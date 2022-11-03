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Захід не передає системи Patriot, оскільки Україна ще не повністю сумісна із системою НАТО, - "слуга народа" Чернєв

сша,патриот,patriot

ЗРК Patriot поки що не передають України. Складність полягає в тому, що вона інтегрується в загальну систему безпеки країни зі супутниковим зв’язком.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, "слуга народу" Єгор Чернєв.

"Чому нам не передається найсучасніша зброя. Наприклад, системи Patriot. Хоча не скажу, що вона найсучасніша, але там є свої особливості. Вони полягають в тому, що це не одна машина, чи дві, чи три приїхали - і вони тут автономно працюють. Ні, це система, яка інтегрується в загальну систему безпеки країни зі супутниковим зв’язком, з алгоритмами співпраці з наземними станціями, з розвідданими і так далі", - пояснив парламентар.

За словами Чернєва, основне питання полягає ще і в тому, що Україна поки що не є членом НАТО.

"Наприклад, Польща та інші країни-члени Альянсу можуть технічно підтягнутися, навчитися, зробити, інтегрувати і так далі, тому що включені в загальну систему. Щодо нас поки що гарантувати 100% сумісність важко. Ми рухаємося в цьому напрямку", - додав народний депутат.

Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим для Цензор.НЕТ читайте тут.

Головне призначення ЗРК Patriot - прикриття військово-морських та військово-повітряних баз, а також великих адміністративно-промислових центрів від можливих засобів повітряного нападу. Комплекс здатний одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а потім безперервно супроводжувати вісім з них. А потім випускати та наводити на кожну з цих восьми цілей до трьох ракет.

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Автор: 
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Топ коментарі
+11
Та да! Польща сумісна, бо там нема Кірюші Тімошенкі, який мародерить подаровані ЗСУ автомобілі. І нема бородатої дупи Лєщенка, якиц будучи причетним до владних структур не лише захищаж Кірюху, а запевняє, що інакше й бути не може. Напевне Щахід це теж бачить. Тому Чєрньов робить те ж, що і бородата дупа Лєщєнка, тільки не так цинічно.
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03.11.2022 11:41
+7
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03.11.2022 11:30
+6
"Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
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03.11.2022 11:24
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"Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
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03.11.2022 11:24 Відповісти
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03.11.2022 11:30 Відповісти
кТмш - ПНХ!
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03.11.2022 11:26 Відповісти
Катар Кувейт Южная Корея (похоже что и Саудиты) тоже в НАТО? что несет эта зеленая выскочка?
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03.11.2022 11:28 Відповісти
Смотрю наши политиканы активно осваивают новую для своего пиара тему : обсуждения западного оружия для ВСУ. А что же вы хоспода и мамзели сделали для нашего вооружения за последние лет эдак 20?
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03.11.2022 11:29 Відповісти
Чернев выступил основным автором законопроекта о коллаборационизме № 5143, № 5144. Законопроект предусматривает наказание за публичное отрицание российской агрессии, работу в органах власти Народных республик Донбасса и участие в военизированных формированиях этих республик и т. н."страны-агрессора". Законопроект был разработан совместно с Рухом Ветеранов Украины, Нацкорпусом, Азовом, Информнапалмом.
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03.11.2022 11:36 Відповісти
ППО треба -- бо в них ше ракет як в дурного пукалок .
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03.11.2022 11:33 Відповісти
🤣🤣🤣 так, надо орків ловити на крючок
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03.11.2022 11:38 Відповісти
Так 🤣🤣🤣
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03.11.2022 11:50 Відповісти
Та да! Польща сумісна, бо там нема Кірюші Тімошенкі, який мародерить подаровані ЗСУ автомобілі. І нема бородатої дупи Лєщенка, якиц будучи причетним до владних структур не лише захищаж Кірюху, а запевняє, що інакше й бути не може. Напевне Щахід це теж бачить. Тому Чєрньов робить те ж, що і бородата дупа Лєщєнка, тільки не так цинічно.
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03.11.2022 11:41 Відповісти
Несумісність з НАТО полягає в тому, що парламентська більшість в Верховній Раді це "слуги народа" і ОПЖЗ (чи в куди ті опжз перефарбувалися).

Мовчав би краще той чудньов, може за розумного зійшов би.
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03.11.2022 11:43 Відповісти
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03.11.2022 11:49 Відповісти
Чернєв Єгор ти типо воював у ..... Визволитель.
Гавнюк. Піарщик.
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03.11.2022 11:52 Відповісти
Я не проти новітніх засобів ППО. Але це як змагання боксерів на рингу: У нокдаун і нокаут піде не той, що лише захищається! Тож необхідно міркувати рівною мірою й про ефективну наступальну зброю, яка дістане ворога як подалі в "широкой стране его родной". Харків - друге місто в Україні, одне з найпотерпілішіх від обстрілів орок. То гарненько слід налякати й друге місто раші" Та й ленін готовий вийти з мавзолею та з цікавістю поглянути руїни гуму (як відповідь на атаки на Київ).
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03.11.2022 11:55 Відповісти
Дивився недавно відео про академію ВПС США. В одному з епізодів показали, як тендітна, зовсім юна дівчина керує винищувачем Ф-16. Невже наші досвідчені пілоти не змогли б за пару місяців освоїти.
Або їхні Абрамси! Якщо наші за місяць освоюють самохідні гармати, ту ж німецьку Панцергаубіц2000, то яка там особлива складність для танкістів з Абрамсом? Хіба що одиниці вимірювання в футах та милях.
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03.11.2022 11:57 Відповісти
А хто це? Чого він раптом розкрив зелений п,,@дак і став єкпердом? Може про це взагалі треба мовчати і не пи@ти ?
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03.11.2022 12:17 Відповісти
а что это за чамло... оно хоть в чем разбирается?
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03.11.2022 12:39 Відповісти
 
 