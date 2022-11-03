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G20 (320) Зеленський (22448) Індонезія (149)

Зеленський і президент Індонезії Відодо обговорили важливість продовження "Зернової ініціативи" й підготовку до саміту G20

рнбо,зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Індонезії Джоко Відодо.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Обговорили важливість продовження дії Зернової ініціативи.

Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Приділили також увагу підготовці до саміту G20", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін повідомив президенту Індонезії Відодо про плани відвідати саміт G20, - Bloomberg

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Замість засудження і введення санкцій проти терориста росії на саміті будуть її умовляти дозволити вивезення зерна в Африку.
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03.11.2022 18:55 Відповісти
індонезійці мразі, вони на боці кацапів.
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03.11.2022 22:04 Відповісти
 
 