Зеленський і президент Індонезії Відодо обговорили важливість продовження "Зернової ініціативи" й підготовку до саміту G20
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Індонезії Джоко Відодо.
Про це Зеленський повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Провів розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Обговорили важливість продовження дії Зернової ініціативи.
Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Приділили також увагу підготовці до саміту G20", - йдеться в повідомленні.
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Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар03.11.2022 18:55 Відповісти Мені подобається 0
tax12 t
показати весь коментар03.11.2022 22:04 Відповісти Мені подобається 0
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