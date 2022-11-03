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армія рф (16200) Велика Британія (5338) розвідка (3804) танк (2007) втрати (4285) БМП (388)

Армія РФ втрачає на день по 40 танків та БМП, - розвідка Великої Британії

херсонщина,техніка,червоне

В умовах контрнаступу ЗСУ російська армія втрачає по 40 танків та БМП на день. Вона отримала щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти з білоруських запасів.

Про це свідчать дані британської розвідки, опубліковані міністерством оборони Сполученого Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається у зведенні, російські солдати в Україні незадоволені тим, що змушені воювати у старих бойових машинах піхоти, які вони називають алюмінієвими банками.

"У середині жовтня, перед лицем українських наступів, втрати російської бронетехніки зросли до більш ніж 40 одиниць на день, що приблизно еквівалентно боєздатності батальйону", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, останніми тижнями Росія отримала не менше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти з білоруських запасів.

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"Бронетанкові частини та артилерія займають центральне місце у способі ведення війни в Росії. Сили в Україні нині мають проблеми частково через труднощі з пошуком як артилерійських боєприпасів, так і достатньої справної бронетехніки на заміну", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

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Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 08:57 Відповісти
О!
То рузьге танчиків вистачить ще на цілих два дні!
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03.11.2022 09:10 Відповісти
На два з половиною )))
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03.11.2022 09:32 Відповісти
ЗСУ роблять кацапам "как закалялась сталь"
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03.11.2022 09:21 Відповісти
За вчорашню добу 02.11 половину з того ЗСУ вже спалили: 20 танків + 27 ББМ.

То про який "наступ з боку б.лядоруzі" може йтися? Звідти вигрібають останню техніку, яка здатна їздити, і снаряди великих калібрів.

Нагнали трохи чмобіків для масовки, щоб бульбаші їх годували і навчили, як копать бульбу. А чмобіки будуть в знак подяки, -- як жесть дохлай молі, -- створювати шум та т рахати знічев"я білорусок.

Отака вОйна...
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03.11.2022 09:40 Відповісти
Цікаво, як кацапи збираються воювати, якщо в них фізично закінчаться танки та бмп?
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03.11.2022 10:56 Відповісти
Рано чи піздно вони закінчаться це нереально.
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03.11.2022 17:13 Відповісти
 
 