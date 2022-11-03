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Понад 826 дітей зазнали поранень внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну

діти

Більш ніж 1255 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 3 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 826.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 420, Харківській - 263, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській – 31. 1 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Ізюм Харківської області поранено 14-річного хлопця.", - йдеться в повідомленні.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Також читайте: Окупанти з 24 лютого вивезли на територію Росії близько 10 тисяч українських дітей

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Сходили на шашликі, ***
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03.11.2022 09:39 Відповісти
вчера интервью Кривоноса слушал, там вроде за август, говорил о сотнях тысяч погибших, а опис гейпрокурвора видать имеет кого-то в извращенном понятии. так если вы не документируете, то это не значит что статистика ваша типо как на деревню упала бомба, а ванька вылез з бутылкой и стаканом, но стакан в кармане, а бутылка понятно где и тянет Васю, то это не значит что только вася ранен со всей деревни, морально, закуска же осталась в эпицентре.
Так и тут - потом ООН кричит за рашки деньги - да все неплохо, всего то там 800 детей, геи из Описа сказали, официально, чо
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03.11.2022 09:45 Відповісти
 
 