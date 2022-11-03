Путін ослаблений війною, але змін у Кремлі найближчим часом чекати не варто, - Reuters
Російський диктатор Путін ослаблений війною проти України, однак зміна верхівки влади в Росії навряд чи відбудеться найближчим часом через автократичний характер її політичної системи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на західного чиновника.
"Він був ослаблений цією воістину катастрофічною помилкою. Ми бачимо, як російські військові принижені Україною на полі бою", - зазначив він.
За словами чиновника, війна зміцнила українську державність і спонукала до подальшого розширення військового альянсу НАТО, тим самим послабивши позиції Путіна, якому 7 жовтня виповнилося 70 років.
"Люди бачать, що він зробив велику помилку. У них (росіян. - ред.) не було плану Б - вони думали, що це буде дуже легко", - додав західний чиновник.
Також він додав, що найближчим часом зміна очільника Кремля навряд чи відбудеться.
Будь ласка, зачекайте...
Якогось пригожина?
Проект раZZія треба зачиняти!
Треба розпорювати рашку по національних швах на лахміття
Рашку треба нищити
насправдi, азiопськка паРаша в кроцi вiд того, щоб почати розпадатися.
рассея была и остается тюрьмой народов. И не раз в ее истории были попытки колонизированных москвой народов освободиться. При этом фактически основную роль в этих процессах играли украинцы. Поэтому неудивительно, что и при царской рассее, и при советском союзе, и в нынешней путинской эрэфии имперская власть делала все возможное, чтобы подавить украинцев, не дать им освободиться. Они понимали: ключ к распаду империи в руках украинского народа.
альфа-самец всея паРаши ёпта ))
Скільки десятиліть там один урод змінює іншого
І всі задоволені!
Венесуела стоїть....
Щодо зміцнення української державності питань не має. А до НАТО питань дуже багато. "Потужний" військово-політичний блок НАТО не приймав Україну бо західні чиновники тремтіли перед кремлівським карликом. А як Україна витерла ноги об ***** і розгромила "другу армію світу", то нарешті західні чиновники набрались сміливості.
До слова. Іран, подільник параші, готується поставити ******* балістичні ракети дальністю 800 км. США поставляють Україні ракети дальністю не більше 80 км, щоб не "загострювати конфлікт".
они там еще мечтают о брусиловском прорыве 1916 но все тщетно - прийдет 1917 и как учил дедушка ленин царь уйдет и война империалистическая превратится в войну гражданскую
Скоріше розборки гігантських ОПГ
Сейчас они не позволят организоваться никакой альтернативной политической силе, не зависящей от них на 146%. Никакой абсолютно, на базе чего-бы то ни было, хоть кружка макраме. Все, кто мог что-то организовать, уже сидят, мертвы или изгнаны. Им есть, что терять, куда больше, чем при совке, и они терять это не намерены. Единственная сила, которая могла бы разрушить власть - внешняя. Но при наличии 6 тыс. ядерных боеголовок, кому это надо? Конда ***** помрет (а его родители прожили почти 90 лет оба), конечно, что-то изменится. Но чисто косметически. Систему эту они сломать уже не дадут. По крайней мерк, еще очень долго. Пока есть нефть и газ и спрос на них