двопартійного консенсусу. Але що, безсумнівно, вірно на початку третього терміну пана Сі, так це те, що світ переживає момент глибоких змін.
А в Китаї, як і в Росії, Америка стикається з противником, багато в чому створеним самим собою."

BBC
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03.11.2022 03:42 Відповісти
балаболи.....
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03.11.2022 04:27 Відповісти
Хтось має претензії до азійського світогляду і менталітету?
Тут Китай і Росія генетичні братья навєк.
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03.11.2022 05:23 Відповісти
Вигодували двох гомункулів, а тепер начувайтесь
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03.11.2022 05:53 Відповісти
Да, но ***** убедил , Китай , что Украина ,это не отдельное государство, а часть расии ,ну судя по последним заявлениям
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03.11.2022 06:22 Відповісти
Та їм по цимбалах, окреме чи ні, рашка намогається з Китаєм розплатитися нами, оскільки демократичні цінності вони мають в носі, такий варіант цілком їм підійде. Ось нам і братики, які готові нас знищити, продати в кабалу навічно, "родственнички злоїбучіє".
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03.11.2022 09:22 Відповісти
Це тільки слова. Які принципи?
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03.11.2022 08:11 Відповісти
Когда мировые лидеры говорят такие наивные вещи, по своему эффекту напоминающие пердешь в тазик, меня это совсем печалит....
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03.11.2022 09:43 Відповісти
Хунхузи вже чітко висловились за підтримку кацапстану.
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03.11.2022 10:36 Відповісти
Дякую, пан Шольц
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03.11.2022 11:39 Відповісти
 
 