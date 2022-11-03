Республіканці не планують згортати програму допомоги Україні, а лише хочуть її краще контролювати, - "слуга народа" Чернєв

Республіканці вважають, що адміністрація нинішнього президента не справляється з контролем за озброєнням.

Про це повідомив голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, "слуга народу" Єгор Чернєв в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"5 листопада відбудуться вибори у Сполучених Штатах. І попри двопартійну підтримку України – і це є дуже важливо - все одно є питання, які є елементами політичної боротьби за крісла в Конгресі або Сенаті. Позиція республіканців - не про те, що потрібно згорнути програму допомоги, а про те, що потрібно краще контролювати. Питання вони ставлять таким чином, що, мовляв, проблема не в Україні, якій 100% потрібно допомагати", - розповів нардеп.

За словами Чернєва, республіканці вважають, що адміністрація нинішнього президента не справляється з контролем за озброєнням.

"А отже - не справляється з контролем за використанням коштів платників податків у Сполучених Штатах. Саме через це зараз перед виборами, 3 дні тому американська сторона заявила про те, що буде окрема комісія, яка контролюватиме всі ці постачання", - додав він.

Також, додав Чернєв, Україна з самого початку пропонувала представникам і Сполучених Штатів, і Британії, щоб вони виділили конкретних людей, які матимуть доступ до всієї інформації, до всього того озброєння, яке передається.

"Британія таких людей виділила. Сполучені Штати, з міркувань безпеки, я так розумію, якийсь час не виділяли. Зараз ми максимально відкриваємо, показуємо, запрошуємо партнерів до співпраці, а також інтегруємо натівські системи обліку. Тобто я думаю, що це більше політичний аспект цієї проблеми". - підсумував він.

Повне інтерв'ю з народним депутатом "Слуги народу" Єгором Чернєвим для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Результати виборів до Конгресу США не вплинуть на підтримку України, - Блінкен