УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3996 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 888 8
прокуратура (3634) Донецька область (7581) державна зрада (1640)

Розселяла військових РФ та допомагала окупантам: у Донецькій області викрито ще одну колаборантку

донецьк,зрада

Жінка добровільно зголосилася були "в.о. голови адміністрації с. Рубці" у тимчасово окупованому селищі Донецької області

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканці Донеччини в добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо правоохоронцям, жінка у вересні 2022 року  добровільно погодилась співпрацювати з ворогом та обійняла посаду так званої виконуючої обов’язки "голови адміністрації с. Рубці Краснолиманського району" квазіреспубліки "ДНР".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 5 років за ґратами засуджено мешканця м. Дніпро: передавав ворогу дані про переміщення ЗСУ

До її обов’язків входило розпорядження фінансовими ресурсами населеного пункту, здійснення управління у сфері ЖКГ та торгівлі, розпорядження комунальним майном, координація діяльності підприємств, а також організація розселення і надання побутової допомоги військовим РФ.

Також колаборантка, використовуючи підконтрольні загарбникам ЗМІ, через мережу Інтернет здійснювала пропагандистські акції на підтримку окупаційної адміністрації РФ та формування думки серед населення про її законність і легітимність.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ за оперативного супроводу ГВ у м. Краматорську 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині затримали двох зрадників, які прямували до столиці. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на гіляку запроданку !!!
показати весь коментар
03.11.2022 09:23 Відповісти
Чергова дуже тупа курка...
показати весь коментар
03.11.2022 09:24 Відповісти
самолет-заправщик KC-135 Stratotanker вычертил маршрут, который по форме напоминает мужской половой орган.https://charter97.org/ru/news/2022/11/3/522631/
показати весь коментар
03.11.2022 09:25 Відповісти
Конфіскувати майно і віддати тим хто потребує, а її ***** на границю підарасії... Бо в тюрмі ще годувати цю "мразь" потрібно... Тому краще голою і босою на границю.... Нехай там поміж мінами пробігає, скотиняка така.... А ще краще зробити загін з таких піщерних і нехай розбирають завали, мішають розствор і зводять стіну на ввесь кордон з ********* сусідами...
показати весь коментар
03.11.2022 09:52 Відповісти
утопить свинособачью курву!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....................................от ***** лаптестана.................
показати весь коментар
03.11.2022 09:52 Відповісти
виколіть очі і відрубайте руки-ноги
показати весь коментар
03.11.2022 10:16 Відповісти
Добре замивка зроблена,зовсім свинячу пику не розпізнати)))
Треба вже якісь петиції ініціювати по колоборантам,бо вже наші рідненькі суди напевно ведуть розрахунки вартості лояльності
показати весь коментар
03.11.2022 11:08 Відповісти
Вместо зарисовывания этих мерзких харь,разместить в каждом н.п.стенды "Их разыскивает СБУ",как было в милицейском прошлом..Не исключено, что кого-то опознают и в порядке инициативы устранят,не доверяя нашим гуманным судам
показати весь коментар
03.11.2022 15:37 Відповісти
 
 