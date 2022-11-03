У Вишгородському районі проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, можливі звуки вибухів
Сьогодні, 3 листопада, у Вишгородському районі Київщини можливі звуки вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
"Сьогодні, 3 листопада, у Вишгородському районі проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.
Закликаємо жителів зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити в укриття", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...