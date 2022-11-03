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США намагалися запобігти повномасштабному вторгненню РФ, але Путін вирішив інакше, - помічниця держсекретаря США Донфрід

карен,донфрід

Сполучені Штати оприлюднили розвідувальну інформацію про підготовку Росією повномасштабного вторгнення та вели з Путіним переговори щодо "гарантій безпеки" для РФ. Але це не допомогло.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна-Україна розповіла помічниця держсекретаря США Карен Донфрід, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я була в адміністрації на той час, і я б сказала, що ми зробили низку речей, щоб спробувати запобігти цій війні. Як ви знаєте, приблизно у середині жовтня наша розвідка показувала, що президент Путін створює можливості для повномасштабного вторгнення в Україну. Тож одна річ, яку ми зробили - пролили світло на це", - розповіла Донфрід.

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Вона наголосила, США поділилися якомога більшою частиною розвідувальної інформації з союзниками та партнерами щодо підготовки російського вторгнення.

"І ми також сподівалися, що це може змінити плани Путіна. Ми також були чутливими до дипломатичної взаємодії з Росією. Я особисто представляла США в Москві в грудні минулого року, коли нам надали проєкти цих договорів (про "гарантії безпеки" для РФ, - ред.). Один був за лінією США-Росія, інший - Росія-НАТО. І ми поставилися до цього серйозно та зайнялися дипломатією навколо цих проєктів договорів. У січні росіяни запросили письмові відповіді, які ми надали", - нагадує Донфрід.

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Втім, як підкреслює помічниця держсекретаря США, попри ці зусилля, Путін ухвалив рішення розпочати повномасштабне та жорстоке вторгнення в Україну 24 лютого.

"Це було рішення однієї людини - вторгнутися до України 24 лютого. І ми могли б озирнутися назад і пошкодувати, що не зробили те чи інше, але я думаю, що треба внести ясність: Володимир Путін прийняв це рішення 24 лютого, і він єдина людина на цій планеті, яка може ухвалити рішення про припинення цієї війни сьогодні. Отже, я покладаю на нього відповідальність за розв'язання війни, і я покладаю на нього відповідальність за припинення цієї жорстокої війни", - підкреслила Донфрід.

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Топ коментарі
+18
а зелені наркомани нам про шашлики казочки розповідали ...

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03.11.2022 09:18
+17
А що робила наша Зєля щоб запобігти війні, заглядалана мир в очах ху#ла?
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03.11.2022 09:18
+15
Наша ***** запросила окупантів - роззброіла, розмінувала, дороги будувала до кордонів, привела партію колоборантів, і казала йдемо на шашлики, а всі заклики США розхітують єкономіку
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03.11.2022 09:36
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США намагалися запобігти повномасштабному вторгненню РФ

І просилася, і молилася... (с)
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03.11.2022 09:15 Відповісти
А що робила наша Зєля щоб запобігти війні, заглядалана мир в очах ху#ла?
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03.11.2022 09:18 Відповісти
Наша ***** запросила окупантів - роззброіла, розмінувала, дороги будувала до кордонів, привела партію колоборантів, і казала йдемо на шашлики, а всі заклики США розхітують єкономіку
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03.11.2022 09:36 Відповісти
Я за нього не голосував.
Я не є його представником.
То чого ж в питаєте мене?
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03.11.2022 10:05 Відповісти
Може ти за Байдена голосував і дивуєшся чому він не переконав кацапню не починати війну?
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03.11.2022 10:11 Відповісти
Чи є життя на Марсі? Хто забив Бернажу? Чому у дірках нічого немає?
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03.11.2022 10:15 Відповісти
Будувало дороги,по яких йшов потім наступ
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03.11.2022 11:13 Відповісти
Дивна дивина: зазвичай же насильника легко вмовити не робити цих поганих речей!
Хіба не так?
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03.11.2022 09:19 Відповісти
Яке відношення США має до оборони нашої країни? Чому вони мають робити те, що маємо робити ми - посилювати свою оборону і таким чином переконувати Ху#ла не нападати на Україну.
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03.11.2022 10:10 Відповісти
Викладення моєї точки зору не потребує узгодження будь з ким.
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03.11.2022 10:13 Відповісти
Виклав - змий за собою!
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03.11.2022 10:39 Відповісти
(схвально):
Ти файно обтікаєш, мені подобається!
(регоче)
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03.11.2022 10:42 Відповісти
І зелені виродки вирішили інакше: готуватися до шашликів, а не до війни
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03.11.2022 09:17 Відповісти
вони готувалися бьути гауляйтерами на 60-75% окупованої частини ВУкраїни, бо їм "какая разніца", їх все в тому влаштовувало - "велике крадівництво", замість забезпечення ЗСУ та інших мілтарних підрозділів, йшло на повну, дибільні 95-анальні серіальчики знімалися, гроші з бюджету України та від кацапів капали, квартири в мацкве і окупованому Криму куплялися !!!



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03.11.2022 09:31 Відповісти
А зелене крадівництво побудувало і розширило дорогу, яка йде з Білорусі і по якій проїжджає 3 машини в день
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03.11.2022 09:18 Відповісти
а зелені наркомани нам про шашлики казочки розповідали ...

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03.11.2022 09:18 Відповісти
Если дополнить, мол шашлыки - на майские, то пазл полностью сложится.
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03.11.2022 09:38 Відповісти
Я розумію що зелень-довбой@би та зрадники,але ж США...Соплі жували. З таким підходом не дивно,що кацапня напала.
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03.11.2022 09:18 Відповісти
а що мали зробити США по вашому ??? ввести свої війська в Європі на кацапо-український, білорусько-ууранській кордон і на адмінмежі з окупованими територіями ???
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03.11.2022 09:21 Відповісти
Достатньо було б для початку не евакуювати посольство і не поширювати панічну інформацію про то шо Україна протримається три дні. Як варіант.
Я б ще превентивно 23.02 ****** по місцях дислокації орків в ********* і парашці балістичними ракетами. Ну це якби в Америки були яйця і бажання насправді порішати це питання, а не сидіти однією сракою на двох стільцях, щоб і наче Україні типу помогать, і з шанованими бізнес-партнерами в лаптєстані типу не свариться...
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03.11.2022 09:34 Відповісти
ну так !! в усьому винуваті СШа, а на 73% інфантильного "уставшего ат вайни" народу, якого олігархи на кшталт бені к. вкупили за пустопорожні оібщянки райського життя, які змалювали в тупорилому серіальчику !!!

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03.11.2022 09:53 Відповісти
По-перше, я десь казав що у всьому винувате США чи казав що не в 73% зебілів діло які вибрали *******? Не треба оцього, я за Пороха як раз голосував, єслі шо.
По-друге, ніяких претензій ані до США, ані до інших союзників у притомних людей нема, насправді. І на тому спасибі що вони роблять, порівняно з 2014 це і так шалена підтримка, на яку 73% не дуже й заслуговують, якщо чесно.
А от по-третє - люби Боже правду! Бо, цитую назву статті "США намагалися запобігти повномасштабному вторгненню РФ". Вибачте, але з усією повагою, це трошки піар-*******. Бо виглядає як "ми дуже просили гвалтівника не робити цього, і разом з цим попереджували гвалтовану що її чекає". Дякуємо звісно, але так гвалтівника не зупинити, і це всім зрозуміло. Нажаль, гвалтована вже зайшла в перевулок, де на неї чекав гвалтівник, і назад дороги не було. Єдина можливість на той момент насправді запобігти - це в'їбать на упередження...
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03.11.2022 10:31 Відповісти
США мали дві можливості допомогти Україні уникнути цієї війни: 1) не треба було виламувати Україні руки разом з Росією зі здачею ядерної зброї і дурити українців, як папуасів Будапештським меморандумом; 2) треба було прийняти Україну в НАТО в 2008 році, чому ніщо не мішало. Кретинізм політики Західних держав привів до катастрофи в Україні.
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17.01.2023 12:58 Відповісти
США мали щось робити з моменту "Мюнхенського спіча" оскаженілого карлика. Натомість-"перезагрузка відносин"🤦
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03.11.2022 09:42 Відповісти
нам теж не дуже допомогло нас президент готував до шашликів на травневі .
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03.11.2022 09:18 Відповісти
В 2014 треба було зупиняти -- Крим Донбас забрали а Світ втерся .
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03.11.2022 09:23 Відповісти
Треба було діяти раніше, ще коли кацапи вторглись у Грузію. Але на це нікто на це не відреагував. Тож потім були Крим та Донбасс, а потім Сірія. І в цей же час будувались північні потоки та західні заводи на кацапії. І звичайно що ***** вирішило що йому все можна і нічого за це йому не буде.
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03.11.2022 09:33 Відповісти
намагалися? і пів року не надавали зброю
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03.11.2022 09:26 Відповісти
це де вам таке вповіли ??? у ********** на паРаша1/24 ??? чи на беніних, олігархічних гавнопомойка типу Г+Г, що тронслюють говномарафон ???
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03.11.2022 09:35 Відповісти
Це ми чули.Передайте АTACMS і Хаймарсів штук 50!!!
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03.11.2022 09:27 Відповісти
до амереканців ніяких притензій,мене більше цікавить чому наша влада брехала людям в очі(адже сама підтвердила що знала про вторгнення ще за довго) і не готувалася до війни і впарювала усім про майскі шашлики
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03.11.2022 09:29 Відповісти
бо пацани поговорили з клованом в омані ,а для більшого заохочення жахнули літак МАУ ,коли він там знаходився
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03.11.2022 10:48 Відповісти
Я не понимаю , в США вроде бы кухарки не управляют государством Ну там Йель закончили ,лига плюща и все такое . И не изучали логику ***** странно . ***** видит , что вы его боитесь , и делает, как хочет . Что вам мешало 22-23 февраля , объявить беспилотную зону над Украиной и взять под охрану АЭС , аэропорты , и гребли . Пусть лучше ответят , какие реальные причины , что бы он не напал . Тем более ***** считает Украину частью расии , а значит своим . И по.....уой ,что народ другой и против , когда это останавливало кремль У ***** своя имперская логика и ее надо знать , . Стыдно господа , что вы не в курсе , еще с Грузии .
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03.11.2022 09:31 Відповісти
на початку 2Світової США також довго розганяли з допомогою по лендлізу В.Британії ...
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03.11.2022 09:41 Відповісти
меркель з 2014р була на стороні путіна, а міжнародного трибуналу не буде,в рашистів є підписані документи =нової влади= зі змістом, що перевершують звернення януковича про введення в 2014р рашистських військ
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03.11.2022 09:36 Відповісти
Та ще одне питання, чому, як справа торкається України, то вмикається подвійні стандарти, . Чому в Кувейті да , а в Україні ні , чи треба перейти в іслам .
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03.11.2022 09:43 Відповісти
ні !!! треба що влада в Україні була з українців і проукраїнська, не не прокацапська, криворагульна, тупорила, злодійська з передставників "вибраної богом нації" ...
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03.11.2022 09:45 Відповісти
Потому что не тем занимались. Надо было вооружать Украину современным оружием, а не жопу путлеру лизать...
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03.11.2022 10:03 Відповісти
Тоді треба щоб до запитання "Хто вбив Кеннеді?" приєдналося - "Хто вбив *****?". А так, то все порожні балачки. Time to kill now.
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03.11.2022 10:17 Відповісти
Проблема в тому, що для США вигідно, щоб конфлікт в Україні тривав якомога довше. Арсенали США забиті зброєю, в оборонній промисловості застій. Одних бронетранспортерів М113 США наклепали- ВДУМАЙТЕСЬ!- 800000 штук (вісімдесят тисяч штук) І якщо для платників податвів у США війна в Україні- це погано, то для військово-промислового лобі США -це манна небесна: нові замовлення на нові партії зброї. Тому і поставляють зброю Україні США і Захід в цілому гомеопатичними дозами. Основний же прибуток-монополії США одержуть від продажу зброї на інших ринках іншим державам., Спрос на зброю після початку путінської агресії різко зріс. Ось такий цинічний підхід США до війни в Україні, незважаючи на словесну шелуху, яка супроводжує цей процес. По цій причині Путін для капіталістів США просто знахідка, якого треба було б видумати, якби його не існувало.
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17.01.2023 12:40 Відповісти
 
 