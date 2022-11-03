За минулу добу Росія вбила 10 цивільних, 16 - поранені, - ОП. ІНФОГРАФІКА

За даними обласних військових адміністрацій, за минулу добу в Україні загинули 10 мирних мешканців. Ще 16 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор НЕТ.

"Донецька область - 8 загиблих (у т.ч. виявлено 4 вбитих раніше), 5 поранених. Харківська область - 2 загиблих (у т.ч. 1 на міні), 7 поранених (у т.ч. 1 на міні). Херсонська область - 4 поранених", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вбили понад 40 журналістів від початку повномасштабного вторгнення, - НСЖУ