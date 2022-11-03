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армія рф (16200) Луганщина (4812) Сватове (59)

Окупанти у Сватовому розміщують свої підрозділи у школах і на підприємствах, використовуючи цивільне населення як "живий щит", - Генштаб

рф

У Луганській області окупанти продовжують використовувати людей як "живий щит". У Сватовому росіяни розмістили підрозділи у школах та на підприємствах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятій території Луганської області підрозділи російських окупаційних військ продовжують використовувати цивільне населення у якості "живого щита". Так, за наявною інформацією, в місті Сватове, окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, незважаючи на обстріли", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+7
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03.11.2022 08:20
+2
Уже давно пора русских военопленых размещать на наших подстанциях. Если уж бьют по трансформатору то угандонят кучу своих.
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03.11.2022 08:22
+2
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03.11.2022 08:23
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03.11.2022 08:20 Відповісти
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03.11.2022 08:23 Відповісти
Уже давно пора русских военопленых размещать на наших подстанциях. Если уж бьют по трансформатору то угандонят кучу своих.
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03.11.2022 08:22 Відповісти
Це заборонено Женєвською конвенцією. Увіпадку виконвння Вішої ідеї, в нпс не буде допомоги світовой спільноти.
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03.11.2022 08:27 Відповісти
Кацапи її не дотримуються! Отже застосовувати до них оту "конвекцію" необов'язково! Це дикуни, вони на всі міжнародні зобов'язання ''болт забили"!
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03.11.2022 08:29 Відповісти
Вибач, але нам потрібно дотримуватись, внакше самі без допомоги ми не встоїмо.
Було б легше, якщо зелене чмо не закатало б в асфальт і ракетні програми і програми ППО, та дотуя чого.
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03.11.2022 08:36 Відповісти
Дякую. Я не знал. Допомога сіту нам потрібна.
Буду кормить русских фашистов йогуртами. Сил зайкам надо набирать.
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03.11.2022 08:43 Відповісти
А с другой стороны, мы их размещаем рядом с источниками тепла. Зима ведь идет. А то что туда лупят то мы ни при чем.
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03.11.2022 08:45 Відповісти
Пане, а ви ту Конвенцію хоч раз читали? У ній мова йдеться про розміщення військовополонених та інтернованих осіб на воєнних об'єктах. А електрична підстанція чи теплоцентраль є військовим об'єктом? Вони відносяться до об'єктів цивільної інфраструктури, так-що, не вводьте людей у оману.
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03.11.2022 11:08 Відповісти
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03.11.2022 08:23 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа 🤗
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03.11.2022 08:53 Відповісти
Ну і чому про це від Гамнесті жодного слова?
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03.11.2022 13:12 Відповісти
 
 