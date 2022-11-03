МЗС спростувало заяву Путіна про "гарантії" від України в рамках зернової угоди
Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань в рамках зернової угоди. Росія повернулася до участі в угоді завдяки дипломатії Генсека ООН та президента Туреччини.
Про це пише у фейсбуці речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Владімір Путін заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною "гарантій" про невикористання зернового коридору в військових цілях. Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди", - зауважив Ніколенко.
Він нагадав, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку.
"Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала", - зазначив Ніколенко.
Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, додав речник.
"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат", - додав Ніколенко.
Будь ласка, зачекайте...
Также исчезли блокпосты РФ в Чернобаевке и Степановке.
К чему бы это?
Шкода, хороший був
Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота"? )
Это то же самое если бы Гитлер во время 2МВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным больше не будем".. ))
- Мы придержив..
(расторгает договор)
- Мы так и знали
-("пролонгирует" договор)
- Мы как раз вот и думали почему партнери, которые нас бомбят, взяли паузу?
- Ну ладно, опять буду играться(минирует акваторию)
- Мы вот.., да нам пофиг, Эритрея вот, скажет что это ... не, это Сомали скажет что пиратствующие силы бушуют в окватории там где авианосцев вытеснил приземноморский плот(звонит в москву - я правильно сказал?)(Эрдоган тут уже не удержился от ржаки и поддержал с ржаньем, нашего Ермачка) - да, мы отправляем зерновозы, и шо?
путину пришлось рассказывать, что Украина ему какие-то гарантии дала, чтобы он вновь разблокировал коридор.
Ваван бандюкан,что ж ты так жидко СкреПОНОС применил,нас всех Шалавьево-Сукбееаское пропагандонство подставил,я ж обещала быдлу Мавзолейному Киев взять за два дня...
Извини Маргоша...,танков нет,самолётов нет,ничего нет...остался один патрон...
Застрелись ваван,и бросила трубку...🤣
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Так про новые никто и не говорит.
Скорее всего ОП письменно подтвердил, что будут выполнять старые, уже ранее принятые обязательства.
А что там " в старых" конкретно написано, никто из нас не знает.