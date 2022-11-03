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Заклики Путіна до створення конкурентоспроможної військової промисловості далекі від російських реалій, - ISW

путін

Заклики президента Росії Володимира Путіна до створення конкурентоспроможної російської військової промисловості відірвані від реалій щодо російського ланцюжка поставок і проблем оборонно-промислової бази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що Путін наголошував на необхідності забезпечити конкуренцію між російськими виробниками військового озброєння, але його заклики контрастують з нещодавніми повідомленнями про те, що Росія закупила системи озброєнь у Ірану та Північної Кореї для підтримки війни в Україні.

Аналітики раніше повідомляли, що іранські поставки безпілотників і, можливо, балістичних ракет до Росії, ймовірно, ще більше збільшать залежність Росії від систем озброєнь іранського виробництва.

Росія, ймовірно, домовилася про постачання зброї з Іраном і КНДР, тому що вона значно виснажила свої запаси боєприпасів для повітряних, ракетних і артилерійських ударів і не може легко їх поповнити.

"Залежність Росії від ізольованих та жорстко санкціонованих держав щодо критичних систем озброєнь не відповідає вимозі Путіна, щоб російська військова промисловість стала висококонкурентною та задовольняла потреби російських збройних сил у будь-який короткий період часу", - йдеться в повідомленні ISW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін ослаблений війною, але змін у Кремлі найближчим часом чекати не варто, - Reuters

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Дрони та ракети від Ірану. Снаряди від Північної Кореї. Електромобілі від Уганди. Жигуль як був, так і залишився тим же дерев'яним Жигулем. Трусів пошити вже не здатні і цвяхів наклепати теж.
Це шлях російської промисловості за пострадянський час. Уявляю, що цьому "развивателю" скажуть на тому світі Сталін, Хрущов та Брежнєв
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03.11.2022 06:39
+9
Для новых образцов оружия понадобится иранская фанера, корейские гвозди и чипы из китайских игрушек.
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03.11.2022 06:54
+8
давай давай ...еще раз ухлопай экономику в новую гонку вооружений .а пенсы пускай жрут с мусорных бачков
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03.11.2022 06:57
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Дрони та ракети від Ірану. Снаряди від Північної Кореї. Електромобілі від Уганди. Жигуль як був, так і залишився тим же дерев'яним Жигулем. Трусів пошити вже не здатні і цвяхів наклепати теж.
Це шлях російської промисловості за пострадянський час. Уявляю, що цьому "развивателю" скажуть на тому світі Сталін, Хрущов та Брежнєв
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03.11.2022 06:39 Відповісти
Вони так і не попали на небо. Один в мавзолеї, другі у стіні кремльовській. В центре города трупы замурованы. П...здец сознанию.
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03.11.2022 07:15 Відповісти
А це давно називається "Кремлівський скотомогильник". Та я взагалі й не писав, що цей, нинішній, зустрінеться з ними на небі. Я написав "на тому світі"
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03.11.2022 07:28 Відповісти
У промисловому розкраданні грошей у кацапні конкурентів немає.
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03.11.2022 06:43 Відповісти
Для новых образцов оружия понадобится иранская фанера, корейские гвозди и чипы из китайских игрушек.
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03.11.2022 06:54 Відповісти
давай давай ...еще раз ухлопай экономику в новую гонку вооружений .а пенсы пускай жрут с мусорных бачков
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03.11.2022 06:57 Відповісти
А їм що з лопат , що з мусорки жерти . Головне " можєм павтаріть " і " Омєріка вінавата і біндєри"
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03.11.2022 07:05 Відповісти
Если в мусорных баках что то съедобное будет.
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03.11.2022 07:24 Відповісти
о вам ще є діло до російських пенсів...
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03.11.2022 08:46 Відповісти
та яка там гонка вооруженій? з ким? хіба що з Іраном і КНДР. оце тепер їхній фактичний конкурентний рівень. )
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03.11.2022 13:28 Відповісти
Ну он уверен что война вытянет экономику россии. Внутренняя мобилизация населения, сплочение, заводы работают на полную мощь на войну. Все бы так и вышло. ... но 21 век, интернет....и думающие люди предпочтут сделать ноги и зарабатывать в других странах...а он останется с алкашней и ноющим бабьем.
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03.11.2022 07:10 Відповісти
Хоча українці ведуть справедливу війну за свою незалежність, через політику Зелі багато громадян, теж залишають країну. І не факт, що вони повернуться навіть якщо зміняться КМ і ВР.
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03.11.2022 08:00 Відповісти
В першу чергу це відноситься до сімей моряків та заробітчан.
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03.11.2022 08:02 Відповісти
едине що касаби можуть создать-велику купу дерьма
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03.11.2022 07:14 Відповісти
знімуть на відео ролік як усе класно і на тому все.
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03.11.2022 08:08 Відповісти
Є такий анекдот...
Приходять миші до філіна й кажуть:
- Нам набридло що нас усі жеруть, що нам зробити, щоб це припинити?
- Нуу, вас усі жеруть тому що ви миші. Щоб це припинити, вам треба стати слонами!
- Блііін, точно! А як нам стати слонами?
- А я ***? Я теоретик, я не практик...
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03.11.2022 08:22 Відповісти
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03.11.2022 10:49 Відповісти
 
 