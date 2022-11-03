РФ з 24 лютого втратила вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані, ця війна стане причиною руйнації Росії, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що з 24 лютого Збройні Сили України знищили вдвічі більше літаків росіян, ніж СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані.
Про це Залужний повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації!" - наголосив він.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+12 vuiko dobrui
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+6 Elvis2
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https://youtu.be/Gu1d_fPBa-8
Сколько тысяч рабочих мест потеряно...сайт Самый сок не сообщил...,деликатно...😆🤣
Тож мало збили рашистів - треба більше.
Афганські моджахеди були справжніми героями збиваючи літаки стінгерами та кулеметами