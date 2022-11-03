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Данілов (1259) росія (63594)

Кремль у стадії втрати контролю, влада переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, - Данілов

путін

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада в РФ переходить до рук кримінально-терористичного угруповання.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль в стадії втрати контролю. Влада на рф стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам. рф перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація", - наголосив він.

Читайте: Данілов - Медведєву: "Погроза й застосування ядерної зброї РФ - це акт суїциду"

Автор: 
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Топ коментарі
+21
А раньше власть там была не у криминально-террористических группировок? На московии даже не заметят ничего
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03.11.2022 11:45
+14
В натовп зельоних плюнь, і потрапиш в експерда.
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03.11.2022 11:44
+8
Тут стоило бы вспомнить черчиллевскую характеристику советской победы в войне:
- "Они победили, но такой ценой, что победа стала неотличима от поражения".
Вот то же самое примерно и происходит сейчас - обезумевший параноик-"вождь" давит своих генералов, а генералы пачками бросают на смерть солдат.
Война 41- 45-го стала причиной развала СССР
Война 2022-го со 100%-й гарантией приведет к развалу РФ.
Хотя, согласен, Украине от этого не легче.
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03.11.2022 11:58
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Авторитети поставлят Кремль на ножі ? .
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03.11.2022 11:43 Відповісти
В натовп зельоних плюнь, і потрапиш в експерда.
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03.11.2022 11:44 Відповісти
А раньше власть там была не у криминально-террористических группировок? На московии даже не заметят ничего
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03.11.2022 11:45 Відповісти
Данилов відбілює путіна, мовби він був хорошим. Що у нього в голові?
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03.11.2022 13:18 Відповісти
Данилов уже в Гайдая превратился? Просто для примера: эта террористично-криминальная группировка под Бахмутом всё-таки постепенно продавливает наши войска, с большими потерями для себя, но ломится вперёд с перспективой разрушения ещё одного 100 тысячника. При этом и мы несём неслабые потери, да и о парламентском "расследовании" по вагнеровцам уже все похоже забыли. То есть справляется с поставленной ей задачей, пока наши болтуны, за деньги налогоплатильщиков, начинают тонуть в теме переворотов-заговоров и прочей околоподобной ерунды
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03.11.2022 11:47 Відповісти
Тут стоило бы вспомнить черчиллевскую характеристику советской победы в войне:
- "Они победили, но такой ценой, что победа стала неотличима от поражения".
Вот то же самое примерно и происходит сейчас - обезумевший параноик-"вождь" давит своих генералов, а генералы пачками бросают на смерть солдат.
Война 41- 45-го стала причиной развала СССР
Война 2022-го со 100%-й гарантией приведет к развалу РФ.
Хотя, согласен, Украине от этого не легче.
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03.11.2022 11:58 Відповісти
Тоже правильно, но Совок после 1945-го ещё 45 лет компостировал мозги и своему населению и Европе со Штатами на пару. Средств, которые могли пойти на своё развития, Западный мир на противостояние с Совком потратил очень много. Поэтому нам надо пытаться минимизировать свои потери и думать о своей военной промышленности и об экономике во время в целом, а не заниматься традиционной демагогией и ждать позавчерашнего дня, надеясь на перевороты. Там кстати ещё неизвестно кто придёт после бункерного
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03.11.2022 12:05 Відповісти
Але ж з 1941 по 1945 роки США підтримували СРСР, в тому числі й промисловим обладнанням. Також було вивезене промислове обладнання з окупованої Німеччини. Це дозволило технологічно переозброїти радянську промисловість. А зараз хто надасть допомогу? Іран і Північна Корея?
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03.11.2022 12:13 Відповісти
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03.11.2022 11:48 Відповісти
Славабогу що у нас не так!
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03.11.2022 11:50 Відповісти
А хутін хитрий ліс - йому вигодно віддати владу і зробити вигляд , що він не до чого в тій війні .
поіде собі жити на острова з мільярдами , а в Гаагу попадет пригожин и кадиров
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03.11.2022 11:56 Відповісти
Для чого публікувати цього Гамнілова, цей Гамнілов постійно якусь хрень несе.
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03.11.2022 11:57 Відповісти
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03.11.2022 11:58 Відповісти
Влада на раSSії стрімко НЕ переходить до рук кримінально-терористичного угрупування ...

там влада ВЖЕ давно в руках кримінально-терористичного угрупування....
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03.11.2022 11:58 Відповісти
вєтєрінар, а хто такі дєрьмак, татаров, агрохламідія, абдрістовічь, на кого вони працюють ?
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03.11.2022 12:03 Відповісти
на себе
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03.11.2022 12:23 Відповісти
Хто цей мужик, він обирався громадянами, якій у нього фах?
Бо таке балакуче майже експерт по всіх напрямках як і шеф.
Вчора ми граємо пенисом на піаніно, потім размінуемо Чонгар, відпускаемо лютих ворогів вагнеровців, проти НАТО, та бажаємо здатися пукину..
И тут опа, ми перевзулися, стаємо патріотами та маємо на все що завгодно "експертну" думку
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03.11.2022 12:30 Відповісти
Начебто до зараз влада в руках якогось іншого угрупування була...
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03.11.2022 12:37 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! На днях президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеосвязи с руководством силового блока. Инициировал совещание секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Темой обсуждения стали растущие амбиции куратора главной ЧВК. Евгений Пригожин видит себя на политическом Олимпе России, и в настоящее время проводит довольно успешную PR-компанию по формированию и продвижению собственной карьеры политика. Пригожин снимает фильмы, открывает центры, даёт интервью, где делится своим видением ситуации, не только на фронте, но и в России и мире, даёт советы президенту и вынуждает принимать кадровые решения. И самое главное, Пригожин является куратором крупнейшей на сегодняшний день частной армии, численностью более 37000 человек, включая 11452 завербованных в колониях уголовников. Он прямо и опосредованно контролирует доверенный ему Путиным «общак», который на сегодняшний день немного не дотягивает до 15 миллиардов долларов, при этом контролировать его расходы российские спецслужбы не в состоянии, да и не в праве. Алчность и жажда денег, по мнению Патрушева, отошли у Пригожина на второй план, сейчас он хочет получить свою долю власти в России и будет применять для получения своей цели максимум усилий, используя все доступные ресурсы. Секретарь Совбеза считает, что уже в следующем году Пригожин станет чуть-ли не основным фактором дестабилизации ситуации в России. Патрушев предложил Путину не затягивать с решением этой проблемы и предоставил своё видение нейтрализации Пригожина. Президент сказал, что обдумает предложения, но констатировал необходимость присутствия ЧВК на фронте и отметил незаурядные способности руководителя и организатора у Пригожина.
Назревает серьёзный конфликт в элитах. Силовики крайне недовольны поведением Пригожина и его подчиненных, на фронте они ведут себя дерзко не только в бою, но и решая конфликтные ситуации со «своими» военнослужащими российской армии, так известны не менее 15 случаев, когда представители ЧВК убивали российских солдат и офицеров, не получив за это даже минимального наказания. Указание Путина силовым структурам содействовать везде и во всём Пригожину нервирует руководство силового блока. Долго подобное противостояние продолжаться не может. И Путину придётся выбирать с кем он, с Пригожиным или с силовиками. И то, и то чревато.
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03.11.2022 14:21 Відповісти
Будь яка посада в зе-уряді провокує працювати базікалкою. Данілка з резніковим тому кращі приклади.
Нічого дивного, риба гниє з голови.
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03.11.2022 17:18 Відповісти
Це ознаки кінця держави під назвою Росія. ***** їм чорна. Процес вже незворотний. Бий чорта!
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03.11.2022 22:09 Відповісти
А ДО ЭТОГО ЧТО ТЕХНОКРАТЫ БЫЛИ !!!???
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04.11.2022 00:59 Відповісти
 
 