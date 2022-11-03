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Миколаївська область (2207) обстріл (27098) Кім Віталій (468)

Вранці окупанти завдали ударів по околицях Інгульської громади на Миколаївщині, тривають обстріли Березнегуватської

нацполіція,миколаївщина

За минулу добу ворог кілька разів обстріляв Миколаївщину, пошкоджені трансформаторна підстанція та водонапірна башта. Аварійно-ремонтні роботи з відновлення електропостачання були оперативно проведені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За його словами, 2 листопада, орієнтовно о 13:30 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Шевченківської громади Миколаївського району пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства, трансформаторну підстанцію, водонапірну башту, електроопори. Аварійно-ремонтні роботи по відновленню електропостачання були оперативно проведені. Постраждалих немає.

Також вчора з 21:00 до 22:00 зафіксовано обстріли Широківської громади. Внаслідок чого зруйновано один житловий будинок. Постраждалих немає.

"Сьогодні, 3 листопада, з 03:50 до 04:45 обстрілів зазнали околиці Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - зазначив голова ОВА.

Повідомляється також, що у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.11.2022 10:41 Відповісти
 
 