Міністр оборони Латвії Пабрікс: якщо Україна програє, це прокладе шлях до наступної війни

Якщо Україна програє війну, це прокладе шлях до наступної війни, крім того, в Росії відбудеться ще більш масштабне ідеологічне "зомбування" нації проти всього західного.

Такої думки дотримується міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.

Відкриваючи міжнародну конференцію "Війна, ідеологія і влада: експансія Росії в Європі під час історії" в Латвійському військовому музеї, Пабрікс наголосив, що війна, розпочата Росією в Україні, є імперською експансією, яку решта цивілізованих, ліберально-демократичних країн світу в жодному разі не повинні допустити.

"У моєму розумінні, це багато в чому імперська війна, яка спрямована не тільки проти України, а й проти всього європейського континенту, проти трансатлантичного союзу. Це війна, заснована на зовсім інших принципах та інших цінностях", - зазначив міністр.

Неприпустимо, щоб Україна програла в цій війні, де явно видно агресора, тому Латвія робить усе, щоб підтримати Україну в цій оборонній війні.

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