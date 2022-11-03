США намагалися запобігти повномасштабному вторгненню РФ, але Путін вирішив інакше, - помічниця держсекретаря США Донфрід

Сполучені Штати оприлюднили розвідувальну інформацію про підготовку Росією повномасштабного вторгнення та вели з Путіним переговори щодо "гарантій безпеки" для РФ. Але це не допомогло.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна-Україна розповіла помічниця держсекретаря США Карен Донфрід, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я була в адміністрації на той час, і я б сказала, що ми зробили низку речей, щоб спробувати запобігти цій війні. Як ви знаєте, приблизно у середині жовтня наша розвідка показувала, що президент Путін створює можливості для повномасштабного вторгнення в Україну. Тож одна річ, яку ми зробили - пролили світло на це", - розповіла Донфрід.

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Вона наголосила, США поділилися якомога більшою частиною розвідувальної інформації з союзниками та партнерами щодо підготовки російського вторгнення.

"І ми також сподівалися, що це може змінити плани Путіна. Ми також були чутливими до дипломатичної взаємодії з Росією. Я особисто представляла США в Москві в грудні минулого року, коли нам надали проєкти цих договорів (про "гарантії безпеки" для РФ, - ред.). Один був за лінією США-Росія, інший - Росія-НАТО. І ми поставилися до цього серйозно та зайнялися дипломатією навколо цих проєктів договорів. У січні росіяни запросили письмові відповіді, які ми надали", - нагадує Донфрід.

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Втім, як підкреслює помічниця держсекретаря США, попри ці зусилля, Путін ухвалив рішення розпочати повномасштабне та жорстоке вторгнення в Україну 24 лютого.

"Це було рішення однієї людини - вторгнутися до України 24 лютого. І ми могли б озирнутися назад і пошкодувати, що не зробили те чи інше, але я думаю, що треба внести ясність: Володимир Путін прийняв це рішення 24 лютого, і він єдина людина на цій планеті, яка може ухвалити рішення про припинення цієї війни сьогодні. Отже, я покладаю на нього відповідальність за розв'язання війни, і я покладаю на нього відповідальність за припинення цієї жорстокої війни", - підкреслила Донфрід.