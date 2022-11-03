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армія рф (16200) знищення (6565) ЗСУ (7201)

На південному напрямку ЗСУ знищили 8 окупантів, РСЗВ "Град", 4 склади з боєприпасами та 6 цистерн з паливом, - ОК "Південь"

рф,техніка

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії Півдня виконали приблизно 150 вогневих завдань та завдали авіаудару по скупченню живої сили та техніці окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь" у Facebook.

Зокрема, було знищено 8 окупантів, 2 танки, реактивну систему залпового вогню "Град", інженерну машину розгородження ІМР-1, 9 одиниць авто-бронетехніки, 4 склади з боєприпасами (в Баштанському, і Бериславському районах), 6 залізничних цистерн з пально-мастильними запасами ворожої армії.

Крім того, біло пошкоджено 1 танк, 5 одиниць авто-бронетехніки, реактивну систему залпового вогню "Град" та буксировану гаубицю Д-20.

Також повідомляється, що корабельне угруповання окупантів в Чорному морі зараз нараховує 7 кораблів, серед яких 1 вдк та 1 надводний ракетоносій із вісьмома "Калібрами" на борту.

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"Техніка - "м"язи" армії! Пальне - її кров!" Знищення того і другого ослабляє армію та обезкровлює її
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03.11.2022 07:22 Відповісти
 
 