УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3996 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 030 22
Київ (19122) електроенергія (6016) Укренерго (2579)

3 листопада у Києві та 10 областях діятимуть графіки аварійних та погодинних відключень електроенергії

світло

У четвер, 3 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укренерго" повідомляє в телеграмі.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ). Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

Для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ). "У цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго)", - наголосили в Укренерго.

У компанії нагадали, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Такі заходи дають можливість енергетикам якнайшвидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

Посилання на сайти обленерго тут і тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" впроваджує обмеження електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Шо значить свЄрглі?! Йому ***** дав команду сваліть за поребрік. Воно ***** все зробило за 3 мільярди баксів шо ***** йому дав. За три роки армію зробий не дієздатною, на всі ключові місця влади посадив кацапів та прокацаплених падлів, не підписав асоціації з ЄС, та залишив на казначейських рахунках 100 тис. грн на всю країну і ще багато чого шо потрібно було ***** для тіпа прикриття його дій та віджимання територій.
показати весь коментар
03.11.2022 09:39
+3
Кацап? Якби ви падли не купились на *********** рузьГій мір не не перекривали дороги нашим захисникам, не підтримували ***** то не було б ні 2014-го ні теперішньої війни. Це ж ви падли кричали шо вас ссук уШШімляютЬ та запрЄШШають на рЮззьгом разгАвАрАвАть.
показати весь коментар
03.11.2022 09:28
+3
Ти падло прокацаплене хоч знаєш з чого Майдан почався? Хто покрошив черепа дітям на майдані?! Чого кровосіся та вся його шобла втекла за ********* перед цими подіями?! Люди вийшли вигнати донбасьорську шоблу яка хотіла заставити всю країну жити пА пАнятіям. Так шо заткни свій вонючий писок і не відкривай його більше!!!
показати весь коментар
03.11.2022 09:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світло відімкнули 3 години тому. Пишу з обіцяного клоуном телефону якого він так і не дав. Тріпло квартальне.
показати весь коментар
03.11.2022 09:15 Відповісти
Може росиянцам и их прихвостням пойти нах.. за поребрик?
показати весь коментар
03.11.2022 09:25 Відповісти
Ти падло прокацаплене хоч знаєш з чого Майдан почався? Хто покрошив черепа дітям на майдані?! Чого кровосіся та вся його шобла втекла за ********* перед цими подіями?! Люди вийшли вигнати донбасьорську шоблу яка хотіла заставити всю країну жити пА пАнятіям. Так шо заткни свій вонючий писок і не відкривай його більше!!!
показати весь коментар
03.11.2022 09:31 Відповісти
Мы в своей стране. И делаем то, что считаем нужным, пока это не противоречит законам. Хотим - скачем, хотим - нет. Вас это не касается.
показати весь коментар
03.11.2022 09:31 Відповісти
И это все? вам на ботофермах зряплату что ли не выплачивают? Вкрай обленились.
А какие борзые были до 24.02.22) Сейчас позорнее вашей армии.
показати весь коментар
03.11.2022 09:33 Відповісти
Вони втікли від мобілізації в Душанбе і працюють там Джемшутом і ще не памятаю ким може Равшан (колись в рос комеді-клаб знущались з таджиків)
показати весь коментар
03.11.2022 10:27 Відповісти
Кацап? Якби ви падли не купились на *********** рузьГій мір не не перекривали дороги нашим захисникам, не підтримували ***** то не було б ні 2014-го ні теперішньої війни. Це ж ви падли кричали шо вас ссук уШШімляютЬ та запрЄШШають на рЮззьгом разгАвАрАвАть.
показати весь коментар
03.11.2022 09:28 Відповісти
Не бреши. Януковоща выкрали расеянцы и вывезли запоребрик.
показати весь коментар
03.11.2022 09:36 Відповісти
Мы его не свергали. Он сам сдрыснул. Хотя есть версии, что овоща похитили лапти шантажируя его личинками.
показати весь коментар
03.11.2022 09:36 Відповісти
А у вас, бутылкогреек, все по плану?)
показати весь коментар
03.11.2022 09:46 Відповісти
Якого дідька, це створіння "шмель упоротый" мені ще й лайкає?
показати весь коментар
03.11.2022 09:53 Відповісти
Шо значить свЄрглі?! Йому ***** дав команду сваліть за поребрік. Воно ***** все зробило за 3 мільярди баксів шо ***** йому дав. За три роки армію зробий не дієздатною, на всі ключові місця влади посадив кацапів та прокацаплених падлів, не підписав асоціації з ЄС, та залишив на казначейських рахунках 100 тис. грн на всю країну і ще багато чого шо потрібно було ***** для тіпа прикриття його дій та віджимання територій.
показати весь коментар
03.11.2022 09:39 Відповісти
Нажаль, не схоже, щоб слугі наріда чимось принципово відрізнялися.
Та, якщо чесно, вони ще гірші. Навіть при янику боялись робити таке, що зараз абсолютно в нормі для зегнід.
показати весь коментар
03.11.2022 10:43 Відповісти
Ти просто кацапсячий тролль який зайшов сюди за допомогою VPN
показати весь коментар
03.11.2022 09:41 Відповісти
Не знаю як у кого, у нас - Кропивницький - вимкнули у 00 і ввімкнули о 7. у 7-30 вимкнули і ввімкнули у 9. нащо ті графіки потрібні? Вже як беруться хвацько - то й чи треба чи не треба вимикають. таке ото.
показати весь коментар
03.11.2022 09:19 Відповісти
Нафуя в ночі відключати. ? В ночі навантаження на мережу в десятеро меньше ніж в часпик.
показати весь коментар
03.11.2022 09:27 Відповісти
Ага кацапік, готуй пляшечку. Саме до нього все і йде
показати весь коментар
03.11.2022 10:44 Відповісти
 
 