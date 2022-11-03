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Міністр оборони Латвії Пабрікс: якщо Україна програє, це прокладе шлях до наступної війни

пабрікс

Якщо Україна програє війну, це прокладе шлях до наступної війни, крім того, в Росії відбудеться ще більш масштабне ідеологічне "зомбування" нації проти всього західного.

Такої думки дотримується міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.

Відкриваючи міжнародну конференцію "Війна, ідеологія і влада: експансія Росії в Європі під час історії" в Латвійському військовому музеї, Пабрікс наголосив, що війна, розпочата Росією в Україні, є імперською експансією, яку решта цивілізованих, ліберально-демократичних країн світу в жодному разі не повинні допустити.

"У моєму розумінні, це багато в чому імперська війна, яка спрямована не тільки проти України, а й проти всього європейського континенту, проти трансатлантичного союзу. Це війна, заснована на зовсім інших принципах та інших цінностях", - зазначив міністр.

Неприпустимо, щоб Україна програла в цій війні, де явно видно агресора, тому Латвія робить усе, щоб підтримати Україну в цій оборонній війні.

Також читайте: Росія має достатньо ресурсів для тривалої війни, Захід не повинен розслаблятися, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Знищуючи Україну зсередини, Zeкоманда робить усе, аби Україна програла кацапам у цій війні. Бо як можна пояснити здоровим глуздом ці космічні витрати на говномарафон, 70 млрд на дороги, коли сотням тисячам людей тупо немає даху над головою, як можна грабувати гуманітарку у людей які залишилися без нічого? Як таке може бути у державі, яка воює?!!
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03.11.2022 13:11
+5
Якщо Україна програє, то це дякуючи гарантам США та Великобританії, які забрали нашу ядерну зброю і фактично зараз послали нахер обмежуючи постачання зброї дальністю 80 км., тоді для кожної країни у світі стане моральним обов'язком, якщо вона хоче зберегти свій суверенітет і незалежність наявність ядерної зброї, ніхто більше нікому не віритиме...
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03.11.2022 13:10
+2
Нужно шоб старик Байден дал ленд-лиз как обещал и тогда русне жопа!!!
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03.11.2022 13:07
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Нужно шоб старик Байден дал ленд-лиз как обещал и тогда русне жопа!!!
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03.11.2022 13:07 Відповісти
Хочеш платити за Хаймарси, ню-ню...
А бабло маєш
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03.11.2022 13:11 Відповісти
Никто ни за что платить не будет, а если чо расчитаемся твоей жопой
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03.11.2022 13:13 Відповісти
А є інші варіанти?
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03.11.2022 13:15 Відповісти
Зараз дають безкоштовно. Але дебіли вимагають, щоб давали не безкоштовно, а по ленд-лізу.
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03.11.2022 13:37 Відповісти
Хотим закончить войну, всё остальное менее приоритетно
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03.11.2022 13:27 Відповісти
А ти хочеш платити життям, а не хаймерсами???
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03.11.2022 15:01 Відповісти
давайза ленд лиз - до Швеца.
ну ок, кагебешник и т д, але просто пояснюэ шо до чого.
кретини кричать за ленд лыз = зараз безоплатно дають, а за ленд лыз - треба буде або платити або шото уж там Эрмак скаже
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03.11.2022 13:14 Відповісти
Якщо Україна програє, то це дякуючи гарантам США та Великобританії, які забрали нашу ядерну зброю і фактично зараз послали нахер обмежуючи постачання зброї дальністю 80 км., тоді для кожної країни у світі стане моральним обов'язком, якщо вона хоче зберегти свій суверенітет і незалежність наявність ядерної зброї, ніхто більше нікому не віритиме...
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03.11.2022 13:10 Відповісти
i kak vam zhivetsa BEZ mozgov ta ?
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03.11.2022 13:27 Відповісти
Знищуючи Україну зсередини, Zeкоманда робить усе, аби Україна програла кацапам у цій війні. Бо як можна пояснити здоровим глуздом ці космічні витрати на говномарафон, 70 млрд на дороги, коли сотням тисячам людей тупо немає даху над головою, як можна грабувати гуманітарку у людей які залишилися без нічого? Як таке може бути у державі, яка воює?!!
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03.11.2022 13:11 Відповісти
Зато он не втік, а другой би втік
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03.11.2022 13:17 Відповісти
Pabriks uzhe ne ministr. Nadejus na evo mesto pridet kto nibudj vmenjaemy.
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03.11.2022 13:30 Відповісти
Тоді біля міської ратуші корифан царя заячогубий Боярський буде співати - Ап...п і тігри у ног моїх селі. Апппп.... Але не діждуться, кровожери
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03.11.2022 13:32 Відповісти
Лондон
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03.11.2022 13:32 Відповісти
Буде не наступна війна, піzzдець буде. Реванш пітєкантропів, назад до вогнищ. І будуть вопіять екзальтовані кияночки не "нахУкраїна", а проситимуться : --- "добийте мене ,плізз". Ніззя програвать.
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03.11.2022 13:40 Відповісти
Якщо Пуйло захопить Україну, то Раша стане сильнішою в рази, багатшою на гарматне м`ясо на десятки мільйонів, отримає купу військових заводів, де буде клепати нову зброю, купу ресурсів, 50 мільйонів рабів, які будуть працювати на кремлівський режим і платити податки. Так, Росія стане набагато сильнішою і звісно почне захоплювати Європу.
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03.11.2022 15:32 Відповісти
 
 