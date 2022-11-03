Сьогодні президентка та міністр оборони Греції прибудуть з візитом до Києва
Президентка Греції Катерина Сакелларопулу у супроводі міністра оборони Нікоса Панайотопулоса у четвер прибудуть з візитом до Києва.
Про це повідомляє Skai, передає Цензор.НЕТ.
Президентка та міністр оборони у середу ввечері вирушили до Польщі, звідки потягом відбули до Києва.
Інформація програму візиту не розголошується з міркувань безпеки, однак підтверджується, що в четвер вранці вони прибудуть до столиці України, де зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.
Після цього відбудеться зустріч міністра національної оборони Греції з українським колегою.
Очікується, що Сакелларопулу відзначить солідарність і підтримку Греції українському народу у його боротьбі з російською окупацією.
Топ коментарі
+3 Yuriy Smith
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+3 Алекс Скела
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+2 Алекс Скела
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Жаль что министеркиню по правам членкинь по борьбе с глобальным антифеминизмом Попавдуплу Ермадамусос не взяли с собой, так какэто оскорбительно для журналисткесс было бы. попробуй Ермаку задай вопрос:
- А как вы относитесь к госпожинессе Попавдуплу?
- А я не отношусь, я просто завхозяйка, тьфу ты, сотонесса попутала, завхозяин Описа этого, как там, а, Главнокомандунессы.
Хароші прізвища!
Їх файно буде просити вимовити при тесті на ступінь сп'яніння!
так само ок)
))
)))