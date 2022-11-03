За добу окупанти вбили 4 мирних жителів на Донеччині, виявлено тіла 4 цивільних, загиблих під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Окупаційні війська РФ вбили 4 цивільних жителів у Донецькій області.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 2 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині: 3 у Бахмуті та 1 в Авдіївці.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, загиблих під час окупації: 3 у Рубцях та 1 у Лозовій.
Ще 5 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Pavlik Morozov 606ce595
показати весь коментар03.11.2022 08:54 Відповісти Мені подобається 0
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