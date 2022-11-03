УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3715 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 865 7
Азовське море (1614) ВМС рф (141) Чорне море (1620) Середземне море (98)

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів

корабель

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 16 ракет.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 03.11.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 16 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів;
  • в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 76 ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають сім ворожих кораблів. ІНФОГРАФІКА

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів 01

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
севастопольскую бухту двумя руками закрывайте, а то по эссену внезапно может прилететь, будете тогда с распухшими флагманами ходить.
показати весь коментар
03.11.2022 12:45 Відповісти
Щоб закрити писка москалю - потрібно зняти з "бойового чергування" більшу частину
показати весь коментар
03.11.2022 12:47 Відповісти
Єпічеська сила!
Щодня по всій Україні прилітають десятки, сотні ракет, а від декількох корит з півтора десятками ми що: маємо волати "Пробі!" та тікати в пампаси?
показати весь коментар
03.11.2022 12:53 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
показати весь коментар
03.11.2022 13:05 Відповісти
Найновейший американский авианосец Джеральд Форд почти вошёл в Средиземное море и пришвартовался на британской базе НАТО...Гибралтара...пара других авианосцев дежурит в Адриатическом и Средиземном морях.....як казав классик...достаточно одной таблЭтки и рабZeя 🦍не воспрянет ото сна...
показати весь коментар
03.11.2022 13:24 Відповісти
Дроны Камикадзе уничтожили по факту в Севастополе 5 корыт путлера вместе с Макаровым...,это был пробный Тест....,следующий атака будет круче...но путлер этого не зна...😛
показати весь коментар
03.11.2022 13:28 Відповісти
Чорноморский флот повинен бути повністю знищений.
показати весь коментар
03.11.2022 16:56 Відповісти
 
 