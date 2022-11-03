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поранення (2777) смерть (6709) Тимошенко Кирило (558)

За минулу добу Росія вбила 10 цивільних, 16 - поранені, - ОП. ІНФОГРАФІКА

За даними обласних військових адміністрацій, за минулу добу в Україні загинули 10 мирних мешканців. Ще 16 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор НЕТ.

"Донецька область - 8 загиблих (у т.ч. виявлено 4 вбитих раніше), 5 поранених. Харківська область - 2 загиблих (у т.ч. 1 на міні), 7 поранених (у т.ч. 1 на міні). Херсонська область - 4 поранених", - йдеться в повідомленні. 

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За минулу добу Росія вбила 10 цивільних, 16 - поранені, - ОП 01

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почему диктатура опасна?
ну вот - ублюдку и так все равно что в Ичкерии натворил, вот и продолжает, спасиб* Обамка.
перегрузка, ублюдок.
так что теперь опять - взрастили Китай и разруливать не получится. Арахам.и.я, привет, ... ну например - гнида., с паспортом
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03.11.2022 11:01 Відповісти
А ему приглашение в Индонезию на двадцатку. Мир , ты что трахнулся?
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03.11.2022 11:19 Відповісти
 
 