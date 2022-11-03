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Афганістан (485) росія (63594) Залужний (698)

РФ з 24 лютого втратила вдвічі більше літаків, ніж СРСР за 10 років в Афганістані, ця війна стане причиною руйнації Росії, - Залужний

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що з 24 лютого Збройні Сили України знищили вдвічі більше літаків росіян, ніж СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані.

Про це Залужний повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації!" - наголосив він.

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Топ коментарі
+22
Залужному справжьному генералу та воїну-черговий респект...
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03.11.2022 11:55
+12
кацапія ***** повинна розпаситися !!!

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03.11.2022 11:56
+6
У Залужного ще і продвинуті патріотичні погляди, мало того що і як полководець талановитий.
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03.11.2022 12:31
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Залужному справжьному генералу та воїну-черговий респект...
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03.11.2022 11:55 Відповісти
А над нашой хатой,
Жовто-синій прапор,
Батько наш - Залужний!
Україна мати!
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03.11.2022 14:33 Відповісти
Батько наш Бандера ...
https://youtu.be/Gu1d_fPBa-8
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03.11.2022 14:55 Відповісти
кацапія ***** повинна розпаситися !!!

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03.11.2022 11:56 Відповісти
Цікаво, чому не враховуються ************ при вимушкних посадках, списані при пошкодженнях та по ресурсу планера (про двигуни мовчу). Далі ПЛП , ЛП, аваріїї не враховуються (катастрофи окремо). ?
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03.11.2022 11:58 Відповісти
Украинский контент Самый сок 2...,подсчитал... сколько иностранных авто компаний мира ушли из рабZеи за последние десять лет...,это капец....остался только АвтоВАЗ,УАЗ и ещё один завод..., остальные Мерседесы Ситроены и прочие Тойоты удрали от Хмыря КГБшного...
Сколько тысяч рабочих мест потеряно...сайт Самый сок не сообщил...,деликатно...😆🤣
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03.11.2022 12:12 Відповісти
Було б смішно, якби ВАЗи і УАЗи пішли з кацапстану...
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03.11.2022 12:20 Відповісти
🤣
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03.11.2022 12:30 Відповісти
Україна тримається на ваших плечах. Разом до Перемоги
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03.11.2022 12:30 Відповісти
У Залужного ще і продвинуті патріотичні погляди, мало того що і як полководець талановитий.
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03.11.2022 12:31 Відповісти
ми всі пишаємося ЗСУ, але в Афганістані радянська армія воювала проти неписьменних переважно селян.

Тож мало збили рашистів - треба більше.

Афганські моджахеди були справжніми героями збиваючи літаки стінгерами та кулеметами
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03.11.2022 12:51 Відповісти
Це одна сторона. Та є ще й інша сторона, яку теж варто врахувати - час. Майже 10 років Афгану і 8 місяців гарячої фази війни в Україні.
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03.11.2022 14:39 Відповісти
 
 