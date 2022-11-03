УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4034 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 486 25
Генштаб ЗС (6075) ліквідація (3523)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 74 000 осіб (+730 за добу), 1 442 БПЛА, 2 734 танки, 1 755 артсистем, 5 552 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 74 тис. осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу 74 000 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків - 2734 (+20) од,
  • бойових броньованих машин - 5552 (+27) од,
  • артилерійських систем - 1755 (+22) од,
  • РСЗВ - 390 (+3) од,
  • засоби ППО - 198 (+0) од,
  • літаків - 277 (+0) од,
  • гелікоптерів - 258 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1442 (+4),
  • крилаті ракети - 397 (+0),
  • кораблі - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4162 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 155 (+1).

Дані уточнюються.

Дивіться: Останній політ ворожого танкіста після влучання у його бронемашину артилерійського снаряду. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 74 000 осіб (+730 за добу), 1 442 БПЛА, 2 734 танки, 1 755 артсистем, 5 552 броньовані машини 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Ці цифри помічені кровью захисників, зруйнованим житлом,горем і ранами. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
03.11.2022 10:34
+28
Дякуємо ЗСУ !!! Слава Україні !!!
показати весь коментар
03.11.2022 10:29
+21
Тільки це не завдяки Зе, а скоріше всупереч
показати весь коментар
03.11.2022 10:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо ЗСУ !!! Слава Україні !!!
показати весь коментар
03.11.2022 10:29 Відповісти
Тільки це не завдяки Зе, а скоріше всупереч
показати весь коментар
03.11.2022 10:30 Відповісти
Ці цифри помічені кровью захисників, зруйнованим житлом,горем і ранами. Тримайтесь і бережіть себе
показати весь коментар
03.11.2022 10:34 Відповісти
мясокомбинат, блин...
показати весь коментар
03.11.2022 10:45 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
03.11.2022 10:45 Відповісти
шось я не зовсім зрозумів...
чмобікам видали не лише автомати і ******* каски, а й арту і бронетехніку?
показати весь коментар
03.11.2022 10:50 Відповісти
ні... це ще залишки того, що зайшло до чмобіків )))
показати весь коментар
03.11.2022 11:34 Відповісти
Війна почалась 74 тищі орків тому.
показати весь коментар
03.11.2022 10:53 Відповісти
з 14-го більше
показати весь коментар
03.11.2022 10:55 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2022 10:56 Відповісти
О!, трошки ворожої арти облікували...
показати весь коментар
03.11.2022 10:58 Відповісти
выходит (грубо) убитых-покалеченых кацапов - полк в сутки
показати весь коментар
03.11.2022 11:02 Відповісти
Много или мало почти 75 тысяч убитых, еще сюда следует добавить раненых, покалеченных, уже позднее умерших в госпиталях, тех, кто в плену, без вести пропавших. В общем, это около 250 тысяч. Если этих кацапов похоронить на расстоянии одного метра друг от друга, этими убитыми можно опоясать Москву с пригородами. И конца всему этому не видно. Их будут и дальше убивать, и Путин дальше будет гнать их на смерть, пока ВСУ не свернет ему шею.
показати весь коментар
03.11.2022 11:07 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2022 11:37 Відповісти
Супер,ото намолотили техніки наші хлопці!!!!
показати весь коментар
03.11.2022 12:08 Відповісти
Техніка "болить" кацапам більше, ніж знищений особовий склад. Особливо приємно дивитись на втрати кацапської артилерії. Останнім часом непогані числа по арті.
показати весь коментар
03.11.2022 12:14 Відповісти
Хмырь мавзолейный мочит в сортире сам себя...,начал красиво...,с подлодки Курск...
Кстати зимняя война дохлого Сссра против Финляндии для Сралина закончилась в марте 1940 года трагически...,зато Карельский перешеек стал советским дерьмом...,документальный фильм по этому случаю снял рабSянский журналист Кирилл Набутов...под названием "Тайны финской войны"...
Позорище...
показати весь коментар
03.11.2022 11:39 Відповісти
Обьясните мне пожалуйста относительно ракет.
Каждый день я слышу, что мы сбиваем 70-80 % всех ракет. А в сводке от минобороны каждый день сбитых ракет 0. Это как?
показати весь коментар
03.11.2022 11:46 Відповісти
Не кожен день вони можуть запускали по 50 ракет крилатих. Пускають раз на 5 днів. Дивіться зведення за вівторок цього тижня. Бо нема в них ні ракет багато, ні спеціалістів для їх програмування. От і вимушені раз на тиждень.
показати весь коментар
04.11.2022 07:04 Відповісти
На день ракетних військ і артилерії - 25 знищенної ворожої ствольної і РСЗВ арти супер !!!
показати весь коментар
03.11.2022 12:19 Відповісти
За останні три доби 2180 штук ліквідовано. У середньому 726 цілих та 67 сотих кацапа на день.. Дуже добрий показник.
показати весь коментар
03.11.2022 12:28 Відповісти
67 сотих - це ноги, ботинки, череп та позвоночник расейського пілота гвинтокрила в Херсонській оласті пару діб тому.
показати весь коментар
03.11.2022 12:43 Відповісти
0.33 чмобика десь ще гуляють.😂
показати весь коментар
03.11.2022 13:01 Відповісти
То другий пілот. Там лише обвуглені фрагменти котла /головою називати цинічно та недоречно/. Все сходиться.
показати весь коментар
03.11.2022 13:09 Відповісти
 
 