На підготовку до нападу на Україну з Білорусі у Росії може піти ще щонайменше 2-3 місяці, - Генштаб ЗСУ

У жовтні Росія перемістила до Білорусі близько 1,5 тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів, понад 100 вантажних вагонів із військовим майном.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"На цей час відбувається перекидання здебільшого підрозділів 1-ї танкової армії, насамперед 2-ї мотострілецької дивізії з російської території разом із технікою і щойно мобілізованими особами, які розміщуються на основних військових полігонах Білорусі", - сказав Громов.

Крім того, білоруська територія продовжує використовуватися агресором для завдання ракетних ударів по території України.

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Громов вказав, що таким чином Росія намагається відвернути увагу України та змусити відтягнути українські війська зі сходу та півдня на північ, до Білорусі.

"Для цього ударного угруповання (переміщеного Росією до Білорусі. - Ред.) необхідно провести підготовку військовослужбовців. Протягом найближчих тижнів це не очікується. Ми вважаємо, це може бути не раніше ніж через 2-3 місяці", - цитує Громова УП.