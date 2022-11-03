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вибух (4367) Мелітополь (767) Федоров Іван (640)

Вранці в Мелітополі лунали вибухи. За попередніми даними, уражено один з основних штабів особового складу окупантів, - Федоров. КАРТА

Сьогодні о 5 ранку в південній частині Мелітополя було дуже гучно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм мера Івана Федорова.

"Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя.

Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно.

За попередніми даними, зруйнована частина захопленого рашистами заводу Рефма, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

Рахуємо кількість ліквідованих орків", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перетворюють Мелітополь на військову базу, - мер Федоров

Вранці в Мелітополі лунали вибухи. За попередніми даними, уражено один з основних штабів особового складу окупантів, - Федоров 01

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03.11.2022 07:39 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 08:59 Відповісти
Правильно, молодці хлопці! Мочіть оцю мразоту, щоб ні одне падло живим з України не вийшло, а тільки в целофані і ногами вперед. Слава Україні та її ЗСУ!!! Смерть ворогам України!
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03.11.2022 09:22 Відповісти
Героям слава !!

Смерть москалям на нашій святій землі 😡
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03.11.2022 09:43 Відповісти
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03.11.2022 11:39 Відповісти
 
 