РФ з 24 лютого втратила вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані, ця війна стане причиною руйнації Росії, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що з 24 лютого Збройні Сили України знищили вдвічі більше літаків росіян, ніж СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані.

Про це Залужний повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації!" - наголосив він.

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