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зерно (3092) МЗС (4023) ООН (3272) путін (23325) росія (63594) Туреччина (3431) Ердоган (901) Гутерріш Антоніу (383) Ніколенко Олег (365)

МЗС спростувало заяву Путіна про "гарантії" від України в рамках зернової угоди

путін

Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань в рамках зернової угоди. Росія повернулася до участі в угоді завдяки дипломатії Генсека ООН та президента Туреччини.

Про це пише у фейсбуці речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Владімір Путін заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною "гарантій" про невикористання зернового коридору в військових цілях. Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди", - зауважив Ніколенко.

Він нагадав, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку.

Читайте: Росія відновлює участь у "зерновій ініціативі", бо отримала "письмові гарантії від України", – Міноборони РФ

"Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала", - зазначив Ніколенко.

Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, додав речник.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат", - додав Ніколенко.

Також читайте: Путін вистрілив собі в ногу, коли вирішив вийти із "зернової угоди", - глава МЗС Великої Британії Клеверлі

Автор: 
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Топ коментарі
+26
Какие гарантии этому ублюдку? Боже какое позорище. Жил же упырь спокойно, и никто не знал о его позоре.. что армии нет, все разворовано, а есть стадо ублюдочных марадерови насильников. А теперь , когда в табло дали, пустил сопли, больше не стреляйте. Тьфу , чмо обоссанное с чемоданом фекальным.
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03.11.2022 10:40
+18
Заява хороша. Для підтвердження цієї заяви потрібно ще разок ї…….банути по Ватостополю
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03.11.2022 10:40
+16
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03.11.2022 11:29
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Побачемо по діях зеленої влади !
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03.11.2022 10:37 Відповісти
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03.11.2022 11:29 Відповісти
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03.11.2022 14:52 Відповісти
)(уйлу ніхто нічого не гарантував ...
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03.11.2022 10:40 Відповісти
СМИ: Российский флаг, который висел над зданием областной администрации Херсона, пропал.
Также исчезли блокпосты РФ в Чернобаевке и Степановке.
К чему бы это?
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03.11.2022 11:11 Відповісти
То що серіал "Чорнобаївка" закрили?
Шкода, хороший був
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03.11.2022 13:25 Відповісти
"К дождю", наверное!
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03.11.2022 14:36 Відповісти
К какому "дождю", дожди бывают разные.. )
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03.11.2022 14:43 Відповісти
"Градовому"… Або й "Хаймерсовому"!…
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03.11.2022 14:49 Відповісти
Ну, всё очень даже может быть.. )
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03.11.2022 14:59 Відповісти
Заява хороша. Для підтвердження цієї заяви потрібно ще разок ї…….банути по Ватостополю
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03.11.2022 10:40 Відповісти
Какие гарантии этому ублюдку? Боже какое позорище. Жил же упырь спокойно, и никто не знал о его позоре.. что армии нет, все разворовано, а есть стадо ублюдочных марадерови насильников. А теперь , когда в табло дали, пустил сопли, больше не стреляйте. Тьфу , чмо обоссанное с чемоданом фекальным.
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03.11.2022 10:40 Відповісти
Для возобновления Зернового соглашения российская сторона ещё потребовала от Украины "обеспечения гарантий безопасности Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота"? )
Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
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03.11.2022 11:13 Відповісти
І зелені на це пішли? Подивемося з часом.
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03.11.2022 11:53 Відповісти
(плюет в морду)
- Мы придержив..
(расторгает договор)
- Мы так и знали
-("пролонгирует" договор)
- Мы как раз вот и думали почему партнери, которые нас бомбят, взяли паузу?
- Ну ладно, опять буду играться(минирует акваторию)
- Мы вот.., да нам пофиг, Эритрея вот, скажет что это ... не, это Сомали скажет что пиратствующие силы бушуют в окватории там где авианосцев вытеснил приземноморский плот(звонит в москву - я правильно сказал?)(Эрдоган тут уже не удержился от ржаки и поддержал с ржаньем, нашего Ермачка) - да, мы отправляем зерновозы, и шо?
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03.11.2022 10:44 Відповісти
***** знатно обісралося "вийшовши" з угоди...
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03.11.2022 10:45 Відповісти
аххаха. Эрдоган наехал на путина.
путину пришлось рассказывать, что Украина ему какие-то гарантии дала, чтобы он вновь разблокировал коридор.
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03.11.2022 11:03 Відповісти
Эрдоган опустил плешивого по полному тарифу....🤣не хочешь уходи,кто тебя держит...мавзолейный тупой гарант идиот... Шариков 🦍,,Сэр..😛
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03.11.2022 11:03 Відповісти
Марго Симоньян звонит путлеру..
Ваван бандюкан,что ж ты так жидко СкреПОНОС применил,нас всех Шалавьево-Сукбееаское пропагандонство подставил,я ж обещала быдлу Мавзолейному Киев взять за два дня...
Извини Маргоша...,танков нет,самолётов нет,ничего нет...остался один патрон...
Застрелись ваван,и бросила трубку...🤣
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03.11.2022 11:10 Відповісти
Бліда бункерна воша, в черговий раз, обісралась. Турки внаглу дали оркам посмоктати "камхвету тузік очень вкусний".
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03.11.2022 11:19 Відповісти
Там, ще мова йшла, про українські порти, про їх невикористання у війні проти РФ. Кулєба це не. Прокоментував. Тобто ми відмовились від морської боротьби, а угоду РФ і інших?
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03.11.2022 12:01 Відповісти
https://focus.ua/opinions/535368-rossiya-zlit-ameriku-krupneyshiy-v-mire-avianosec-ssha-napravlyaetsya-v-evropu-foto
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03.11.2022 12:31 Відповісти
Україна не брала на себе жодних нових зобов'язань
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Так про новые никто и не говорит.
Скорее всего ОП письменно подтвердил, что будут выполнять старые, уже ранее принятые обязательства.
А что там " в старых" конкретно написано, никто из нас не знает.
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03.11.2022 12:37 Відповісти
прозорість "влади", блін!
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03.11.2022 14:48 Відповісти
одна гарантия зеленкой лоб.
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03.11.2022 14:17 Відповісти
Там пдворотнього вована ще макнули в дерьмо в Сочах., хотів азерв н......ти, ласту тягнув за божественних комедіантів з Єревана. Але не зрослося, не хіхікає на чемодан-горшку.
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03.11.2022 17:13 Відповісти
 
 