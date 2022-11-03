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Ердоган заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо Путіна. В уряді Німеччини заперечили (оновлено)

олаф,шольц

У канцлера Німеччини Олафа Шольца тепер зовсім інша позиція щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, канцлер Німеччини наголосив на важливості наявності діалогу.

"Висока дипломатія має вирішальне значення для розв'язання проблем. Навіть канцлер Німеччини Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо Путіна і тепер змінив її щодо Росії, відзначивши важливість діалогу", - сказав турецький лідер.

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Водночас, в уряді Німеччини заперечили твердження президента Туреччини, вказує DW.

"У розмові (з Ердоганом 2 листопада. - Ред.) канцлер повторив свою позицію, що саме російський президент повинен припинити цю жорстоку війну, вивести російські війська з України і розпочати мирні переговори з Києвом", - повідомив представник німецького уряду.

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Топ коментарі
+28
Угу. Про позицію Шольца має розказувати сам Шольц.
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03.11.2022 12:12
+21
Діалог був до 24.02.22 - не допоміг.
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03.11.2022 12:08
+18
Если Шольц хочет что-то сказать, вряд ли ему потребуется помощь эрдогана, он и сам умеет говорить.
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03.11.2022 12:11
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Ну це вилами по воді написано.
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03.11.2022 12:07 Відповісти
Угу. Про позицію Шольца має розказувати сам Шольц.
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03.11.2022 12:12 Відповісти
А Шольц турецького не знае
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03.11.2022 12:17 Відповісти
Ердогана поперло - він пояав керувати куйлом, тепер намагаеться взяти Шольця за яйка
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03.11.2022 14:31 Відповісти
Це Ердоган так сказав ,а не Шольц. Там унизу є від Шольца. Діалог при підписанні капітуляції орків
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03.11.2022 12:23 Відповісти
Щось не відчуваю прогресії, що раніше казав, про діалог з ******, що зараз про це каже
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03.11.2022 12:07 Відповісти
ну, подивись шо Трухін робить.... вибач, я на місці Шольца.... ну, як мінімум би сказав.... іться ви .....ах...й
бо просто коли зашкварений чудак дітей примушує тримати крадену гуманітарку(відео є), то який хрєн має давати ППО?
вибач, але ти би самне давав напр. Еквадору, на котрий напала Бразилія. бо тоякось так виглядає.
ну якща "разві" на Трухіна всьо брешуть, м?
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03.11.2022 12:12 Відповісти
Можу частково погодитися, але таких Трухіних до ППО та військового обладнання не підпускають, я думаю вони про нього навіть не знають
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03.11.2022 12:25 Відповісти
слухай, давай так
Трупін = друг Зелі, як і Бакланов

А тепер - давай поспорим на 100 євро шо ти брешеш.?
М?
ну, за то шо не знають і т.д.?
Давай - з мене сто євро, а з тебе хай буде ... ну фаланга пальця. по-правді? а куди ти тікаєш?
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03.11.2022 12:31 Відповісти
Діалог був до 24.02.22 - не допоміг.
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03.11.2022 12:08 Відповісти
Десь до середини Березня !
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03.11.2022 12:12 Відповісти
"Змінив позицію"- і є його позиція.
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03.11.2022 12:09 Відповісти
Про який діалог воно кудахче? Який в сраку " діалог" зі скаженою собакою?
Русня недоговороздатна без піздюлів.
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03.11.2022 12:10 Відповісти
Не варто вірити словам цього недосултана
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03.11.2022 12:11 Відповісти
Если Шольц хочет что-то сказать, вряд ли ему потребуется помощь эрдогана, он и сам умеет говорить.
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03.11.2022 12:11 Відповісти
Шольц фігура сериозна -- може шось і скаже .
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03.11.2022 12:12 Відповісти
подив. що робить Трухін.
а потім на Шольца.
я би на місці останнього тупо послав би на.... Єрмака таких партнерів
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03.11.2022 12:14 Відповісти
*Послати можна хоч куди,+та не зупинить це біди,+коли в "макітрах" сквозняки,+то це проблеми на роки.
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03.11.2022 12:32 Відповісти
та й до біса
як не туди то до сотони.
ну шо наріду, якщо не навчила біда, то я то шо зроблю? (ваш Алах)
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03.11.2022 13:16 Відповісти
Зеля, Ердоган і Шольц вже за перемовини. Вони це будуть робити у таємниці від українського народу.
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03.11.2022 12:14 Відповісти
иногда словам Шольца больше веры чем словесам Эрдогана...
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03.11.2022 12:15 Відповісти
це едорган так собі думає, бо йому так вигідн. Хай гляне на свою економіку, валюту ( ліру) от тоді і пи...дить
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03.11.2022 12:17 Відповісти
в смислі путін не хворий массовий вбивця-ман'як ? що він має на увазі? діалог зеля сказав що перемови можливі з іншою НОРМАЛЬНОЮ ЛЮДИНОЮ, людиною
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03.11.2022 12:19 Відповісти
Ви повірили?
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03.11.2022 12:52 Відповісти
Схоже, у Ердогана навіть не роздвоєння, а розтроєння, чи розчетвірення особистості. Говорить одне, робить інше, думає ще по іншому і заяви сьогоднішні суперечать вчорашнім. Схоже, ці четверо частин його свідомості між собою не контактують.
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03.11.2022 12:22 Відповісти
Любой диалог с Чикатилой это неуважение к самому себе...только ГААГа...за Чечню,Грузию и Украину с Сирией...,,"подвигов" за 23 года у власти больше чем у Геракла ...
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03.11.2022 12:22 Відповісти
Не зрозуміло, чому про це говорить Ердоган. Чи не забагато на себе бере цей чувак?
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03.11.2022 12:22 Відповісти
На_й! Обидва.
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03.11.2022 12:22 Відповісти
цей пердоган довийопується...
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03.11.2022 12:23 Відповісти
Шольц на те й політик щоб пропонувати діалог а прийме цей діалог Україна чи ні тут вже Шольц не зможе вирішувати і вимагати щось виконувати.
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03.11.2022 12:25 Відповісти
Мало ли , кто сказал, ЗСУ не допустят ЗРАДЫ ‼️Иначе ради , чего погибли Герои и , как оставаться в оккупации под террористами *****⁉️Эрдоган мразь, отдай своей кусок территори

⁉️
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03.11.2022 12:26 Відповісти
Ердоган щось казав за поступки України ?
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03.11.2022 12:56 Відповісти
Размер-таки имеет значение: украл велосипед - в тюрьму, украл завод - в депутаты. Взорвал дом - за тобой приезжает спецназ, утюжишь бомбами целое государство - стремятся войти в твоё положение и предлагают договариваться.
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03.11.2022 12:26 Відповісти
А може "турецький лідер" не буде казать за інших людей?
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03.11.2022 12:28 Відповісти
Рейтинг Эрдогана в Турции упал ниже плинтуса..Лира упала,экономика в Дупе,,а весной выборы в Турции ..что поднимет рейтинг Султана Эрдогана? Правильно..зернова Угода с Украиной...😛😆 нехилые проценты за зерно Эрдоганыч уже отримав...
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03.11.2022 12:28 Відповісти
У нас є чудесні переговірники - воїни ЗСУ та Валерій Залужний.
Я особисто дуже задоволений їх дипломатичним хистом!
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03.11.2022 12:28 Відповісти
Німці уже заперечення надрукували.
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03.11.2022 12:28 Відповісти
Эрдоган, мы очень ценим твои усилия, но с ****** договариваться невозможно. Лучше поставляй байрактары.
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03.11.2022 12:45 Відповісти
У Ердогана своя гра, в якій дуже багато факторів та елементів. Домовляння України з росією йому вигідні, бо хоче заробити на них політичні бали, бо треба поновлювати торгівлю в старих обсягах, бо він сам такий же імперець і ймовірні демократичні тенденції у регіоні східної європи -ближнього сходу йому теж не зовсім з руки, бо Україна йому не дуже потрібна як сильний озброєний до зубів конкурент по володінню чорним морем, тому йому краще аби Україна продовжила тягти на собі всякі договорняки і спірні території.

Список можна продовжувати, але Ердоган діє винятково у інтересах своїх і потім інтересах Туреччини, на принципи і мир у всьому світі йому плювати.
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03.11.2022 13:03 Відповісти
"Диалог" будет по какой линии белгород делить
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03.11.2022 14:50 Відповісти
По версии Эрдогана кацапам останутся только московитные бодота и холмы. 😊 Эх.... жаль в Украине не видят турецкие ток шоу))))))
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03.11.2022 15:01 Відповісти
Огромными темпами усиливается в Турции вес лидера турецких националистов ,со своими штурмовыми отрядами- Бахчали.Он готов ответить всем соседним странам.Народ его сильно поддерживает,старонников все больше и больше.Лев готовится к прыжку.
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03.11.2022 16:18 Відповісти
дві сучки посперечалися хто з них більша *****.
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03.11.2022 22:07 Відповісти
ЕСЛИ ПРЕСТУПНИКА НЕ СУДИТЬ, А ГОВОРИТЬ С НИМ ТО БУДЕТ БЕСПРЕДЕЛ !!!
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03.11.2022 22:50 Відповісти
 
 