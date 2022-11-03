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Конгрес США (1202) допомога (7890) США (21024) Чернєв (122)

Республіканці не планують згортати програму допомоги Україні, а лише хочуть її краще контролювати, - "слуга народа" Чернєв

конгресс

Республіканці вважають, що адміністрація нинішнього президента не справляється з контролем за озброєнням.

Про це повідомив голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, "слуга народу" Єгор Чернєв в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"5 листопада відбудуться вибори у Сполучених Штатах. І попри двопартійну підтримку України – і це є дуже важливо - все одно є питання, які є елементами політичної боротьби за крісла в Конгресі або Сенаті. Позиція республіканців - не про те, що потрібно згорнути програму допомоги, а про те, що потрібно краще контролювати. Питання вони ставлять таким чином, що, мовляв, проблема не в Україні, якій 100% потрібно допомагати", - розповів нардеп.

За словами Чернєва, республіканці вважають, що адміністрація нинішнього президента не справляється з контролем за озброєнням.

"А отже - не справляється з контролем за використанням коштів платників податків у Сполучених Штатах. Саме через це зараз перед виборами, 3 дні тому американська сторона заявила про те, що буде окрема комісія, яка контролюватиме всі ці постачання", - додав він.

Також, додав Чернєв, Україна з самого початку пропонувала представникам і Сполучених Штатів, і Британії, щоб вони виділили конкретних людей, які матимуть доступ до всієї інформації, до всього того озброєння, яке передається.

"Британія таких людей виділила. Сполучені Штати, з міркувань безпеки, я так розумію, якийсь час не виділяли. Зараз ми максимально відкриваємо, показуємо, запрошуємо партнерів до співпраці, а також інтегруємо натівські системи обліку. Тобто я думаю, що це більше політичний аспект цієї проблеми". - підсумував він.

Повне інтерв'ю з народним депутатом "Слуги народу" Єгором Чернєвим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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Топ коментарі
+9
Республіканці в захваті від Єрмака та Бені. Вони бажають привезти їх в США.
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03.11.2022 12:01
+9
Та вас ,підарів , треба на ланцюгу постійно тримати,а не просто контролювати.
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03.11.2022 12:10
+8
Українці також за контроль зі сторони США та інших союзників над єрмаками.
Це тільки малоросам-вкраїнчикам какая_разніца скільки крадують їхні вожді-наперсточники.
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03.11.2022 12:10
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Республіканці в захваті від Єрмака та Бені. Вони бажають привезти їх в США.
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03.11.2022 12:01 Відповісти
Шось даєте -- присилаите своіх -- а то потім то зброя гуляє по Європі то гроші поділили .
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03.11.2022 12:08 Відповісти
Українці також за контроль зі сторони США та інших союзників над єрмаками.
Це тільки малоросам-вкраїнчикам какая_разніца скільки крадують їхні вожді-наперсточники.
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03.11.2022 12:10 Відповісти
контроль і закон бо такі як тимошенко порахують що зброї із США забагато для ВСУ і пустять на продаж по світу.
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03.11.2022 14:36 Відповісти
Та вас ,підарів , треба на ланцюгу постійно тримати,а не просто контролювати.
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03.11.2022 12:10 Відповісти
Більш за те, з літа вже йде впровадження відповідних американських систем обліку та контролю.
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03.11.2022 12:16 Відповісти
і це не щось окремо вигадане для нас, це в рамках підтягування до стандартів нато і інтеграцій із стандартними натівськими системами логістики
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03.11.2022 12:18 Відповісти
"...не планують..." - хто саме? трамп?-> путінська подружка
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03.11.2022 12:49 Відповісти
Зелені, пуйло та підпуйловські трампосранці дують в одну дудку, щоб послабити нашу Армію. Раз вони в унісон обвинувачують демократів, значить все йде як треба. А загули підпуйловники, бо Байден вирішив посилити контроль. А тут вибори незабаром.
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03.11.2022 13:40 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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03.11.2022 14:29 Відповісти
не треба сподіватися на краще.

треба сподіватися на гірше і тоді будемо готові у разі чого.

через півтора роки трамп зробить з нами те саме що зробив з афганістаном - кине.

оце найгірше.
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03.11.2022 22:09 Відповісти
 
 