Ердоган заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо Путіна. В уряді Німеччини заперечили (оновлено)
У канцлера Німеччини Олафа Шольца тепер зовсім інша позиція щодо російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, канцлер Німеччини наголосив на важливості наявності діалогу.
"Висока дипломатія має вирішальне значення для розв'язання проблем. Навіть канцлер Німеччини Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо Путіна і тепер змінив її щодо Росії, відзначивши важливість діалогу", - сказав турецький лідер.
Водночас, в уряді Німеччини заперечили твердження президента Туреччини, вказує DW.
"У розмові (з Ердоганом 2 листопада. - Ред.) канцлер повторив свою позицію, що саме російський президент повинен припинити цю жорстоку війну, вивести російські війська з України і розпочати мирні переговори з Києвом", - повідомив представник німецького уряду.
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бо просто коли зашкварений чудак дітей примушує тримати крадену гуманітарку(відео є), то який хрєн має давати ППО?
вибач, але ти би самне давав напр. Еквадору, на котрий напала Бразилія. бо тоякось так виглядає.
ну якща "разві" на Трухіна всьо брешуть, м?
Трупін = друг Зелі, як і Бакланов
А тепер - давай поспорим на 100 євро шо ти брешеш.?
М?
ну, за то шо не знають і т.д.?
Давай - з мене сто євро, а з тебе хай буде ... ну фаланга пальця. по-правді? а куди ти тікаєш?
Русня недоговороздатна без піздюлів.
а потім на Шольца.
я би на місці останнього тупо послав би на.... Єрмака таких партнерів
як не туди то до сотони.
ну шо наріду, якщо не навчила біда, то я то шо зроблю? (ваш Алах)
⁉️
Я особисто дуже задоволений їх дипломатичним хистом!
Список можна продовжувати, але Ердоган діє винятково у інтересах своїх і потім інтересах Туреччини, на принципи і мир у всьому світі йому плювати.