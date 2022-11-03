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обстріл (27098) Запорізька область (3362)

Минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

область,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Щербаки, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Кам'янське, Григорівка, Чарівне, Преображенка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Дорожнянка, Новоданилівка, Темирівка, Залізничне, Оріхів, Малі Щербаки, Степове. Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 157 осіб, з них 25 - діти.

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