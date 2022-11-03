Захід не передає системи Patriot, оскільки Україна ще не повністю сумісна із системою НАТО, - "слуга народа" Чернєв
ЗРК Patriot поки що не передають України. Складність полягає в тому, що вона інтегрується в загальну систему безпеки країни зі супутниковим зв’язком.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, "слуга народу" Єгор Чернєв.
"Чому нам не передається найсучасніша зброя. Наприклад, системи Patriot. Хоча не скажу, що вона найсучасніша, але там є свої особливості. Вони полягають в тому, що це не одна машина, чи дві, чи три приїхали - і вони тут автономно працюють. Ні, це система, яка інтегрується в загальну систему безпеки країни зі супутниковим зв’язком, з алгоритмами співпраці з наземними станціями, з розвідданими і так далі", - пояснив парламентар.
За словами Чернєва, основне питання полягає ще і в тому, що Україна поки що не є членом НАТО.
"Наприклад, Польща та інші країни-члени Альянсу можуть технічно підтягнутися, навчитися, зробити, інтегрувати і так далі, тому що включені в загальну систему. Щодо нас поки що гарантувати 100% сумісність важко. Ми рухаємося в цьому напрямку", - додав народний депутат.
Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим для Цензор.НЕТ читайте тут.
Головне призначення ЗРК Patriot - прикриття військово-морських та військово-повітряних баз, а також великих адміністративно-промислових центрів від можливих засобів повітряного нападу. Комплекс здатний одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а потім безперервно супроводжувати вісім з них. А потім випускати та наводити на кожну з цих восьми цілей до трьох ракет.
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Мовчав би краще той чудньов, може за розумного зійшов би.
Гавнюк. Піарщик.
Або їхні Абрамси! Якщо наші за місяць освоюють самохідні гармати, ту ж німецьку Панцергаубіц2000, то яка там особлива складність для танкістів з Абрамсом? Хіба що одиниці вимірювання в футах та милях.