За минулу добу Росія вбила 10 цивільних, 16 - поранені, - ОП. ІНФОГРАФІКА
За даними обласних військових адміністрацій, за минулу добу в Україні загинули 10 мирних мешканців. Ще 16 осіб зазнали поранень.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор НЕТ.
"Донецька область - 8 загиблих (у т.ч. виявлено 4 вбитих раніше), 5 поранених. Харківська область - 2 загиблих (у т.ч. 1 на міні), 7 поранених (у т.ч. 1 на міні). Херсонська область - 4 поранених", - йдеться в повідомленні.
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ну вот - ублюдку и так все равно что в Ичкерии натворил, вот и продолжает, спасиб* Обамка.
перегрузка, ублюдок.
так что теперь опять - взрастили Китай и разруливать не получится. Арахам.и.я, привет, ... ну например - гнида., с паспортом