Кремль у стадії втрати контролю, влада переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада в РФ переходить до рук кримінально-терористичного угруповання.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Кремль в стадії втрати контролю. Влада на рф стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам. рф перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація", - наголосив він.
Топ коментарі
+21 Таракан
показати весь коментар03.11.2022 11:45
+14 CrossFirenko
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+8 arye z.
показати весь коментар03.11.2022 11:58
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- "Они победили, но такой ценой, что победа стала неотличима от поражения".
Вот то же самое примерно и происходит сейчас - обезумевший параноик-"вождь" давит своих генералов, а генералы пачками бросают на смерть солдат.
Война 41- 45-го стала причиной развала СССР
Война 2022-го со 100%-й гарантией приведет к развалу РФ.
Хотя, согласен, Украине от этого не легче.
поіде собі жити на острова з мільярдами , а в Гаагу попадет пригожин и кадиров
там влада ВЖЕ давно в руках кримінально-терористичного угрупування....
Бо таке балакуче майже експерт по всіх напрямках як і шеф.
Вчора ми граємо пенисом на піаніно, потім размінуемо Чонгар, відпускаемо лютих ворогів вагнеровців, проти НАТО, та бажаємо здатися пукину..
И тут опа, ми перевзулися, стаємо патріотами та маємо на все що завгодно "експертну" думку
Назревает серьёзный конфликт в элитах. Силовики крайне недовольны поведением Пригожина и его подчиненных, на фронте они ведут себя дерзко не только в бою, но и решая конфликтные ситуации со «своими» военнослужащими российской армии, так известны не менее 15 случаев, когда представители ЧВК убивали российских солдат и офицеров, не получив за это даже минимального наказания. Указание Путина силовым структурам содействовать везде и во всём Пригожину нервирует руководство силового блока. Долго подобное противостояние продолжаться не может. И Путину придётся выбирать с кем он, с Пригожиным или с силовиками. И то, и то чревато.
Нічого дивного, риба гниє з голови.