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Сьогодні президентка та міністр оборони Греції прибудуть з візитом до Києва

греція,президентка,сакелларопулу

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу у супроводі міністра оборони Нікоса Панайотопулоса у четвер прибудуть з візитом до Києва.

Про це повідомляє Skai, передає Цензор.НЕТ.

Президентка та міністр оборони у середу ввечері вирушили до Польщі, звідки потягом відбули до Києва.

Інформація програму візиту не розголошується з міркувань безпеки, однак підтверджується, що в четвер вранці вони прибудуть до столиці України, де зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

Після цього відбудеться зустріч міністра національної оборони Греції з українським колегою.

Очікується, що Сакелларопулу відзначить солідарність і підтримку Греції українському народу у його боротьбі з російською окупацією.

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Топ коментарі
+3
Президентка Греції Катерина Сакелларопулу у супроводі міністра оборони Нікоса Панайотопулоса у четвер прибудуть з візитом до Києва. Джерело: \\\\\\\\\

Жаль что министеркиню по правам членкинь по борьбе с глобальным антифеминизмом Попавдуплу Ермадамусос не взяли с собой, так какэто оскорбительно для журналисткесс было бы. попробуй Ермаку задай вопрос:
- А как вы относитесь к госпожинессе Попавдуплу?
- А я не отношусь, я просто завхозяйка, тьфу ты, сотонесса попутала, завхозяин Описа этого, как там, а, Главнокомандунессы.
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03.11.2022 08:49
+3
А жінка-морпіх - то морпіхва!
)))
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03.11.2022 09:03
+2
Сакелларопулу, Панайотопулос...

Хароші прізвища!
Їх файно буде просити вимовити при тесті на ступінь сп'яніння!
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03.11.2022 08:55
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Президентка Греції Катерина Сакелларопулу у супроводі міністра оборони Нікоса Панайотопулоса у четвер прибудуть з візитом до Києва. Джерело: \\\\\\\\\

Жаль что министеркиню по правам членкинь по борьбе с глобальным антифеминизмом Попавдуплу Ермадамусос не взяли с собой, так какэто оскорбительно для журналисткесс было бы. попробуй Ермаку задай вопрос:
- А как вы относитесь к госпожинессе Попавдуплу?
- А я не отношусь, я просто завхозяйка, тьфу ты, сотонесса попутала, завхозяин Описа этого, как там, а, Главнокомандунессы.
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03.11.2022 08:49 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа🤗
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03.11.2022 08:50 Відповісти
Сакелларопулу, Панайотопулос...

Хароші прізвища!
Їх файно буде просити вимовити при тесті на ступінь сп'яніння!
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03.11.2022 08:55 Відповісти
эйяфьятлайокудль, гурбангулы бердымухамедов
так само ок)
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03.11.2022 08:58 Відповісти
Таваріщ панімает! (с)
))
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03.11.2022 09:02 Відповісти
УБ4ЛРГ - Ульянаборисчетірелеонидрадиогаля 9єто у связистов)
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03.11.2022 09:10 Відповісти
Президенткиня
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03.11.2022 08:58 Відповісти
А жінка-морпіх - то морпіхва!
)))
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03.11.2022 09:03 Відповісти
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03.11.2022 10:59 Відповісти
 
 