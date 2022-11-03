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вибух (4367) Київська область (3806) розмінування (952)

У Вишгородському районі проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, можливі звуки вибухів

розмінування

Сьогодні, 3 листопада, у Вишгородському районі Київщини можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні, 3 листопада, у Вишгородському районі проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Закликаємо жителів зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити в укриття", - йдеться в повідомленні.

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